67-летний генерал в отставке Кыязов выиграл марафон на Иссык-Куле, пробежав 42 км за 4 часа 15 минут

15:21 16.05.2023

Генерал-майор милиции в отставке Кемелбек Киязов стал победителем Иссык-Кульского марафона ШОС.



Забег прошел 13 мая в Чолпон-Ате.



67-летний Киязов пробежал 42,2 км за 4 часа 15 минут и 58 секунд, заняв 1 место в своей возрастной категории.



Марафон на Иссык-Куле стал для Кемелбека Кыязова уже девятым в карьере. Его лучший результат на этой дистанции 3 часа 47 минут 53 секунды был установлен 10 октября 2021 году в Бишкеке.