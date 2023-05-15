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|Сын бывшего президента Узбекистана избил жену в Подмосковье
15:24 16.05.2023
Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Петр Каримов избил жену в Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале "112".
По информации издания, все произошло в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Петр Каримов в ходе ссоры несколько раз ударил супругу Юлию Сметанкину.
Женщину с различными травмами доставили в больницу. Каримова допросили в отделе полиции и отпустили.
По факту произошедшего была организована проверка. По данным "Известий", сын бывшего президента Узбекистана сейчас находится в статусе подозреваемого.
Врачи диагностировали у его жены тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.
Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016 года он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября Каримов скончался.
СМИ сообщают, что Петр Каримов является старшим сыном Ислама Каримова от первого брака с Натальей Кучми.