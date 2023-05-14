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Алматинцы останутся без озера Сайран
17:19 15.05.2023

Максим Морозов

Работы по очистке дна и реконструкции побережья за 500 млн тенге будут завершены только в следующем году.



На Сайране продолжаются работы по очистке дна от илистых отложений. Это комплекс мероприятий, проводимых на водоемах и реках города Алматы, сообщает inbusiness.kz. В этом сезоне перекрывать шлюзы на дамбе и заполнять озеро водой не станут, после вывоза ила на берегах начнутся работы по благоустройству территории и реконструкции мест для общественного отдыха.

За годы своего существования озеро Сайран, образованное на месте карьера, превратилось в одно из мест отдыха горожан, став локацией для занятий спортом и проведения экстремальных атлетических состязаний.

Очистка озера такого масштаба проводится впервые за несколько десятилетий. Заиливание песчаного дна привело к изменению микрофлоры водоема и появлению неприятного запаха.

Экскаваторы, вначале весны прославившиеся, наверное, на всю страну, утонув в вязком иле, в итоге проработали несколько месяцев, собрав 30-сантиметровый слой отложений на 16 гектарах дна. С начала работ было вывезено 142 тысячи кубометров ила, который в дальнейшем будет рекультивирован.

Кроме ила, еще одной проблемой озера многие годы является бытовой мусор, десятки тонн которого ежегодно собираются и вывозятся на полигоны. И причиной этого бедствия являются не природные факторы, как в случае с заиливанием дна.

Комплекс работ по очистке городских водоемов, помимо Сайрана, будет проведен на озере в микрорайоне Карасу и на Алматинском озере, рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя городского управления экологии и окружающей среды Сергей Герасименко.

"Параллельно проекту по очистке дна управлением разрабатывался проект по благоустройству прилегающей территории, на который уже получено заключение государственной экспертизы. В ближайшие месяцы пройдут конкурсные процедуры, после чего в третьем квартале 2023 года приступим к работам по благоустройству".

Очистка озера и благоустройство территории вокруг Сайрана отразятся на жизни около 500 тысяч алматинцев, проживающих в западной части мегаполиса, считает главный архитектор проекта Нелли Лаптева.

"Для каждого горожанина необходимо место для комфортного отдыха, где можно прогуляться в тени семьей, отдохнуть. Мы соединим парковые зоны со стороны улицы Толе би с южной частью озера, создав зеленые зоны, которые отделят озеро от шума городских улиц. Понтонный мост длиной 250 метров, соединив берега в южной части озера, замкнет кольцо для променада протяженностью 2,5 километра".

Проект предусматривает создание зоны, где будут расположены игровые, спортивные площадки, скейт-парк. Велодорожки будут отделены от тротуаров. В рамках озеленения будет высажено 3500 новых деревьев. Кроме того, запланировано создание в акватории озера отдельного пруда, в котором будут высажены водяные лилии, которые так полюбились горожанам на Первомайских прудах.

Реконструкции подвергнется и система отвода дождевых стоков вокруг Сайрана. Раньше вся талая и дождевая вода стекала в озеро, добавляя свою "порцию свежести" озеру, и так регулярно испытывающему проблемы с качественными показателями воды.

По словам Сергея Герасименко, на работы по реконструкции и благоустройству побережья Сайрана планируется запросить из городского бюджета 0,5 млрд тенге. Согласно данным из открытых источников, в 2015 году на Сайране начались аналогичные работы по благоустройству части территории, на которые было потрачено 160 млн тенге. В 2018 году работы были продолжены на остальной территрории и обошлись городскому бюджету в 200 млн тенге.

Из-за запланированных работ заполнять озеро в этом году не планируется, но городские власти обещают, что причиненные в ходе работ неудобства вернут обновленному Сайрану любовь алматинцев.

Источник - inbusiness.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684160340


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