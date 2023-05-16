Президент Казахстана принял годовой отчет Национального банка

11:37 16.05.2023

Президент принял годовой отчет Национального банка Казахстана

16 мая 2023 года



В Акорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2022 год.



