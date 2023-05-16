 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гагаузия взяла курс на независимость
15:44 16.05.2023

Гагаузия может объявить о своей независимости
Олег Кравцов. 16.05.2023

Результаты выборов лидера Гагаузии, где победила кандидат от оппозиционной партии Евгения Гуцул, напугали официальный Кишинев.

Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", заявил политический аналитик, экс-начальник Управления защиты Конституции МГБ ПМР Дмитрий Соин.

"Результаты выборов в Гагаузии в очередной раз показали, что этот регион, несмотря на массированную пропаганду, попытки применять репрессии к политическим лидерам автономии по-прежнему ориентирован на Россию. Победа Евгении Гуцул во многом связана с тем, что партия Шора подвергалась репрессиям со стороны властей, и это выглядело как преследование за позицию, альтернативную прозападной политике Санду", – сказал Соин в интервью "Московскому комсомольцу".

Он отмечает, что президент Молдовы Майя Санду не зря занервничала по итогу выборов в Гагаузии.

"Гагаузия – небольшой, но важный в стратегическом отношении регион. Это территория компактного проживания народа, который в определенной ситуации имеет право даже заявить о своей самостоятельности. Мой прогноз – власти попытаются отменить результаты выборов через суд", – не исключает эксперт.

Вторым сценарием он называет попытку запретить партию Шора через Конституционный суд, что поставит под сомнение легитимность Евгении Гуцул.

"Поэтому итоги голосования в Гагаузии, на мой взгляд, это лишь промежуточное звено в цепи дальнейшей борьбы между прозападными и пророссийскими силами в Молдове. Эта борьба будет обостряться по мере приближения 21 мая, на которое Санду наметила проведение крупного мероприятия – Великого Национального собрания за Европу. Возможны любые сценарии, вплоть до начала уже открытых репрессий в отношении оппозиции", – говорит эксперт.

Он прогнозирует, что Великое национальное собрание озвучит требования немедленной евроинтеграции Молдовы и, скорее всего, поддержит линию на вступление в НАТО и немедленный вывод российских миротворцев из Приднестровья.

"Прорумынские лозунги там, скорее всего, тоже прозвучат. Но если раньше молдавские националисты ориентировались на объединение с Румынией, то сейчас задача выглядит более масштабно и внешне привлекательно: это интеграция в Европу. Но все понимают, что эта интеграция возможна только через Румынию. Поэтому требования о вступлении в ЕС и в НАТО это фактически требования о вхождении в Румынию", – подчеркивает аналитик.

По его словам, нельзя исключать, что в случае объединения с Румынией Гагаузия может объявить о независимости.

"Такой сценарий прописан в документах Гагаузской автономии – если Республика Молдова изменит свой статус, то гагаузы имеют право объявить о независимости и самостоятельно выбрать свой дальнейший путь. Но гагаузов в автономии осталось всего около 100 тысяч человек. Основная масса трудоспособного населения давно выехала из региона на заработки. Там низкий уровень жизни, нет работы.

Это тоже часть политики Кишинева, которая направлена на то, чтобы Гагаузия себя чувствовала наиболее ущемленным регионом. Деньги в ее развитие практически не вкладываются. Поэтому насколько в таком состоянии гагаузы окажутся способны выйти из состава Молдовы, сказать сложно. Ведь это требует усилий, наличия пассионарного населения, молодежи, людей среднего возраста, которые смогут отстаивать этот выбор. Но вариант, при котором гагаузы могут заявить о своей независимости, вполне вероятен. И это заявление может быть поддержано Москвой. Тогда это изменит расклад сил", – резюмировал Соин.

Источник - politnavigator.net
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