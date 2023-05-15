Турция: предчувствие цветной революции

00:33 16.05.2023

ИноСМИ

Россия

15 мая 2023



Турция: предчувствие цветной революции



Антон Трофимов



Президентские выборы в Турции ожидаемо закончились ничьей. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрали почти равное число голосов избирателей. Теперь им предстоит второй тур выборов, назначенный на 28 мая. Именно в этот день турецкое общество окончательно должно определиться, по какому пути оно двинется: на Запад, в объятия НАТО, или на Восток, к партнерам по БРИКС и ШОС. Турецкое общество также должно решить, готово ли оно отстаивать свой выбор любыми средствами.



За спиной Кемаля Кылычдароглу четко просматриваются контуры операторов "оранжевых", "тюльпановых" и прочих цветных революций. А значит, Турция либо накануне второго тура, либо сразу после него может быть ввергнута в гражданское противостояние. Цель его очевидна: вернуть Анкару в сферу влияния Вашингтона и оторвать ее от Москвы, Пекина и других новых союзников.



Для самой Турции такой сценарий - катастрофа. Сегодня страна как никогда плотно завязана на своих ближайших соседей. Именно политика "ноль проблем с соседями" позволила Анкаре за последний десяток лет не просто вернуться на большую международную арену, но и заработать статус серьезного игрока. Достаточно вспомнить роль Турции, скажем, в нынешнем урегулировании сирийского кризиса. После одиннадцати лет открытого противостояния Анкара пошла навстречу Москве и Тегерану. И тем самым категорически рассердила заокеанских друзей.



Процесс переориентирования Турции на Восток очень болезненно воспринимается на Западе. Ведь еще совсем недавно она была единственным государством в Азии, входившим в НАТО, и послушно следовала в фарватере вашингтонской политики. Во времена СССР именно турецкая граница требовала особого внимания. Именно из Турции отправлялись в разведывательные полеты американские самолеты-разведчики. Наконец, размещение Америкой ракет "Юпитер" привело к Карибскому кризису, поставившему мир на грань ядерной войны.



С тех пор роль Турции категорически изменилась. После успешного завершения западного проекта по развалу СССР она быстро превратилась в одного из крупнейших торговых партнеров России. И очень скоро стало понятно, что добрососедские отношения с Москвой привлекают Анкару куда больше подчинения Вашингтону. Принцип "ноль проблем с соседями" быстро показал свою эффективность.



Конечно, ждать от Турции немедленного и однозначного перехода на сторону "глобального Востока" не приходится. У страны слишком много незавершенных проектов с западными государствами, слишком много взятых на себя обязательств перед ними. Анкара давно и успешно лавирует между двумя центрами силы и явно хочет сохранить это положение в ближайшее время. Наконец, в Турции (и итоги первого тура это наглядно подтверждают) хватает тех, кто видит свое будущее не в составе БРИКС или ШОС, а исключительно в рамках Евросоюза.



Напрашивается историческая аналогия. Точно так же в недалеком прошлом развивались события на Украине. Чем закончилось дело, известно - двумя майданами. Последний окончательно привел страну в "гостеприимно" распахнутые объятия Запада. Который как раз в этот момент и искал идеальный инструмент для удара по России.



Сегодня Запад явно намеревается превратить в такое же оружие и Турцию. Об этом свидетельствуют предвыборные обещания главного противника Эрдогана - Кемаля Кылычдароглу. Возглавляемая им Республиканская народная партия (кстати, старейшая в Турции) проповедует кемализм, одной из составляющих которого является вестернизация страны. Упустить такую возможность нанести Москве сильнейший геополитический удар Вашингтон не сможет. А значит, будет изо всех сил добиваться победы оппозиционного лидера.



Каким образом это может быть сделано, понятно всем. Совершенно откровенно об опасных планах оппозиции написала ежедневная турецкая газета Hürriyet: "На этих выборах задействованы мафиозные лидеры. На этих выборах задействованы террористические бароны в иракском Кандиле. Вмешались британские и американские средства массовой информации, начиная от The Economist и заканчивая The Washington Post. Наконец, во имя грязной политики на рынок был выпущен гнусный шантаж. Во имя свержения Эрдогана на поле выведены всевозможные грязные темные записи, заговоры, планы".



Словом, ничего нового. Те же ходы и приемы, отработанные в ходе прежних цветных революций, развязанных в американских интересах. А значит, вполне можно ожидать самого неприятного развития событий. Тем паче, что негативный опыт в этой сфере у Турции есть, и довольно богатый. Вспомнить хотя бы попытку военного переворота 2016 года. Подавляющее большинство турецких военных проходили и проходят обучение по западным шаблонам, а то и в западных военных академиях и впитывают западные "ценности". К тому же со времен Кемаля Ататюрка именно старшие и высшие офицеры не раз прямо вмешивались в общественные процессы и до сих пор мнят себя весомой политической силой.



В 2016 году Реджепу Тайипу Эрдогану удалось пресечь попытку военного переворота. Ему помогла та же армия, большая часть которой сохранила верность присяге, силы правопорядка - и поддержка существенной части населения. Остается надеяться, что и на этот раз турецкий народ останется на стороне президента. Он предлагает туркам вполне разумную и выгодную для страны альтернативу: восточную интеграцию взамен западной.



Эрдоган в сентябре прошлого года уже участвовал в качестве приглашенного гостя в саммите стран ШОС и после этого заявил, что вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества - одна из его главных задач. Его же усилиями Турция стала одним из главных кандидатов на принятие в члены БРИКС на ближайшем саммите в Йоханнесбурге. Наконец, активное сотрудничество Анкары с ближайшими соседями, в том числе Ираном, и высокая активность в Лиге арабских государств делают ее важным игроком в ближневосточной политике, где турки уже, похоже, теснят американцев и британцев.



Восточный дрейф Турции - один из залогов ее безопасности в будущем. Недавняя история Украины, Грузии и других стран-жертв цветных революций убедительно доказывает: добившись своей цели и оторвав государство от его реальных партнеров и союзников, коллективный Запад быстро бросит его на произвол судьбы. "Новые демократии" интересуют США и его сателлитов только как инструмент вооруженного давления на Россию, Китай и других представителей глобального Юга. Судьбы украинцев, грузин или турок при этом вашингтонских кукловодов не интересуют.



Вряд ли такая печальная участь влечет большую часть турецкого общества. Так что сегодня все зависит от того хватит ли у здоровой части граждан Турции сил и решимости прямо выступить против вмешательства Запада. Ведь в том, что у нездоровой части достанет безумия попробовать ввергнуть страну в хаос, сомнений, увы, нет.