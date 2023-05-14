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dikGAZETE: по предварительным итогам выборов в Турции уже ясно - победа будет за Эрдоганом
20:42 15.05.2023

dikGAZETE
Турция

Анализ результатов выборов

Исход выборов в Турции очевиден, считает автор статьи из dikGAZETE. Эрдоган сохранит пост президента, а полученное его партией большинство в парламенте позволит изменить конституцию. Оппозиции придется покинуть политическую сцену после столь тяжелого поражения.

В комментарии в соцсетях за день до выборов 14 мая в Турции я написал: "О наступлении четверга известно в среду. Победителем на этих выборах станет Реджеп Тайип Эрдоган". Свой прогноз относительно итогов я задумывал таким образом: "Кылычдароглу наберет 47% голосов, а Эрдоган - 51%, и Эрдоган выиграет".

Что касается парламентских выборов, я считал, что оппозиционный Национальный альянс получит 51% голосов, а Народный альянс наберет 49% и потеряет большинство в парламенте.

Я полагал, что президент будет избран в первом туре.

Когда началось оглашение результатов выборов, было видно, что Партия националистического движения (ПНД) и Партия нового благоденствия преподнесли сюрприз и, хотя Партия справедливости и развития (ПСР) потеряла 18 мест, Народный альянс приблизился к большинству, которое позволит изменить конституцию, при этом главным проигравшим на выборах стала Республиканская народная партия (РНП).

Хотя тот факт, что РНП вывела в парламент на 25 депутатов больше, чем в прошлый раз, рассматривается в качестве достижения, этот рост в силу предоставленной партиям альянса квоты мог бы составить 38, то есть РНП потеряла 13 человек от возможной численности.

Более того, 25% - это давно закрепившийся за РНП процент голосов, и сейчас она получила те же 25%. В таком случае что альянс дал РНП?

Согласно результатам этих выборов, председатели партий в составе Национального альянса утратили возможность стать вице-президентами.

Поскольку лидеры партий альянса должны были занять этот пост, они не участвовали в парламентских выборах и не смогли пройти в парламент.

Представьте, что Кылычдароглу, Акшенер (Akşener), Давутоглу (Davutoğlu), Бабаджан (Babacan) уже даже не депутаты.

У них больше нет неприкосновенности, они обычные люди.

Политическая жизнь лидеров Национального альянса кончена, и после столь тяжелого поражения им необходимо уйти из политики.

С этими выборами неразумная политика, такая как возвращение к парламентской системе, была выброшена на свалку истории.

С парламентской системой, которая является политическим способом парализовать Турцию, покончено.

Голоса Демократической партии народов упали, не следует упускать из виду вклад Партии свободного дела в это.

Продвижение исламских движений в восточном и юго-восточном регионах страны повысит предсказуемость выборов и внутренней политики, будет способствовать стабильности, истощит сепаратистские движения.

Средства воздействия террористической организации фетхуллахистов на общественное мнение оказались малоэффективными, и было видно, что она не имеет никакого веса в политике.

Эрдоган, избираясь на пятый срок подряд и побеждая на выборах, одерживает победы, которые войдут в историю мировой политики.

В мире нет аналогичных примеров.

Эрдоган добился этого успеха, несмотря на враждебное отношение еврейского лобби, владеющего глобальным капиталом, несмотря на разжигаемые этим лобби кризисы, несмотря на эпидемию коронавируса, конфликт на Украине, землетрясения, разрушившие 18 турецких провинций, и валютный кризисы.

Стало понятно, что на выборах в местные администрации, которые состоятся в следующем году, РНП потеряет крупные города.

По итогам состоявшихся накануне выборов было видно, что социальные сети находятся в руках еврейских компаний, базирующихся в США, и разобщение, разрушение, разложение, клевета и диффамация, а также попытки играть с человеческим достоинством стали для них обычным делом.

Мы увидели, что эта прослойка преподносит ту или иную задачу и проект, преувеличивая силу пренебрежительного отношения.

По итогам этих выборов стало очевидно, что необходимо незамедлительно провести работу в направлении национализации социальных сетей.

Важнейшим результатов выборов стал следующий.

Всего в парламент прошли 397 депутатов-националистов, в том числе не менее 30 от РНП, 267 от ПСР, 51 от ПНД, 44 от Хорошей партии, пять от Партии нового благоденствия.

Было достигнуто большинство, достаточное для внесения поправок в конституцию.

В предстоящий период необходимо принятие правильных политических решений, которые позволят депутатам-националистам действовать сообща, оперативное проведение конституционных изменений, и наша нация должна вернуться к своей национальной исламской идентичности и исторической преемственности.

В дальнейшем следует начать строительство еще двух атомных электростанций, ускорить инвестиции в оборонную промышленность, расширить линии высокоскоростных поездов, ускорить инвестиции в промышленное производство, ориентироваться на самообеспечение в сферах сельского хозяйства и продовольствия.

Необходимо наращивать инвестиции в энергетику (разведку и бурение) и исследования и разработки в этой сфере.

Вооружение и организация исламских стран и африканских государств должны курироваться Турцией, необходимо распространение турецкой военной подготовки и доктрины, офицеры исламских стран и африканских армий должны обучаться в Турции.

В министерстве иностранных дел больше не должна господствовать клика. Следует более скрупулезно подходить к отбору послов и назначать людей, приверженных национальной исламской идентичности.

Необходимо срочно создать национальные социальные сети, а также положить конец попыткам глобального капитала манипулировать судьбой Турции.

Автор: Суат Гюн (Suat Gün)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684172520


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