В Узбекистане будет внедрена единая система движения газа

14:06 16.05.2023

В Узбекистане внедрят единую автоматизированную систему движения газа. До 1 июля поручено завершить установку электронных счетчиков на всех точках приема и подачи газа и интегрировать их с базой данных налоговых органов. Кроме того, будет создана система сбора информации о договорах по газу и нефти.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 мая подписал постановление "О мерах по совершенствованию учета добычи, переработки и реализации углеводородов", сообщили "Газете.uz" в Министерстве юстиции.



Согласно документу, до 1 июля должна быть завершена установка электронных приборов онлайн-учета на всех точках приема и подачи газа. Эти счетчики будут интегрированы с информационными базами налоговых органов, чтобы создать единую автоматизированную систему движения природного газа.



"Узбекнефтегаз" должен установить 17 счетчиков, "Узтрансгаз" - 3, "Худудгазтаъминот" - 129,5 тысячи (для населения). На это выделят 153,9 млрд сумов.



К этой дате также планируется внедрить систему по сбору информации о договорах купли-продажи природного газа и жидких углеводородов. С 1 октября сведения об этих договорах будут поступать в систему Налогового комитета для формирования электронных счетов-фактур (ЭСФ).



С 1 октября для предприятий, занимающихся транспортировкой (транзитом) голубого топлива по газопроводам, станет обязательной установка хроматографов и электронных счетчиков на местах приема и подачи газа. К предприятиям, занимающимся добычей, переработкой, транспортировкой и реализацией газа и нефти, которые не провели интеграцию счетчиков на коммерческих узлах учета с налоговым органами, будут применяться санкции по статье 227−1 Налогового кодекса (влечет наложение штрафа в размере чистой выручки, полученной в последнем отчетном квартале, в котором имела место реализация).



До 1 января 2024 года "Узбекнефтегаз", компания UzGasTrade по единой закупке и реализации газа, "Худудгазтаъминот", участники соглашений о разделе продукции (СРП), а также совместные и иностранные предприятия должны начать вести расчеты в рамках единой автоматизированной системы движения газа. Кроме того, поручено внедрить автоматическое формирование и направление организациями, принимающим газ, ЭСФ на основе сведений системы.



До 1 июля поставлена задача пересмотреть и внедрить на практике нормативы, устанавливающие нормы технологических потерь и объем природного газа, используемый для собственных нужд на всех этапах.



К 1 октября 2024 года намечено строительство двух новых газоизмерительных станций "Дарялик" и "Бейнеу". На это UzGasTrade и "Узтрансгаз" выделят 150 млрд сумов.



Отметим, что аналогичные меры были предусмотрены постановлением Кабинета министров от 30 ноября 2022 года, которое было принято в форме ДСП (документ для служебного пользования). В нем были указаны более ранние сроке выполнения указанных мер.