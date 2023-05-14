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Сколько бедных в Казахстане?
17:15 15.05.2023

Абсолютное число бедных за прошлый год увеличилось на 39,7 тыс. - с 992,1 тыс. до 1,031 млн человек (плюс 4%), но официальная статистика не отражает всей картины.

За 2022 год Казахстан не приблизился к достижению одной из Целей устойчивого развития (ЦУР) - ликвидации нищеты. Официально доля бедных в Казахстане составляет 5,2%, и этот показатель не изменился с 2021-го. Но при детальном рассмотрении выясняется, что ситуация ухудшилась, передает inbusiness.kz со ссылкой на Finprom.

B 2016-м Казахстан присоединился к международной программе - Повестке дня до 2030 года в области устойчивого развития - и принял обязательства по реализации 17 ЦУР. Они касаются экологии, гендерного равенства, инноваций, борьбы с бедностью. В рамках цели № 1 "Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах" к 2030 году необходимо сократить долю бедных хотя бы наполовину.

За прошлый год удельный вес казахстанцев, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, не изменился. Как и в 2021-м, официально доля бедных в Казахстане составляет 5,2%. На первый взгляд, хуже не стало. Но если рассмотреть все составляющие этого индикатора детально, вывод будет другим.

Во-первых, несмотря на неизменность общей доли, удельный вес городских жителей, живущих в бедности, вырос с 3,8% до 4%, а сельских - с 7,2% до 7,3%. Во-вторых, абсолютное число бедных за прошлый год увеличилось на 39,7 тыс. - с 992,1 тыс. до 1,031 млн человек (плюс 4%). Особенно это заметно среди горожан, где в абсолютных значениях численность бедняков увеличилась на 12%.

Все эти показатели относятся к национальному уровню бедности, определяемому как доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Но есть еще и международные стандарты. В прошлом году министерство труда и соцзащиты населения (МТСЗН) РК предприняло попытку посчитать количество бедных в РК по методу западных ученых Алькире и Фостера, рекомендованному ПРООН. Согласно этой методике все семьи делят на пять уровней благосостояния - благополучный, удовлетворительный, неблагополучный, кризисный и экстренный.

Так вот, по этим расчетам в Казахстане лишь 50,5% семей, или 10,4 млн человек, можно отнести к благополучному и удовлетворительному уровням благосостояния. Остальные 49,5% семей, или 9,1 млн человек, отнесены к проблемным категориям. Заметьте, какая огромная разница в сравнении с количеством бедных, посчитанным по нацстандартам: 9,1 млн и 1 млн человек.

Что дает новая оценка количества семей с невысоким достатком? Первый шаг: по результатам этой работы МТСЗН создало цифровую карту семьи и начало внедрять проактивную форму соцподдержки. Это значит, что тем, кто оказался в одной из проблемных категорий, начали рассылать SMS c уведомлениями о том, какую соцпомощь они могут получить. Это пока пилотный проект. С начала года такие SMS получили 87 тыс. казахстанцев, из них 11 тыс. человек пришли за пособиями. О полном пересмотре системы господдержки для социально уязвимых слоев населения речь пока не идет.

В исследованиях доходов и расходов населения бюро национальной статистики АСПиР РК использует анализ по децильным группам. Всех граждан делят на 10 групп по уровню доходов и в каждой сравнивают показатели. Например, в прошлом году среднемесячный доход группы 10% наименее обеспеченного населения был равен всего 33,5 тыс. тенге на душу населения. По сравнению с 2021-м он вырос всего на 4,6 тыс. тенге, или на 15,8%.

В группе 10% наиболее обеспеченных граждан средний доход в месяц в 2022 году составил 191,7 тыс. тенге, увеличившись за год на 11,1%. Впрочем, что касается усреднения доходов богатых, оно может быть далеко от медианных (наиболее часто встречающихся) значений. Ведь, согласно данным БНС АСПиР РК, в этой группе оказались люди, которые зарабатывают суммы как в пределах 200 тыс. тенге, так и более 1,7 млн тенге в месяц.

Оценить, хуже или лучше стали жить казахстанцы из этих двух групп, можно по отношению доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума. Понятно, что бедные не дотягивают до этого уровня. Вопрос в том, насколько. В 2022 году отношение доходов к прожиточному минимуму в группе наименее обеспеченных составило 76,8%, что ниже уровня 2021-го (77,6%). Это значит, что на полученный доход они могли купить чуть меньше.

В группе наиболее обеспеченных ситуация тоже изменилась. Если в 2021 году их доход составлял 463,1% от прожиточного минимума, то в 2022-м это соотношение уменьшилось до 440%.

В целом за прошлый год общие потребительские расходы 10% наименее обеспеченных граждан выросли на 15,9%. Помимо дорожающего продовольствия (плюс 12,7%), на эту цифру повлияли также растущие затраты на одежду и обувь (плюс 27,5%) и платные услуги (плюс 18,5%).

Источник - inbusiness.kz
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