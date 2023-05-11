Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО

13:32 16.05.2023

Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе



МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).



Проект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Госдуму 10 мая.



ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".



