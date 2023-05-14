Baijiahao: Путин выполнил обещание и сделал самый большой страх США реальностью

18:17 15.05.2023

Baijiahao

Китай



Санкции не помогли! Россия заняла в мире восьмое место по ВВП, случилось то, чего США боялись больше всего!



Сильная Россия - это величайший страх США, и однажды Путин пообещал вернуть ее, пишет пользователь Baijiahao. Президент сдержал слово, использовав для этого не что иное, как американские санкции.



Произошло то, чего больше всего не хотела допустить Америка.



Многие помнят, как Владимир Путин однажды сказал: "Дайте мне 20 лет, и я верну вам сильную Россию". Теперь с помощью США он наконец-то выполнил это обещание!



