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As-Sabeel: США являются пионерами запугивания и террора, а не демократии
17:20 15.05.2023

As-Sabeel
Иордания

Америка - кровавый убийца
As-Sabeel: США являются пионерами запугивания и террора, а не демократии

США со своей "черной историей" являются "самым кровавым" государством мира, считает автор статьи из As-Sabeel. Это доказывают "черепа коренных жителей", применение ядерного оружия, массовые убийства, а также многие другие преступления. Все это делает Америку "пионером террора".

Соединенные Штаты - это самое кровавое государство в мире.

Они совершали чудовищные преступления против человечества на протяжении всей своей черной истории.

Свидетелями тому являются черепа коренных жителей Америки.

США - это первая страна в мире, которая применила ядерное оружие. Они убили или заставили бежать миллионы людей во Вьетнаме, Камбодже, Филиппинах, Корее, Ираке, Афганистане и других государствах.

Америка поддерживала лояльных ей правителей-тиранов во многих странах.

Она навязала доллар почти всему миру, так как себестоимость изготовления одной 100-долларовой банкноты составляет всего 17 центов. Америка заставила использовать доллар в расчетах за нефть, что сделало его главной валютой в мировой финансовой системе.

Она навязала свою гегемонию многим странам мира посредством бряцания оружия.

Все это делается под управлением медиа-машины, которая утверждает, что Соединенные Штаты якобы являются защитником демократии и прав человека.

Их главное преступление - это вмешательство в политику других государств под предлогом борьбы с терроризмом, хотя именно они и являются его спонсором.

Соединенные Штаты приложили руку к созданию ИГИЛ*.

В этой стране постоянно происходят убийства в школах, торговых центрах, ресторанах, барах и других заведениях.

В отчете, опубликованном Al Jazeera, говорится, что инциденты со стрельбой в Соединенных Штатах с начала 2023 года унесли жизни более 14 696 человек.

Среди погибших 93 ребенка.

За несколько месяцев текущего года в США произошло более 199 случаев массовой стрельбы.

Кроме того, в результате принятия закона о легализации абортов только в 2020 году было произведено 615 911 абортов.

Помимо легализации абортов и однополых браков, в Америке были приняты и другие законы, ведущие к сокращению населения. Например, право граждан США на хранение и ношение оружия.

Так Америка стала убийцей собственного народа, помимо того, что она уничтожила миллионы жителей других стран.

Кроме того, уровень самоубийств среди американских военнослужащих продолжает расти. В 2020 году с собой покончили 580 человек. В связи с этим министр обороны США заявил, что представленные данные вызывают беспокойство.

Такова реальность Америки. Она считает себя пионером демократии, однако на самом деле является пионером запугивания и глобального террора. Соединенные Штаты - это самое кровавое государство в мире с черной и отвратительной историей.

Автор: Абдаллах аль-Машухи (د. عبد الله المشوخي)

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684160400


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