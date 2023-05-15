УзбМораль. Уволен имам Ташлакского района, запрещавший школьницам танцевать вальс

15:29 16.05.2023

Уволен главный имам Ташлакского района. Он критиковал мигрантов и школьниц, танцующих вальс

Комиссия Управления мусульман Узбекистана приняла решение освободить от должности главного имама Ташлакского района Шукрулло Эгамбердиева, известного как Шукрулло домла. На днях распространились видеоролики, где он критикует мигрантов, а также школьниц, танцующих вальс на выпускном вечере.



Главный имам Ташлакского района Ферганской области, имам-хатиб мечети "Абу Ханифа", известный как Шукрулло домла, освобожден от должности главного имама района, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).



Комиссия внутреннего контроля УМУ посчитала, что выступления и мнения имам-хатиба, вызвавшие недовольство общественности, "не соответствуют статусу имама".



"Шукрулло Эгамбердиев признал, что допустил ошибку в своих выступлениях, вызвавших обсуждения, и принес извинения. Имам-хатиб сказал, что не допустит подобных недостатков в своей дальнейшей деятельности. С другой стороны, просим воздержаться от дискредитации имам-хатиба, поскольку его действиям будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.



Комиссия приняла решение о привлечении Шукрулло Эгамбердиева к дисциплинарной ответственности и освобождении его от должности главного имама Ташлакского района.



УМУ не сообщает, какие именно выступления стали причиной увольнения. На днях распространилось видео с Эгамбердиевым, критикует трудовых мигрантов, работающих за границей.



"Жалуются, что нет работы. Но столько людей не уезжает и находит работу здесь. Нужно работать головой, нужно прилагать усилия, просить у Бога. Нужно забыть высокомерие. Здесь не подметают улицы, но в России подметают. Здесь не убирают под коровами, а там убирают под свиньями… Нужно прилагать усилия, учиться… Если не будешь учиться, будешь рабом. Особенно нужно учиться в школе. Если ребята так и не будут уделять внимание науке, будут нолями и рабами, будут рабочими", - заявил он.



В другом резонансном ролике имам критикует девочек, которые танцуют вальс на выпускном вечере.



"Вот, смотрите, что происходит на выпускных вечерах. Выпускной вечер - значит, можно делать что угодно? Почему вы разрешаете школьникам ездить на отдых?.. В некоторых местах разрешают танцевать вальс. Куда смотрят учителя? Как вы думаете, что завтра будет с девочкой 11-го класса, которая танцует вальс со своим одноклассником на выпускном вечере? Парень, который увидит ее в интернете… Кто ее возьмет женой? Человек, который мыслит рационально, не возьмет эту девочку [женой]… Будет ли она стыдливой? Будет ли она верной своей мужу?" - сказал он.