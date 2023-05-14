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Повторная "шредеризация" Европы?
11:28 16.05.2023

The National Interest
США

Повторная "шредеризация" Европы?
TNI: некоторые политики и бизнесмены в Западной Европе хотят возвращения российского газа

Многие политики и бизнесмены в Западной Европе хотят вернуться к привычному порядку вещей и потреблять российский газ, пишет TNI. Для этого понадобится всего три условия: холодная зима, сокращение поставок СПГ и скачок цен на энергоресурсы.

Вооруженный конфликт на Украине затягивается, а цены на энергоресурсы по-прежнему высоки. В этих условиях Западная Европа начинает требовать возобновления поставок газа из России.

За последние полвека западноевропейские энергетические компании наладили прочные личные и деловые связи с советской, а затем и с российской газовой отраслью. Одним из главных сторонников таких отношений стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Находясь на посту канцлера, он создал все условия для реализации трубопроводного проекта "Северный поток – 1", став после ухода в отставку председателем его правления. Кроме того, он активно выступал за укрепление российско-германских энергетических связей.

Для Шредера и ему подобных представителей европейского энергетического сектора такая мелочь как масштабный вооруженный конфликт в Европе между Россией и Украиной с применением самого современного оружия вовсе не означает, что надо рвать все деловые связи и отказываться от прежнего положения дел. Действительно, осуществляемый "Газпромом" экспорт российского трубопроводного газа в Евросоюз резко сократился. Тем не менее, многие политические и деловые лидеры хотят как можно скорее вернуться к былым, "нормальным" временам. Премьер-министр немецкой Саксонии уже призывает отремонтировать трубопровод "Северный поток – 1" и возобновить поставки газа из России. В Италии один из членов старой российско-итальянской энергетической гвардии Паоло Скарони (Paolo Scaroni) избран на пост председателя правления энергетического гиганта ENEL.

Нетрудно понять, что за игра ведется в настоящее время. Сторонники сохранения привычного порядка вещей, возглавляемые такими людьми как Шредер и Скарони, будут настаивать на заключении сделок с Москвой о поставках газа.

На первый взгляд, повторная "шредеризация" невозможна. Поставки российского трубопроводного газа в Европу упали с 40% от общего объема европейского импорта до 5%. Самый крупный импортер этого топлива Германия приобрела несколько плавучих установок по регазификации импортного СПГ, который она закупает во все больших объемах. Немецкие министры постоянно говорят о диверсификации энергетики. Берлин будет использовать что угодно – газ из Норвегии, СПГ, ветровую и солнечную энергию – но только не российское топливо. Однако в действительности Германия не отказалась полностью от российского газа и продолжает незаметно его покупать. Да, трубопроводный импорт из России рухнул, однако закупки российского СПГ увеличились. По правде говоря, по объемам поставок СПГ в ЕС Россия в настоящее время уступает только Соединенным Штатам.

В более фундаментальном плане система экономической и политической поддержки российского энергетического импорта в Западной Европе никуда не исчезла. Может, в настоящее время она действует более незаметно, но ее сторонники готовы к активным действиям и при первой подходящей возможности начнут требовать увеличения поставок газа из России. У нас уже есть премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), который приводит доводы в пользу восстановления "Северного потока – 1". Что интересно, он аргументирует это отказом Германии от атомной энергетики, поскольку 15 апреля в стране были отключены три последние атомные электростанции. Восстановление поставок по "Северному потоку – 1" в полном мере соответствует общей стратегии немецких сторонников российского газа. Они знают, что после прекращения газового импорта из России Германии будет трудно обеспечить себя достаточным количеством альтернативных источников. За последние три года в стране закрылось шесть атомных электростанций, и спрос на электроэнергию из других источников вырос. Кроме того, из-за вводимых ограничений становится все сложнее подключать к сетям электроэнергетические ветроустановки там, где это необходимо. Никто не хочет существенно увеличивать потребления угля, и тем не менее, это происходит. Все, что нужно немецким сторонникам российских поставок, это по-настоящему холодная зима и китайцы, которые увеличат закупки СПГ, что приведет к резкому увеличению цен на газ. В этих условиях с новой силой зазвучат требования отремонтировать "Северный поток – 1" (ремонт обойдется всего-то в 500 миллионов долларов) и вернуться к прежнему положению дел.

Такие доводы будут звучать не только в Германии. Шредеризация, в рамках которой европейские политики и руководители бизнеса выступают за поддержание прочных и обширных связей с российским рынком энергоресурсов, была и остается характерной чертой не только немецкого, но и в целом западноевропейского энергетического сектора. Сейчас мы видим, как этот процесс набирает обороты в Италии, поскольку правительство Мелони, испытывая на себе давление пророссийского политического крыла Берлускони, назначило на пост руководителя итальянского энергетического гиганта ENEL члена старой российско-итальянской энергетической гвардии Паоло Скарони.

Ранее Скарони возглавлял другую крупную итальянскую энергетическую компанию ENI. Как показывают кремлевские протоколы встреч, он наладил прочные взаимоотношения с Владимиром Путиным. Он поддержал и частично профинансировал злополучный проект "Южный поток", цель которого состояла в ослаблении Украины за счет прокладки альтернативного транзитного маршрута в Европу для российского газа. Общая цель Москвы заключалась не только в сокращении украинских доходов, но и в уменьшении значимости Киева для ЕС. В этом случае ее потом (теоретически) было бы проще атаковать, так как это не привлекло бы особого внимания Европы. При Скарони ENI включила Италию в российскую газовую сеть, заключив ряд долгосрочных контрактов с "Газпромом" и приобретя в России газовые месторождения.

Как и многие другие подобные ему люди, Скарони не передумал и не раскаивается в своих действиях. Он по-прежнему утверждает, что Италия еще лет десять будет нуждаться в российском газе, и выступает против антироссийских санкций. И это вопреки тому, что конфликт на Украине создает угрозу европейской безопасности и международному порядку, а также несмотря на то, что своими действиями Скарони, Шредер и прочие представители западноевропейского энергетического истэблишмента по сути дела подтолкнули Путина к мысли о наступлении на Украину. Если же говорить об энергетике, то из-за их действий Европа попала в зависимость от российского газа, а когда Москва перекрыла трубопроводные вентили, расплачиваться пришлось европейским потребителям. В 2022 году стоимость импорта энергоресурсов в ЕС в три раза превысила расходы 2021 года.

Нетрудно понять, что очень скоро Скарони во взаимодействии с пророссийскими силами в немецком энергетическом истэблишменте начнет настаивать на возобновлении поставок газа из России. Если случится холодная зима, сократятся поставки СПГ и поднимутся цены на энергоресурсы, Скарони вместе со Шредером и прочими "понимающими Москву" представителями энергетического сектора постараются восстановить газовые потоки с российских месторождений. И тогда полным ходом начнется повторная шредеризация западноевропейской энергетики.

Доктор Алан Райли – старший научный сотрудник Атлантического совета (Atlantic Council). Он специализируется на вопросах антимонопольного законодательства, торговли, энергетики и политики ЕС.

Автор статьи: Алан Райли (Alan Riley)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684225680


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