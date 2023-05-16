 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Казахстана принял годовой отчет Национального банка
11:37 16.05.2023

Президент принял годовой отчет Национального банка Казахстана
16 мая 2023 года

В Акорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2022 год.



В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Галымжан Пирматов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2022 год, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка, а также активах Национального фонда.

Президент был проинформирован о том, что по итогам 2022 года долларизация снизилась до 31,6%, объем кредитования банками второго уровня экономики увеличился на 23,3% до 22,8 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу – на 13,9% до 9,6 трлн тенге. Кредиты экономике в расширенном определении за 2022 год выросли на 21,7% и по состоянию на 1 января 2023 года составили 28,9 трлн тенге.

По данным Национального банка, валовые международные резервы за 2022 год увеличились на 1,2 млрд долларов и составили 90,8 млрд долларов, в том числе золотовалютные резервы – 35,1 млрд долларов, активы Национального фонда – 55,7 млрд долларов. Доходность пенсионных активов ЕНПФ с момента консолидации в 2014 году в годовом выражении составила 9,33%.

По информации Нацбанка, международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне "ВВВ" с прогнозом "стабильный".

Глава государства отметил, что основными проблемами экономики остаются инфляция, макроэкономическая и энергетическая нестабильность.

– Международные организации прогнозируют значительное замедление глобального роста с 6,2% в 2021 году до 3,4% по оценкам МВФ и усиление ценового давления. Все это влияет на экономическое развитие нашей страны и указывает на необходимость еще более слаженной и эффективной работы Правительства, Национального банка и других государственных органов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По итогам обсуждения Президент одобрил годовой отчет.

Источник - akorda.kz
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