Водный вопрос, тревоги Европы и Туркменистан, - Леонид Закс

15:38 16.05.2023

ЛЕОНИД ЗАКС | 15.05.2023 |



Прошло немногим больше месяца со дня проведения в конце марта 2023 года в Нью-Йорке (впервые за полвека!) конференции ООН по водным ресурсам под сопредседательством Таджикистана и Нидерландов, а в Европе уже появились информационные вбросы насчет грозящего ей очередного кризиса – на этот раз засухи.



Западные издания затрубили о том, что едва наступила весна, как в Европе стали иссякать запасы воды. Согласно оценкам, по состоянию на апрель 2023 года более четверти континента страдает от засухи, большинство государств готовятся к повторению прошлогоднего засушливого лета или даже к чему-то худшему. Приводятся спутниковые данные Института геодезии Технического университета в Граце: Европе не хватает подземных вод, она страдает от засухи аж с 2018 года. И даже дождливая весна не решит проблему нехватки подземных вод в Европе, необходимых сельскому хозяйству.



Печальная картина была видна еще прошлым летом: высохшие русла рек, медленно исчезающие стоячие воды. Атомным электростанциям во Франции не хватало охлаждающей воды для выработки электроэнергии, не справлялись со своими функциями гидроэлектростанции.



Сильно страдает Каталония, где уровень воды упал так низко – ниже 10% от вместимости водохранилищ, что существует риск загрязнения воды илом, и оставшаяся вода водохранилища Сау сливается в другой водоем. По мнению местных органов власти, "засуха в Каталонии – это марафон… мы находимся в состоянии боевой готовности… в течение трех или четырех лет". По заявлению премьер-министра Испании Педро Санчеса, "засуха станет одним из центральных политических и территориальных дебатов в стране в ближайшие годы".



Проблема беспокоит не только испанцев: вся Европа, можно сказать, пребывает в режиме "боевой готовности". Вопрос давно перешел в политическую плоскость. Вот и англосаксы на упомянутой выше конференции ООН подталкивали представителей стран Центральной Азии "попросить" Россию повернуть огромную часть "избыточного стока" ее сибирских рек в Центрально-Азиатский регион.



А началось с того, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом сохранить водные ресурсы, дабы предотвратить конфликты в мире и обеспечить глобальное процветание. Дальше пошли жуткие цифры по поводу того, что по меньшей мере 2 млрд человек пьют воду, загрязненную фекалиями, 2,3 млрд не имеют базовых санитарных условий. И все пришло к тому, что причиной подобных страданий является Россия: ее запасы пресной воды слишком велики.



Как тут не вспомнить проект 35-летней давности по перебросу части стока западносибирских рек в степи и полупустыни Казахстана и Узбекистана? Таковой существовал в СССР в рамках единого народнохозяйственного комплекса. Потом, правда, он рассосался: было очевидно, что проект имеет явный политический оттенок.



Между тем и сегодня есть ряд авторитетных экспертов, всерьез размышляющих о том, что "реализация проекта по переброске части стока сибирских рек могла бы решить, в частности, как проблему Аральского моря, так и болезненный вопрос устранения последствий ежегодных паводков в Сибири". По мнению этих мыслителей, сегодня нет необходимости рыть каналы: воду можно переправлять из Сибири в Среднюю Азию по трубопроводам. Пусть Аральское море это не спасет, но зато "поступающая из сибирских регионов вода может образовать в бывшей акватории Аральского моря болотистую местность, тем самым исключив перемещение ядовитой соли на большие территории".



На самом деле изобилие водных ресурсов России – англосаксонский миф.



Летом прошлого года в России наблюдалось серьезное обмеление сибирских рек: в Оби уровень воды опустился ниже навигационного, а на участке Енисея от Красноярска до Енисейска упал на 70 см ниже обычного. Причиной обмеления послужило практически полное отсутствие осадков зимой и сильная жара летом. Как результат – затяжная засуха. Низкий уровень воды в Оби привел к тому, что судоходство было приостановлено. А на Енисее с трудом ходили баржи и их приходилось сильно недогружать, чтобы на опасных участках реки уменьшить осадку судов.



Странам Центральной Азии не стоит уповать на бесперспективную затею, попытка реализации которой влетела бы, кстати, в копеечку (по оценкам, более 300 млрд. долларов). Надо хорошо видеть, что западные "доброхоты" спекулируют на болезненной для центральноазиатских стран проблеме с целью создать искусственный раздражитель в их отношениях с Россией.



Есть передовые практики, которые уже используются, например, Туркменистаном. В социально-экономической стратегии Сердара Бердымухамедова особое значение придается рациональному использованию водных ресурсов как фактору развития АПК, охраны окружающей среды, улучшения жизни туркменистанцев. Присмотреться бы и другим к тому, как Туркменистан опирается на новейшие технологии и оригинальные инженерные решения, проводя курс на повышение эффективности водопользования и бережное расходование ценнейшего ресурса жизни.