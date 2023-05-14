|Baijiahao: Путин выполнил обещание и сделал самый большой страх США реальностью
18:17 15.05.2023
Baijiahao
Китай
Санкции не помогли! Россия заняла в мире восьмое место по ВВП, случилось то, чего США боялись больше всего!
Сильная Россия - это величайший страх США, и однажды Путин пообещал вернуть ее, пишет пользователь Baijiahao. Президент сдержал слово, использовав для этого не что иное, как американские санкции.
Произошло то, чего больше всего не хотела допустить Америка.
Многие помнят, как Владимир Путин однажды сказал: "Дайте мне 20 лет, и я верну вам сильную Россию". Теперь с помощью США он наконец-то выполнил это обещание!
Недавно агентство РИА Новости на основе данных Всемирного банка и ряда других национальных стратегических структур пришло к выводу, что в 2022 году объем товаров и услуг России достиг 2,3 триллиона долларов, что делает ее восьмой по величине экономикой в мире. Таким образом, страна вернулась в десятку крупнейших экономик планеты после того, как она выпала из этого списка в 2015 году.
На этот раз США действительно получили мощную пощечину. Они наложили на Москву столько санкций и пытались изолировать ее, планируя своими ограничениями разрушить экономику государства, а затем заставить его капитулировать на поле боя. Но в реальности экономика России, которая уже более года ведет спецоперацию на Украине, не только не сжалась, но, напротив, выросла. Это ошарашило Соединенные Штаты и их сателлиты. Как такое могло произойти? И будут ли санкции работать в будущем?
Поговорим о том, как Россия попала в первую десятку экономик. Вам наверняка любопытно, как страна, которая после начала украинского конфликта подвергалась всевозможным санкциям, становится тем богаче и сильнее, чем больше ограничений на нее накладывают? Как Москва это сделала?
На самом деле это не Россия наращивает мощь, а экономики других стран становятся более вялыми.
В 2021 году Россия была на 11 месте в списке сильнейших экономик. А в 2022 году она обогнала Италию, Канаду и Южную Корею и заняла 8 место. Давайте сначала посмотрим на экономические показатели этих трех стран. В 2022 году ВВП Италии вырос на 3,7% в годовом исчислении, ВВП Канады - на 3,4%, а ВВП Южной Кореи увеличился на 2,6%.
Что же Россия? Согласно данным, ее ВВП в 2022 году упал на 2,1%. Обратите внимание – это снижение! Хотя такие показатели выглядят не очень страшно, если их перевести в доллары, то ситуация шокирует – темпы отрицательного роста превышают 19%.
Очевидно, что тут проблема в долларовых расчетах, ведь если бы экономика России на самом деле демонстрировала упадок в 19%, это было бы чем-то из ряда вон выходящим. Однако в реальности в прошлом году Вашингтон исключил Москву из системы расчетов SWIFT, и рубль был отделен от доллара. Текущие долларовые резервы России близки к нулю, поэтому оценка в американской валюте уже не может по-настоящему измерить общий экономический объем РФ.
Более того, в 2022 году многие валюты обесценились по отношению к доллару, а рубль "подорожал", что также увеличило ВВП России в пересчете на доллары. Поэтому из этих двух показателей тот, который рассчитан в рублях и является официальным российским, более реален.
В целом, на сей раз на экономический рейтинг страны большое влияние оказал "обменный курс". Статистика всегда велась в долларах, и теперь мы можем увидеть, насколько она ненадежна. Расчеты в американской валюте давно превратились в пропагандистский инструмент для возвышения США и умаления других, но теперь он не действует на Москву.
Конечно, есть еще одна важная причина для подобного - а именно то, что Россия обладает богатыми природными ресурсами, и стремительно растущие цены на энергоносители принесли ей большой доход. Хотя Европа и США ввели санкции против Москвы и заявили, что перестанут импортировать российские нефть и газ, они продемонстрировали такую жесткость лишь на словах. На деле они закупали российские ресурсы через другие каналы, в том числе через Китай и Индию, которые импортируют энергоносители из РФ напрямую.
Однако Москва на практике доказала, что дедолларизация не так сложна, как представляется, а санкции, введенные Вашингтоном и ЕС, - не слишком страшны. Хорошей жизнью можно жить и без Соединенных Штатов.