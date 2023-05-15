"Для Эрдогана это не катастрофа". О чем говорят результаты первого тура выборов в Турции

15:52 16.05.2023 Эрдоган получил 49,4% голосов на выборах президента Турции, Кылычдароглу - почти 44,5%

Ангелина Мильченко



В Турции на выборах президента страны подсчитали, по данным СМИ, 100% бюллетеней. Согласно итогам, должен пройти второй тур голосования, так как ни Реджеп Тайип Эрдоган, ни его противник Кемаль Кылычдароглу не набрали более 50% голосов. В то же время турецкий избирком отмечал, что еще не вскрыты 27 избирательных урн в Турции и 1529 - за рубежом. Эксперты, с которыми поговорила "Газета.Ru", считают, что у Эрдогана гораздо больше шансов на победу во втором туре выборов.

В Турции никто из кандидатов на пост президента не смог преодолеть порог в 50%. Это означает, что 28 мая пройдет второй тур выборов. В нем примут участие действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, утверждает турецкий телеканал TV24.



СМИ отмечает, что по итогам обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,35% (более 26 млн голосов), Кылычдароглу - 45% (почти 24 млн голосов).



При этом в турецком исследовательском центре Optimar считают, что у Эрдогана есть еще шансы на победу в I туре, так как многое будет зависеть от подведения итогов на зарубежных участках. Как пишет РИА Новости,



глава ЦИК Турции заявил, что внутри страны еще не вскрыты 27 избирательных урн, за рубежом – 1529.



Агентство со ссылкой на турецкие источники отмечает, что Кылычдароглу одержал победу на большинстве зарубежных участков для голосования, в том числе в России. За Эрдогана большинство проголосовало во Франции, Германии, Норвегии и странах Северной Африки.



Если считать общее число голосов за границей, то за счет Германии (там большая турецкая диаспора) лидирует действующий президент.



За третьего кандидата на пост президента – Синана Огана от коалиции Ata – проголосовали более 2,7 млн избирателей, или примерно 5% голосов. Он может сказать свое решающее слово в случае второго тура. Но Оган пока не озвучивал, кого из кандидатов он бы поддержал.



По мнению турецкого аналитика Энгина Озера, Оган поддержит того кандидата, который выполнит ряд условий правого избирательного альянса Ata. Среди них может быть курс на "евразийскую экспансию", особенно развитие отношений с Китаем и Россией, "обеспечение перехода от нынешней экономической политики к рациональной и независимой модели экономики, "немедленная" депортация 4,5 млн сирийских беженцев", а также предоставление мест в турецком министерстве.



"Но можно прогнозировать, что альянс Аta поддержит того кандидата, который ближе к победе", – заключил Озер.



Турецкий политолог Керим Хас считает, что у Эрдогана больше шансов победить во втором туре, чем у его оппонента, так как он может договориться с Оганом.



"Что-то предложить, возможно, пост вице-президента или министра. Он даже еще до первого тура сказал, что открыт к торгам с любым кандидатом, если все останется на второй тур", – сказал эксперт "Газете.Ru".



Хас полагает, что даже если действующий президент не сможет договориться с третьим кандидатом, от которого может зависеть исход второго тура выборов, "это для Эрдогана не катастрофа".



"Разница не в пользу Кылычдароглу, и Эрдоган может получить больше 50%. Но есть другой момент, который может помочь Кылычдароглу, он может во втором туре больше мобилизовать своих сторонников идти на избирательные участки. Оппозиционно настроенные люди увидели вчера ночью, что у них немало шансов для победы", – обратил внимание политолог.



В то же время он отметил, что "у Эрдогана административные, финансовые, медийные, силовые инструменты огромны", в связи с чем у нынешнего президента Турции "больше шансов победить во втором туре".



"Что касается отношений с Россией, на мой взгляд, Эрдоган очень сложный партнер для России, это касается двусторонних отношений, региональных отношений. Несмотря на то, что [президент России Владимир] Путин и Эрдоган находят общий язык по многим вопросам, с другой стороны, Россия каждый день становится более зависимой от Эрдогана. Эта зависимость России больше всего от Эрдогана достаточно опасна в будущем, потому что Эрдоган делает очень резкие шаги в случае необходимости", – утверждает Хас.



Говоря о другом кандидате – Кылычдароглу, эксперт отметил, что он в случае становления президентом Турции "хочет быть прозападным политиком, более светским человеком". Но в то же время Эрдоган тоже прозападный политик, по мнению Хаса, так как его внуки – граждане США, а дети - учились в этой стране.



"Эрдоган в любом случае одобряет вступление Финляндии, а через две недели, если он останется, будет одобрять вступление Швеции в НАТО. Он ведет свой торг. Он хочет, чтобы его признали легитимным, его стиль правления, его автократический режим признали, приняли на Западе как раньше, как 10-15 лет назад", – считает эксперт.



Тем не менее, если победит Кылычдароглу, "он будет продолжать балансирование отношений между Востоком и Западом", продолжил собеседник "Газеты.Ru". "Но тон может измениться, будут нюансы. Он по характеру более прохладный человек, он идеальный чиновник. Нюансы будут, но я не думаю, что какие-то кардинальные изменения в отношениях с Россией возникнут", – утверждает политолог.



Ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН Борис Долгов отметил в разговоре с "Газетой.Ru", что Эрдоган все-таки может победить во втором туре.



В то же время он считает, что на итоги первого тура могли повлиять последние события (землетрясение, гибель людей, разрушенные здания, болезнь Эрдогана).



"Действует здесь и внешний фактор, что США, Запад прилагали усилия для поддержки оппозиции и всяческие вбросы проводились против Эрдогана и против России. Но мне представляется, что у Эрдогана есть большие шансы на победу и все-таки это ситуация, когда значительное число турецких граждан поддерживает его", – добавил эксперт, уточнив, что со 100%-й вероятностью о переизбрании действующего лидера Турции говорить нельзя.



Долгов также отметил, что со стороны оппозиции были заявления о том, что "политика в отношении России хотя и не будет такой враждебной, но более прозападной и именно в плане санкций". Специалист предположил, что "на первом этапе по крайней мере, оппозиция не будет проводить явно антироссийскую позицию, но в отношении санкций – это возможно".



По данным местных СМИ, после обработки 100% бюллетеней с более 192 тыс. урн турецкий избирком признал недействительными более 1 млн голосов из 53,9 млн. Отмечается, что явка составила 88,8%. Итоговые результаты первого тура президентских выборов будут опубликованы в официальной газете Турции.



Как проходили выборы

Накануне местные СМИ сообщали, что избирательные урны были переполнены из-за повышенного интереса к президентским выборам. При этом новых урн для голосования не предусмотрено. От нервного перенапряжения на избирательных участках скончались трое человек от сердечных приступов, передавал канал TRT.



Ночью прошли массовые митинги. Сторонники Эрдогана поддерживали его в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась около полуночи и завершилась спустя почти три часа.



Жители размахивали флагами, жгли фаеры и слушали музыку. Несмотря на то, что к тому моменту не было известно, кто из кандидатов лидирует, участники акции запустили салют, празднуя победу Эрдогана. Стамбульцы разошлись по домам только после того, как послушали обращение Эрдогана из Анкары, транслируемое на больших экранах. На месте дежурила полиция, но они не препятствовали толпе.



В своем обращении действующий президент заявил, что уверен в своей победе в первом туре выборов, но и готов участвовать во втором. Эрдоган также отметил рекордный уровень явки, поблагодарив избирателей.



В Анкаре прошла акция поддержки турецкого оппозиционера Кемаля Кылычдароглу. Его сторонники вышли на стихийный митинг вечером воскресенья 14 мая.



Около 30-50 человек собрались с турецкими флагами возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сегютозю. Они также выкрикивали лозунги в поддержку фракции и ее председателя Кылычдароглу. Они также начали праздновать победу своего кандидата еще до объявления результатов.



Сам политик заявил, что "Эрдоган, несмотря на все свои кощунства, наверняка не набрал желаемых результатов". Кылычдароглу уверен в своей победе во втором туре выборов.



Парламентские выборы

В Турции также прошли выборы в парламент страны. По словам председателя Высшей избирательной комиссии Турции (YSK) Ахмета Йенера, избирательный порог в 7% на парламентских выборах преодолели девять политических сил.



Наибольшее количество мест займет, как следует из предварительных данных, опубликованных телеканалом TRT, займет "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP). Им достанется более 320 мандатов (для сравнения – в прошлом году альянс получил 295 мест). Всего в парламенте 600 мест.



Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий получил более 35% голосов, "Альянс труда и свободы" во главе с прокурдской Левой Зеленой партией – более 10%. Источник - gazeta.ru

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