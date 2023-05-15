Турецкий выбор еще не сделан: Эрдоган и Кылычдароглу идут на второй тур

12:18 16.05.2023 В Турции завершился первый тур президентских выборов, которые важны не только для этой страны, но и для всего региона. Между тем сотни людей ждут итогов голосования. Zakon.kz изучил возможные последствия смены лидера в Турции.



Накал страстей на выборах в Турции продолжает расти, итоги пока невозможно предсказать. Сегодня за политическим событием пристально наблюдают во всем мире. Голосование 14 мая стало одним из самых рекордных по явке в истории выборных процессов в Турции. По итогам подсчета 100% голосов, необходимые 50% не удалось набрать ни одному из кандидатов. Это означает, что состоится второй тур голосования, который назначен на 28 мая.



Так, за лидера Партии справедливости и развития действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,35% избирателей. Его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу собрал 45% голосов. У еще одного кандидата в президенты Синана Огана – 5,21%.



Таким образом, борьба за пост президента развернулась между действующим президентом страны и представителем оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Кроме них в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган, а также выбывший из президентской гонки лидер партии Memleket Мухаррем Индже, который за три дня до голосования снял свою кандидатуру.



Сложные позиции Эрдогана



Сегодня перед действующим 69-летним президентом Турции, находящимся у власти уже более 20 лет, стоит, возможно, одна из самых сложных задач, которые ему предстояло решать. Оппозиционные партии объединились и выставили единого кандидата, чтобы дать отпор действующему главе страны. Стоит отметить, что в турецком обществе давно сформировалось мнение, что за годы правления Эрдоган строил авторитарную систему, сосредоточивал власть в своих руках, параллельно ведя страну к тяжелому экономическому кризису. Эрдоган позиционирует себя сторонником исконной Турции с религиозными скрепами, при этом стараясь сохранять баланс между исламскими и светскими идеями.



Есть несколько факторов, которые могут способствовать проигрышу действующего лидера. Во-первых, экономика, потому что для президента, который в свое время обещал превратить Турцию в одну из ведущих экономик мира, а вместо этого вынужден бороться с кризисом, сложившаяся ситуация – это серьезный провал.



Между тем осенью 2021 года, когда начала падать лира, Центральный банк, который находится под контролем Эрдогана, действовал по инструкциям президента. Как оказалось, взгляды президента на кредитно-денежную политику противоречили базовым экономическим законам. Как итог – инфляция достигла рекордной отметки за последние 24 года, а цены выросли практически на все.



Еще одна причина - это консолидация сторонников оппозиции. Шесть партий объединились и выставили против Эрдогана единого кандидата. К слову, опросы общественного мнения показали, что действующий президент по популярности проигрывал Кемалю Кылычдароглу.



Следующий немаловажный фактор, который также повлиял на результаты голосования, – двойное землетрясение, произошедшее уже после того, как была назначена дата выборов. Конечно, стихийные бедствия не могут подчиняться политическим процессам, но институт кумовства и коррупция, которые расцвели за годы правления Эрдогана, безусловно, повлияли на масштабы последствий разрушений. В результате бедствия погибли десятки тысяч человек, а миллионы остались без крыши над головой.



В свою очередь президент Турции обвинил во всем застройщиков, которые при возведении зданий игнорировали стандарты безопасности. Десятки строителей сразу же привлекли к уголовной ответственности. Но, по мнению оппозиции, виной всему - широко распространенная коррупция, и вся ответственность так или иначе лежит на правительстве и на самом Эрдогане.



Известно, что правительство Турции иногда выдает так называемые строительные амнистии, то есть фактически освобождает застройщика от штрафов за работы без сертификатов норм безопасности. Эти амнистии вводились с 1960-х годов, последняя была объявлена в 2018-м. Между тем критики давно поднимали этот вопрос и предупреждали, что такие действия рискуют в случае землетрясений привести к катастрофе. Что, собственно говоря, и произошло. Последнее землетрясение затронуло 11 провинций с большим количеством избирателей, многие из которых традиционно поддерживали Эрдогана.



Многие считают, что действующий президент любит периодически поднимать свой рейтинг международными "успехами", что привело к тому, что турецкому народу стало неважно, сколько раз мировые СМИ упоминали имя их президента. Для них гораздо важнее жить в стране со стабильной, процветающей экономикой и элементарно не покупать продукты питания по завышенным ценам.



Единый оппонент



Главный конкурент Эрдогана, кемалист и председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу, имеет репутацию справедливого, честного, уравновешенного, но напористого бюрократа с талантом выявлять коррупционные схемы. По сравнению с Реджепом Эрдоганом он больше ориентирован на Запад. Сторонник оппозиции, в случае победы на выборах обещает возобновить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз (ЕС) и обеспечить жителям страны возможность посещать страны Европейского союза в безвизовом режиме.



Кылычдароглу выступает за независимость судов, свободу СМИ и выражения мнений – все это, по его мнению, должно вернуться. Он считает, что Анкара не может позволить себе терять время с Эрдоганом в качестве лидера. Если Кылычдароглу одержит победу на выборах, то ему достанется страна в очень сложной ситуации. Конечно, обещания Кылычдароглу кажутся привлекательными сторонним наблюдателям: искоренение коррупции и кумовства, борьба за права и свободы, решение разногласий с союзниками по НАТО, а также отказ от "эрдогановской" нестандартной экономической и финансовой политики. В случае успеха Кылычдароглу на выборах, вероятно, первое время он будет заниматься решением именно внутренних и основных проблем страны.



В целом, эти выборы имеют большое значение для турецкой политики. Потому что Эрдоган и Партия справедливости и развития, лидером которой он является, находятся у власти уже 21 год. По мнению оппозиции, свержение этого долгосрочного правительства станет важнейшим политическим достижением страны.



Между тем политолог Данияр Ашимбаев отметил, что две предыдущие электоральные кампании президента показывают, что Эрдоган проходит с минимальным перевесом.



"Я думаю, что, скорее всего, с таким раскладом он может победить с этими же данными. Это говорит о том, что его политика за эти годы практически не изменила вектор. То есть остается примерно одинаковое количество соперников, противников и сторонников. Практически он балансирует на грани 50% плюс минус 1-2%. Мы, конечно, привыкли к другим цифрам на выборах, но здесь ситуация такова, что уже в какой раз Эрдоган побеждает с минимальным перевесом на президентских и парламентских выборах".

Политолог Данияр Ашимбаев



По словам эксперта, устойчивого расширения его социальной базы не видно. Между неоисламизмом и европейской интеграцией примерно одинаковое число соратников. Между теми, кто выступает за светский характер государственности и исламизм, так же примерно одинаковый расклад.



"При этом мы видим ухудшение экономической ситуации, то есть инфляция в Турции побила все рекорды, но при этом это не привело к резкому падению популярности Эрдогана. Поэтому этот расклад 50 на 50 – он остается последние две президентские кампании, которые прошли примерно с таким же перевесом".

Политолог Данияр Ашимбаев



Что касается оппозиции, то, по мнению Ашимбаева, на всех электоральных программах против Эрдогана выступали разные кандидаты, но конечный результат был примерно одинаковый в разные годы. Он отметил, что несмотря на популярность соперника Эрдогана, который вплотную подобрался к президенту по проценту голосов, он не получил подавляющей поддержки.



"Да, процент высокий, чуть меньше основного действующего президента, но раскладка примерно такая же, что ни тем, ни другим не хватает принципиально большого разрыва. То есть общественное мнение по-прежнему зафиксировано в тех же позициях и принципиальной динамики нет. Сейчас у оппозиции будет упор на привлечение всевозможных инструментариев для агитации, чтобы попытаться переломить настроения электората за борьбу колеблющихся. Я думаю, что в принципе процент победы во втором туре у Эрдогана высокий. И если не будет инцидентов, то, скорее всего, с минимальным перевесом во втором туре он победит".

Политолог Данияр Ашимбаев



По мнению политолога, все прекрасно понимают, что ситуация очень условная, к тому же единый кандидат от оппозиции – не самый харизматичный политик в Турции.



"Все прекрасно понимают, что за него активно выступает Евросоюз и США. С другой стороны, немалая часть электората заинтересована в дальнейшей евроинтеграции и хотела бы вариант "Эрдоган лайт". Но здесь ничего другого у них не получается".

Политолог Данияр Ашимбаев



Эксперт подчеркнул, что амбиции и лидерство Эрдогана оспорить очень сложно, и он сам по себе политик не самый гибкий, но, с другой стороны, он создал новую политическую реальность для Турции, к которой она совершенно не привыкла, став активным игроком в мировой политике.



"В последнее время активно обсуждалось вмешательство Турции в азербайджано-армянский конфликт, проблемы с Ираном, Сирией. То есть Эрдоган вмешивается во все возможные мировые разборки. Кроме того, у Турции очень сильно обострились отношения с Грецией и Францией, и все стараются активно утопить Эрдогана. С другой стороны, понятно, что он не самый приятный политик и достаточно сложный партнер, но мне кажется, что все-таки к нему привыкли больше, чем к его сопернику из оппозиции, который больших постов не занимал, харизмой не отличается, по многим вопросам достаточно уязвимый и не факт, что является самостоятельной фигурой. Конечно, шансы на победу есть у обоих, и практически одинаковые, как и было изначально".

Политолог Данияр Ашимбаев



По словам политолога, похожая конкуренция встречалась на выборах часто. И если Эрдоган проиграет и отдаст власть, то выборы можно будет назвать историческими.



"Если вы посмотрите на данные по прошлым президентским выборам в Турции, то увидите, что Эрдоган побеждал с минимальным перевесом, то есть, получается, за его кандидатуру было чуть-чуть больше половины населения. Не две трети, не три четверти, допустим, голосов, и для авторитарного политика, которым является Эрдоган, это очень низкий процент. Это говорит о том, что за 20 лет его политическая база не выросла и ее давно пора расширять".

Политолог Данияр Ашимбаев



В то же время, по мнению политолога Ислама Кураева, эти выборы в Турции были достаточно интересными и яркими с той точки зрения, что присутствовала определенная конкуренция, но это была только видимость.



"Возможно, не так явно или очевидно прослеживается тот факт, что потеря своего большинства Эрдоганом – это, прежде всего, колеблющийся электорат, который, возможно, разочаровался в нем, и народ решил проголосовать не за Кылычдароглу или за другого кандидата, а наоборот против всех".

Политолог Ислам Кураев



По словам политолога, шансы у оппозиции сохраняются довольно большие и, как правило, сейчас будет формироваться некое ослабление позиций Эрдогана. Возможно, сомневающийся электорат так или иначе поменяет свое мнение как за, так и против.



"Оппозиция, в свою очередь, довольно хорошо работает с информационным пространством, бывает, очень часто спекулирует, особенно во время выборов. То они заявляли о проблемах, что выборы проходят недемократические, а потом, когда заметили положительную тенденцию, сразу начали заявлять, что нужно быть на участках и держаться до конца. Лично мое мнение: Кылычдароглу – недостаточно сильная личность, и во всех прошедших выборах он проиграл Эрдогану, укрепление его позиций никак не связано с его личными успехами, а скорее всего с потерей позиций и рейтингом самого Эрдогана".

Политолог Ислам Кураев



Ислам Кураев считает, что в Турции, по сути, ничего не меняется, и там традиционно кемалисткие города, и они, как правило, голосуют за кандидата от кемалистов.



"Понятно, что они голосовали за Кылычдароглу. Обычно достаточно переменчивы Стамбул, Анкара и курдские регионы. Вся центральная Анатолия и омываемые Черным морем регионы, как правило, традиционно голосуют за Эрдогана. Ну и, конечно, глубинки, но там достаточно маленькое население. Также мы должны понимать, что последнее разрушительное землетрясение сыграло положительную роль не для Эрдогана, а в пользу его оппонента".

Политолог Ислам Кураев



Политолог пояснил, что изначально он придерживался мнения, что Партия справедливости и развития проиграет парламентские выборы, а ее кандидат Эрдоган победит на выборах президента. Но произошел обратный эффект, и партия набирает нужное количество голосов, а Эрдоган идет на второй тур.



"Здесь нужно понимать, что все-таки социальные проблемы сыграли свою роль, и партия оказалась в нужное время и в нужном месте, а последствия землетрясения, различные эконмические проблемы отразились на самом Эрдогане".

Политолог Ислам Кураев



Эксперт подчеркнул, что политика кемализма предполагала ориентацию на Запад, и в случае победы Кылычдароглу вектор изменится непосредственно в пользу Европы и в целом западного направления. Можно будет даже сказать, что в какой-то степени проамериканского. По мнению Кураева, нужно учитывать тот факт, что Эрдоган больше интересен исламскому миру, Казахстану, Центральной Азии в целом, а также странам Восточной Европы и России.



Что касается парламентских выборов, которые прошли параллельно с президентскими, то правящая при Эрдогане Партия справедливости и развития получила 37,6% голосов, которые гарантируют ей 275 мест. Вместе с союзной Партией националистического движения, с которой они составляют альянс, их результат по итогам подсчета 50% голосов составляет 53,2% (то есть 332 мандата из 600). Оппозиционный Народный альянс получил cвыше 32% голосов.



Дарига Турысбекова Источник - Zakon.kz

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