Даже в РосДуме требуют расторгнуть позорную зерновую сделку

15:40 16.05.2023

Россия должна расторгнуть позорную "зерновую сделку" и поставлять зерно в Северную Корею и на Кубу.



Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от "Справедливой России" Олег Нилов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Через два дня мы все ждем, быть или не быть пролонгации этой сделки в интересах только этого террористического государства, в интересах других спекулянтов на рынке зерна.



А почему наши аграрии сегодня мучаются с тем, что гигантский рекордный урожай зерновых пропадает и лежит на складах? Давайте предложим свой альтернативный вариант зерновой сделки.



Есть масса дружественных нам стран, где нужны хлеб и кукуруза. Да, это страны, которые очень не нравятся этим самым чемберленам: КНДР, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Давайте туда отправлять караваны и эшелоны.



И не просто так. Там есть, чем нам помочь в рамках гуманитарной акции. В КНДР сотни тысяч лучших дисциплинированных и трудолюбивых работников. Почему их до сих пор нельзя запустить не только на Дальний Восток. На Донбассе много работы, и они готовы работать.



А на Кубе лучшие условия для реабилитации наших раненых бойцов", – сказал Нилов.