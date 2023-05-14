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Asia Times: Россия активно наращивает прямые поставки зерновых в Китай
00:41 16.05.2023

Asia Times: Россия активно наращивает прямые поставки зерновых в Китай
Материал представлен в пересказе ИноТВ

Россия и Китай активизировали усилия по созданию "зернового коридора" на Дальнем Востоке. Развитие этого проекта позволит поставлять больше российских зерновых культур напрямую в китайский регион Внутренняя Монголия. В свою очередь, Китай за счет роста импорта пшеницы и ячменя из России сможет снизить свою зависимость в этой сфере от поставок из США, Канады и стран Европы, сообщает Asia Times.

Россия ускоряет создание "зернового коридора" в Дальневосточном регионе, чтобы можно было напрямую экспортировать больше зерна во Внутреннюю Монголию, расположенную на северо-востоке Китая. На прошлой неделе Кремль официально заявил, что в ближайшие месяцы активизирует работу над проектом "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай", пишет Джефф Пао в статье для Asia Times.

Согласно сообщениям российских СМИ, президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Центральному банку разработать межправительственное соглашение по этому проекту до 1 октября нынешнего года, поясняется в статье. В свою очередь, китайские государственные СМИ сообщают, что после заключения соглашения по тарифам и решения всех логистических вопросов Китай сможет напрямую импортировать гораздо больше пшеницы и ячменя из России.

Это позволит ему сократить зависимость от поставок зерновых культур из западных стран, включая Австралию, США, Канаду и Францию, подчеркивается в статье. По оценкам экспертов, это демонстрирует, что Россия и Китай сообща работают над преодолением негативных последствий западных санкций. В то же время, по их мнению, это будет способствовать дальнейшему разделению мировой экономики на секторы США - Запад и Китай - Россия.

Как сообщили российские СМИ, правительству России поручено рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между Россией и Китаем до 1 октября, а также увеличить производство зерна в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах и объемы его экспорта на китайский рынок в рамках реализации этого соглашения.

Идея по созданию совместного проекта "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай", который позволил бы соединить Китай с поставщиками из стран Евразийского союза, впервые была предложена Пекином еще в 2012 году, напоминает автор. А в 2016-м она получила официальную поддержку со стороны лидеров двух стран - Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В июле 2020 года было начато строительство "Забайкальского Зернового Терминала" (ЗЗТ) - крупного железнодорожного перевалочного комплекса, расположенного на границе России с китайским регионом Внутренняя Монголия. По данным российских СМИ, по состоянию на апрель прошлого года этот терминал был готов к работе на 75%, говорится в статье. В то же время основная часть российского зерна, поставляемого в Китай, до сих пор перевозится морским путем через Черное море.

В марте этого года вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что в прошлом году в развитие проектов на Дальнем Востоке было вложено более 700 млрд рублей (около $9 млрд) и создано 140 предприятий. По его словам, общий объем законтрактованных инвестиций в Забайкальский край превысит 316 млрд рублей и на данный момент из этой суммы уже было вложено около 143 млрд.

По словам генерального директора "Забайкальского Зернового Терминала" Карена Овсепяна, общий объем капитальных вложений в рамках программы "Новый сухопутный зерновой коридор" составит 500 млрд рублей. Овсепян также рассказал, что пропускная способность ЗЗТ составит до 8 млн тонн. Это будет способствовать активизации торговли между Россией и Китаем, а также позволит стимулировать развитие регионов Сибири и Урала, поясняется в статье.

Во время недавних переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в марте этого года, когда было подписано совместное заявление об углублении всесторонних партнерских отношений и стратегического сотрудничества между двумя странами, китайский лидер также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить реализацию проекта "Новый сухопутный зерновой коридор", пишет Asia Times.

Новое соглашение позволит России экспортировать в Китай больше таких зерновых культур, как пшеница и ячмень, поскольку по сравнению с остальными поставщиками она имеет преимущество как по цене, так и по качеству, считает Чжан Хун, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.

"Что касается сухопутного коридора, то поезда, проходящие через такие порты, как Маньчжурия и Суйфэньхэ, могли бы перевозить зерно из России", - заявил Чжан в интервью китайскому изданию Global Times. В то же время он отметил, что общие объемы торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией на данный момент "не очень велики".

Главное таможенное управление Китая объявило 24 февраля прошлого года, что разрешит "неограниченный импорт" российской пшеницы в Китай, напоминает Asia Times. Это заявление вызвало резкую критику со стороны Австралии и ряда других западных стран.

По данным компании Research and Markets, в 2021 году Китай импортировал 2,74 млн тонн пшеницы из Австралии на общую сумму $860 млн, что составило около 28% от общего импорта зерна как по объему, так и по стоимости. Кроме того, он импортировал пшеницу еще из восьми стран, включая США, Канаду и Францию.

Общая стоимость импорта ячменя в Китай за тот же 2021 год составила $2,88 млрд. Основным поставщиком этой сельскохозяйственной культуры стали Франция (около $901 млн), Канада ($861 млн), Украина ($619 млн), Аргентина ($432 млн) и Россия ($20,8 млн), согласно данным компании Observatory of Economic Complexity (OEC).

Кроме того, Китай импортировал соевые бобы из таких стран, как Бразилия (на общую сумму $27,2 млрд), США ($14,3 млрд), Аргентина ($1,78 млрд), Канада ($345 млн) и Россия ($297 млн), сообщается в статье.

По данным Китайского центра международного экономического обмена, в 2035 году страна сможет самостоятельно обеспечивать лишь около 65% от своего общего потребления продовольственной продукции. Для сравнения, в настоящее время этот показатель составляет примерно 76%, поясняется в статье. Согласно прогнозам, в частности, к 2035 году Китаю придется импортировать около 83% необходимого объема соевых бобов.

Как полагают китайские эксперты, Россия заинтересована в ускоренной реализации проекта "Новый сухопутный зерновой коридор", поскольку до сих пор не может продавать свою сельскохозяйственную продукцию через порты Черного моря в рамках заключенной с Украиной "зерновой сделки" из-за действующих западных санкций и ограничений.

Россия до сих пор сталкивалась с большими трудностями при экспорте своего зерна из-за западных санкций, поскольку ни один страховщик не может обслуживать эти перевозки, а российским экспортерам сложно заключать сделки без доступа к системе SWIFT, отметил китайский аналитик из провинции Фуцзянь. По его мнению, если "зерновая сделка" с Украиной не будет продлена после 18 мая, Россия должна будет найти новый способ продавать свое зерно - и Китай в этом плане для нее "лучший выбор".

Еще один китайский аналитик из провинции Хэбэй в своей статье под названием "Россия наконец просыпается - Путин открывает дальневосточный амбар для взаимной выгоды Китая и России" пишет: "Из-за санкций Россию вытеснили с западных рынков, и теперь она должна смотреть на Восток - особенно на Китай, крупнейший потребительский рынок в мире".

По его мнению, это будет "беспроигрышный" вариант сотрудничества, поскольку Китай сейчас тоже ищет способы стимулировать рост своей экономики, чтобы конкурировать с США и преодолеть ограничительные меры Запада. "Из-за быстрого изменения международной ситуации в последние годы стабильность поставок зерна из-за границы в Китай пострадала. Риски, связанные с импортом зерна из стран Южной и Северной Америки, будут эффективно снижены за счет увеличения экспорта российского зерна в Китай", - заключает эксперт.

Источник - RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684186860


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