Конец американской "исключительности"? - Филип Джиралди

15:47 16.05.2023 Конец американской "исключительности"?

Банкротство банков, инфляция и бегство от нефтедоллара могут стать катастрофой для простых американцев

Филип Джиралди



Наблюдать за тем, как некогда великая нация совершает самоубийство, удовольствия не доставляет. Президент Джо Байден, похоже, не понимает, что его роль как избранного лидера Соединенных Штатов заключается в принятии мер, которые прямо или косвенно приносят пользу людям, проголосовавшим за него, а также другим американцам, которые за него не голосовали.



Именно так и должна работать конституционная демократия. Вместо этого Байден и банда интровертов и военных преступников-неоконсерваторов, которыми он себя окружил, сделали все возможное, чтобы нанести смертельный ущерб экономике посредством необдуманных инициатив как за рубежом, так и внутри страны.



Огромные расходы на покупку поддержки у странных избирателей, составляющих базу Демократической партии, а также ведение необъявленной войны в Европе привели к тому, что при правлении Байдена к государственному долгу добавилось почти два триллиона долларов, долгу, который и без того был непосильным и составлял почти 30 триллионов долларов. Это больше, чем валовой национальный продукт Соединенных Штатов. Планы по списанию долгов по студенческим кредитам добавят еще сотни миллиардов долларов к тому, что обозначено "красными чернилами" (т.е., убытки и долги - С.Д.).



И те действия, которые предпринимаются за рубежами, включая продолжение расширения битвы против России на Украине, нанесут неизмеримо больший ущерб.



Подумайте о том, что Демократическая партия давно имеет зуб на президента России Владимира Путина - начиная с того момента, когда Путин пришел к власти в 2000 году и начал выгонять западных мерзавцев, которые грабили его страну.



Впоследствии, в 2016 году Хиллари Клинтон и ее команда использовали сфальсифицированные разведданные и другие инсинуации, чтобы выставить Дональда Трампа российской марионеткой, которая тайно работала на Путина. Когда это не сработало и Трампа избрали, СМИ и демократы обвинили русских в том, что они волей-неволей вмешивались в выборы в США в более общем плане.



Это является сильно преувеличенным заявлением - в отличие от всеобщего молчания, окружающего реальное вмешательство в выборы и политику, которое исходило от Израиля и его пятой колонны внутри Соединенных Штатов, которые, что не случайно, являются главными сторонниками войны против России.



Размещение мишени на спине Владимира Путина, по-видимому, имеет печальные последствия, которые Байдену еще предстоит осознать, когда он проснется. А именно: тот факт, что Соединенные Штаты теперь имеют то, что можно было бы назвать искусственной экономикой по схеме Понци*, которая очень уязвима - особенно с учетом того, что большая часть мира разочаровалась в американском стиле глобального лидерства.



Обратите внимание, например, на недавний государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин, где он поддержал "глобальное стратегическое партнерство с Китаем", чтобы создать "многополярный" мир - мир свободный от "блоков", который не скрывается за менталитетом "холодной войны". Макрон также раскритиковал "экстерриториальность доллара США".



А угрозы Байдена как в адрес Китая, так и в адрес России мало чего достигли - кроме сближения двух крупнейших политических и военных держав. Пекин и Москва заключили торговое соглашение о своих собственных валютах в 2014 году и открыто предприняли шаги, чтобы бросить вызов доминированию США на международных валютных биржах, создав вместо этого глобальную многополярную торговую среду.



За пределами Европы многие страны сейчас стремятся разорвать связывающие их узы, которые заключаются в десятилетиях доминирования Америки в международных финансовых механизмах, а также в повсеместном использовании доллара для оплаты нефти и поставок других энергоносителей.



Широкое использование нефтедолларов позволяет чудаковатой Джанет Йеллен от имени министерства финансов США и Федеральных резервных банков печатать неограниченное количество необеспеченной фиатной валюты**, зная, что рынок для нее найдется всегда.



Что возвращает нас к битве на Украине, которую Байден и его сонный госсекретарь Энтони Блинкен ведут "до тех пор, пока мы не победим". Одним из первых шагов, когда Россия вмешалась в дела Украины, было блокирование и, в конечном счете, конфискация валютных резервов России на сумму 300 миллиардов долларов в банках США и Европы. Это вызвало шоковую волну на валютных рынках по всему миру.



Байден и Йеллен превратили в оружие собственную национальную валюту США, которая до сих пор была неприкосновенной в международных отношениях для стран, которые в самом деле не находились в состоянии войны.



Такие страны, как Китай и Индия - страны с крупной экономикой тогда осознали, что Министерство финансов США и доминирование доллара в качестве обменной валюты теперь стали оружием войны и серьезной угрозой экономикам всех других стран.



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Как следствие, доллар США в качестве мировой резервной валюты сейчас напрямую отвергается многими странами. Некоторые страны по всему миру согласились использовать китайский юань и индийскую рупию для любых международных валютных операций. Саудовская Аравия продолжает использовать нефтедоллар, но не требует этого. Недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Китая Си Цзиньпин договорились разрешить саудовцам продавать нефть Китаю в юанях. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, теперь разрешает использовать несколько валют для покупки своей нефти, что является серьезной атакой на первенство доллара США. Она также согласилась на посредничество Китая, чтобы наладить отношения с США и с заклятым врагом Израиля Ираном. А совсем недавно саудовцы отказали администрации Байдена в просьбе начать качать больше нефти для снижения затрат на энергоносители.



Это стало сигналом о том, что сдвиг носит как политический, так и экономический характер. Япония, крупная экономика, также начала закупать нефть и газ напрямую у России вопреки введенному США энергетическому эмбарго, в то время как Бразилия, другая крупная экономика, согласилась использовать юань в своей растущей торговле с Китаем. По мере того, как все меньше стран используют доллар США, способность Америки экспортировать свои товары в другие страны и игнорировать растущий внутренний долг и инфляцию уменьшается.



Это может оказать решающее влияние на американскую валюту, поскольку стремление порвать с нефтедолларом продолжает расти и может вызвать нечто вроде "идеального шторма", влияющего на экономику США. Это грозит резким снижением уровня жизни почти всех американцев в течение следующих нескольких лет, поскольку доллар теряет ценность и покупательную способность. Поскольку экономика США тесно взаимосвязана со многими европейскими экономиками, Европа также, вероятно, станет жертвой грядущей катастрофы.



Хорошей новостью, конечно, является то, что Соединенные Штаты больше не смогут позволить себе свои бесконечные войны и международные интервенции. Лишенные своей экономической мощи, они больше не смогут объявлять себя "исключительной нацией" и блюстительницей "международного порядка, основанного на правилах".



Это будет означать прекращение финансирования таких событий, как прокси-война на Украине, и войскам придется возвращаться домой из таких мест, как Сирия и Сомали. И это может даже ознаменовать прекращение ежегодной отправки миллиардов долларов богатому Израилю.



Прекращение господства доллара неизбежно окажет немедленное влияние на внешнюю политику США, что затруднит Вашингтону инициировать и поддерживать санкции министерства финансов в отношении таких стран, как Иран и Северная Корея. Это также может привести к экономическим потрясениям во многих странах до тех пор, пока ситуация не разрешится сама собой, вызвав еще большую волатильность на валютных рынках по всему миру.



Федеральный резервный банк, без сомнения, отреагирует на разворачивающийся кризис, действуя так, как он всегда поступает - повышая процентные ставки до астрономических уровней, тем самым причиняя вред большинству американцев, которые меньше всего могут позволить себе шоковую терапию.



Но так быть не должно. Этого можно было бы избежать. Если бы США - у которых "в забеге лошади не было" - оставили бы Украину в покое, Владимир Путин не стал бы символом неповиновения "международному порядку, основанному на правилах", и он не работал бы с Китаем над установлением многополярности в том, как функционирует финансовый мир. Вместо этого мы имеем ситуацию, когда Европа подвергается деиндустриализации из-за резкого роста цен на энергоносители и разрушения Вашингтоном трубопроводов "Северный поток", в то время как США потенциально сталкиваются с экономической катастрофой, поскольку значение доллара в международной торговле снижается.



Ирония в ее высшем проявлении заключается в том, что Россия - а также заклятый враг США и Израиля Иран - по сравнению с ними, чувствуют себя довольно хорошо в экономическом плане, поскольку они продают свою нефть и газ кому угодно и в любой валюте.



Следует сделать вывод, что, когда министр финансов США Джанет Йеллен недавно совершила свою тайную поездку в Киев, чтобы пообещать презренному Владимиру Зеленскому миллиарды долларов налогоплательщиков, Соединенным Штатам, возможно, было бы просто лучше, если бы она осталась в Вашингтоне и приложила какие-то минимальные усилия для решения нарастающих экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся здесь, дома.



Автор: Филип Джиралди - Philip M. Giraldi - бывший сотрудник военной разведки и ЦРУ США, эксперт в сфере противодействия терроризму, работал около 20 лет в Турции, Италии, Германии и Испании. С 1989 по 1992 год был руководителем резидентуры ЦРУ в Барселоне. В качестве руководителя резидентуры ЦРУ был одним из первых американцев, вошедших в Афганистан в 2001 году. Владеет испанским, итальянским, немецким и турецким языками. В настоящее время - исполнительный директор Совета за национальные интересы.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения издателя.



* Инвестиционная мошенническая схема, при которой организация или какое-нибудь частное лицо на словах гарантирует доход исключительно за счет использования нового капитала.



** фиатная валюта - валюта, не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. Источник - svpressa.ru

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