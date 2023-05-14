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Как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно?
00:10 16.05.2023

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Власти уже который год заявляют о планах по созданию новых рабочих мест, но ситуация меняется только в обратную сторону.

Согласно прогнозу в течение 2023-2027 годов в отраслях экономики страны будет создано более 1,2 млн новых рабочих мест.

В Таджикистане в 2023 году планируется создать 221 тысячу рабочих мест, что на 7,7% больше, чем в 2022 году. Этому обязывает новая Государственная программа содействия занятости населения, рассчитанная на 2023-2027 годы.

Согласно прогнозу социально-экономических показателей регионов Таджикистана, предусмотрено, что в течение 2023-2027 годов в отраслях экономики страны в целом будет создано более 1,2 млн новых рабочих мест, в том числе, в реальном секторе экономики - 748 тысяч новых рабочих мест (59,6%) и в секторе услуг - более 506 тысяч мест (40,4 %).

Из общего числа создаваемых рабочих мест 457 тысяч (36,4 %) являются постоянными рабочими местами, остальные - временными и сезонными.

Согласно оценке, общая сумма финансирования Программы на 2023-2027 годы составит около 234 млн сомони.

О чем говорит программа?

С ростом численности населения увеличиваются и трудовые ресурсы. Прогнозы показывают, что к 2027 году они увеличатся на 10% по сравнению с 2022 годом и достигнут 6,4 млн. Соответственно, с ростом трудовых ресурсов увеличится и численность рабочей силы на 8,7%, и в 2027 году достигнет более 2,8 млн человек.

Трудовые ресурсы - все население, способное трудиться (от 16 до 63 лет). Рабочая сила - работники, непосредственно занятые трудом

Согласно статистическим данным, численность рабочей силы (экономически активное население) в 2022 году составила около 2,6 млн человек.

Предполагается, что в течение 2023-2027 годов на рынок труда выйдут 1,4 млн человек из числа выпускников вузов и средних учебных заведений, а также уволенные военнослужащие из рядов ВС, сокращенные работники с предприятий и освобожденные из исправительных учреждений исполнения наказаний.

Почти половина из них – 710 тысяч - будут привлечены к работе содействием органов труда и занятости населения.

Более 355 тысяч человек будут трудоустроены на предприятиях и организациях. За счет свободных рабочих мест будут трудоустроены 294 тыс. человек, за счет квотированных рабочих мест – 44 тыс. , еще 17 тыс. - посредством выделения льготных кредитов.

Наряду с этим, 108 тыс. безработных граждан будут охвачены профессиональной подготовкой, 38 тыс. будут привлечены к выполнению оплачиваемых общественных работ, 138 тыс. окажут профессионально-ориентационные услуги и 69 тыс. безработным выплатят пособия по безработице.

Государство надеется, что большинство рабочих мест будет создано предпринимателями и самим населением.

В Госпрограмме содействия занятости населения говорится о пяти ключевых направлениях государственной политики в сфере занятости и социальной защиты, это расширение сфер продуктивной занятости; знания и навыки, технологии и возможности продуктивной занятости; развитие бизнеса и создание продуктивных рабочих мест; институты и программы рынка труда; социальное партнерство.

Что мешает созданию рабочих мест?

Власти Таджикистана вот уже который год заявляют о планах по созданию новых рабочих мест, но ситуация показывает, что все больше людей не могут найти себе достойную работу внутри страны и едут на заработки в Россию и другие страны. Рабочие места с зарплатой до 2 тысяч сомони давно не отвечают потребностям семей.

Эксперт по миграции Шухрат Латипов считает, что правительство должно содействовать, а не создавать рабочие места.

И для этого нужны реформы во многих сферах экономики.

"Если хотя бы 50% создаваемых рабочих мест будут постоянными, то можно будет сказать, что программы дают хорошие результаты", – отмечает он.

Он уверен, что создавать более 200 тысяч новых рабочих мест в год в сегодняшних условиях Таджикистана очень сложно.

"Согласно официальной статистике и отчетам местного развития, программа вроде бы реализуется. Но, как мы видим, она реализуется частично или остается на бумаге", - говорит эксперт.

По его словам, для анализа экономической ситуации нужно привлекать независимых внутренних и внешних экспертов, чтобы анализ был прозрачным, справедливым и понятным, а официальная статистика, предоставляемая местными властями, была достоверно проверена.

Необходимо работать по вопросу существующих монополий в экономике, потому что должно быть обеспечено свободное участие всех компаний в экономике страны.

Другой эксперт в сфере миграции Анвар Бабаев отмечает, что подавляющее большинство таджикских мигрантов будут продолжать свою трудовую деятельность на территории России, а в отдельных случаях переквалифицируются в другие сферы экономики, где имеется спрос на рабочую силу.

И этому есть свое объяснение: если экономическая ситуация ухудшится в России, скажем, в два раза, то в Таджикистане она ухудшится еще больше и материальное положение семей примет критический характер. Это прекрасно понимают трудовые мигранты нашей страны.

Ежегодно в России осуществляют трудовую деятельность порядка 800 тысяч (по другим данным – более миллиона) граждан Таджикистана и такая цифра, по всей вероятности, в ближайшие годы сохранится.

Контрасты рабочих мест

Вместе с тем в Таджикистане наблюдается странный казус – работа на самом деле у нас есть, но нет подходящих специалистов. И это еще одна большая проблема.

Эксперты считают, что большинство таджикских мигрантов продолжат свою трудовую деятельность на территории России

В конце прошлого года на ярмарке вакансий в Душанбе, организованной Минтруда, ОАО "Рогунская ГЭС" представило соискателям 2 тысячи 677 новых рабочих мест. Кроме того, набор объявили такие предприятия, как: ОАО "Таджикгидроэлектромонтаж", ЗАО "Туннель Садди Ориено", АО "Опытный механический завод" с зарплатой от 2 до 4 тысяч сомони.

Нередки объявления, в которых работодатели ищут программистов, поваров, финансистов, строителей и других специалистов с достойной зарплатой.

Но почему-то туда никто не спешит трудоустраиваться: Рогун, например, так и не нашел рабочих. По мнению экспертов, причина в том, что у большинства таджикской молодежи нет соответствующей квалификации.

В Таджикистане несоответствие уровня квалификации кадров требованиям современного рынка – проблема повсеместная.

Несмотря на то, что в республике наряду с сотнями средне-специальных учебных заведений в системе профобучения Минтруда действуют: 5 центров, 41 филиал, 29 представительств, в том числе "Центр обучения взрослых" с 34 филиалами и 24 представительствами, ГУП "Центр профобучения города Душанбе", ГУП "Центр обучения города Худжанда", в которых обучают 103 профессиям, большинство выпускников не получают достаточную квалификацию даже по простым рабочим специальностям, не говоря уже о высокотехнологичных рабочих местах.

Об этом мы расскажем подробно в нашем следующем материале.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684185000


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