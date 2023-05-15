Сын бывшего президента Узбекистана избил жену в Подмосковье

15:24 16.05.2023

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Петр Каримов избил жену в Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале "112".



По информации издания, все произошло в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Петр Каримов в ходе ссоры несколько раз ударил супругу Юлию Сметанкину.



Женщину с различными травмами доставили в больницу. Каримова допросили в отделе полиции и отпустили.



По факту произошедшего была организована проверка. По данным "Известий", сын бывшего президента Узбекистана сейчас находится в статусе подозреваемого.



Врачи диагностировали у его жены тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.



Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016 года он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября Каримов скончался.



СМИ сообщают, что Петр Каримов является старшим сыном Ислама Каримова от первого брака с Натальей Кучми.