 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азиаты не сядут в одну лодку с членами НАТО, - Владимир Скосырев
15:32 16.05.2023

Япония и другие союзники США хотят избежать конфликта с Китаем
Владимир Скосырев

Первая в истории встреча в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) участников Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Токио. В ней участвуют представители Тайваня, Южной Кореи, Австралии и нескольких стран Юго-Восточной Азии. Приглашение было направлено и Китаю, но, по данным японской прессы, он ответил отказом. Пекин заявил, что, хотя АТР находится за пределами географических рамок НАТО, он стремится продвигаться на Восток и вмешивается в дела региона. Если Япония хочет встать в авангарде расширения альянса на Азию, то ей следует вспомнить, к чему привел ее милитаризм в минувшей войне.
Позицию Пекина раскрыл во время брифинга для журналистов представитель МИДа Ван Вэньбинь. Напомнив, что ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили намерение открыть офис связи НАТО в Японии, китайский дипломат указал, что это нивелирует заверения альянса о том, что он остается региональным блоком и не стремится выходить за свои географические границы.

Что же на самом деле замышляет НАТО? На деле, сказал Ван, оно постоянно укрепляет связи со странами региона и разжигает блоковую конфронтацию. Китайский дипломат призвал Японию извлечь уроки из истории, оставаться приверженной пути мирного развития и избегать действий, которые могут подорвать доверие между странами региона и нанести ущерб региональному миру и стабильности.

В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, в принципе дал аналогичную оценку планам НАТО: "Официально Токио не выступает за то, чтобы страны НАТО расширили свою деятельность на Индо-Тихоокеанский регион, или, как у нас принято говорить, на АТР. Но США, член НАТО, давно активно действуют там, ставя своей главной целью сдерживание Китая. Японии этого мало. У нее Китай возведен в ранг главной военной опасности. Далее идут Северная Корея и Россия. Правда, в Стратегии национальной безопасности, опубликованной в прошлом году, Китай и Россия обозначены не как угроза, а как вызов. Угрозой названа Северная Корея. Но больше всего опасений вызывает Китай. Он, по версии Токио, предъявляет претензии на остров Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который контролирует Япония, на большие пространства Южно-Китайского моря и на Тайвань. Поэтому Токио хочет создать сетевые структуры антикитайской направленности. В частности, формируется альянс в составе Японии, США и Филиппин. Теоретически расширение НАТО в АТР несет опасность и для России. Нельзя исключать, что в случае обострения обстановки в Украине Япония и ее союзники могут предпринять какие-то акции против нашей страны".

Однако Кристоф Хойсген, немецкий дипломат в отставке, который председательствовал на конференциях по безопасности в Мюнхене с 2022 года, говорит, что, несмотря на углубление отношений НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона, этот военный альянс вряд ли примет участие в любом потенциальном конфликте в Азии. План открыть офис связи НАТО в Токио показывает заинтересованность стран альянса в региональной стабильности. Тем не менее "если речь идет об активном участии НАТО в конфликтных ситуациях в Индо-Тихоокеанском регионе, это по определению исключено в договоре". В таких сценариях каждая страна будет действовать индивидуально.

К тому, что говорит Хойсген, стоит прислушаться, хотя бы имея в виду его послужной список. С 2005 по 2017 год он был советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, а с 2017 по 2021 год – постоянным представителем Германии при ООН.

Логика рассуждений экс-дипломата такова. По его словам, сейчас ни одна страна не может дистанцироваться от вызовов в мире. События в Украине оказывают влияние на цены на энергетические продукты, инфляцию, торговлю. Если прервутся цепочки поставок в Южно-Китайском море или Тайваньском проливе, это отразится на всем мире. Однако, как следует из интервью Хойсгена прессе, это не значит, что нужно создать азиатскую версию НАТО. Ведь Япония, Южная Корея, Австралия связаны договорами безопасности или соглашениями с США. Поэтому расширять НАТО нет смысла.

15.05.23

Источник - НГ
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