ЕС пытается наказать Индию за дружбу с российской нефтью, - Financial Times

15:57 16.05.2023

Financial Times

Великобритания

16 мая 2023

ЕС призвал отказаться от импорта индийского топлива, произведенного из российской нефти

Жозеп Боррель предложил ограничить импорт продуктов переработки российской нефти из Индии в ЕС, пишет Financial Times. По его словам, это является "обходом санкций" и Евросоюз должен "принять меры".

Глава внешнеполитической службы Евросоюза считает, что блоку необходимо найти способы сократить доходы Москвы от продажи нефтепродуктов.

Евросоюз должен принять жесткие меры в связи с тем, что Индия перепродает российскую нефть в Европу в виде продуктов переработки, в том числе дизельного топлива. Об этом заявил глава внешнеполитической службы блока на фоне попыток западных стран ужесточить санкции против энергетического сектора России.



Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал в интервью Financial Times, что, как известно Брюсселю, индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большие объемы российской сырой нефти, перерабатывают ее, а затем продают в Европу. В ходе своего интервью Боррель впервые заявил, что ЕС необходимо принять меры, чтобы положить этому конец.



"Если дизельное топливо или бензин попадают в Европу [...] из Индии и производятся из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры", – сказал Боррель.



После начала специальной военной операции Москвы на Украине Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти. Нефтеперерабатывающие заводы этой страны получают огромную прибыль, покупая с большой скидкой сырье, которое в настоящее время практически не поставляется в страны ЕС, а затем продавая продукты переработки в Европу по полной цене.



Действия Индии являются абсолютно законными в условиях санкций Евросоюза. Однако их подвергают критике те, кто настаивает на ужесточении антироссийских ограничений и утверждает, что такое поведение Нью-Дели позволяет Москве получать от продажи нефти огромный доход, который составляет львиную долю бюджета Кремля.



Боррель признал, что введенный членами "Большой семерки" ценовой потолок, призванный ограничить 60 долларами за баррель цену, по которой Россия может продавать свою сырую нефть в другие страны, действительно помог сократить нефтяные доходы Москвы. По его словам, вполне закономерно, что Индия хочет воспользоваться возможностью покупать более дешевую нефть.



Однако Боррель сказал, что ему некомфортно от мысли о том, что большая часть этой нефти теперь возвращается в Европу в виде очищенного топлива.



"Тот факт, что Индия покупает российскую нефть, – это нормально. И если благодаря нашим ценовым ограничениям Индия может покупать эту нефть намного дешевле, то, чем меньше денег получит Россия, тем лучше", – добавил он.

"Но, если Индия пользуется этим обстоятельством, чтобы стать центром, которые перерабатывает российскую нефть, а потом продает полученные продукты, […] мы должны действовать", – сказал дипломат.



Боррель дал интервью накануне встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, которая пройдет во вторник и в ходе которой, по словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, он поднимет этот вопрос. Кроме того, премьер-министр Нарендра Моди, вероятно, испытает на себе давление со стороны лидеров "Большой семерки" на саммите в Японии, ключевой темой которого станет борьба с обходом санкций.



По словам одного чиновника из стран "Большой семерки", политика ограничения цен позволяет им достичь двух целей: ограничить доходы России и сохранить поставки нефти на мировой рынок. По мнению лидеров группы, они "смогут выдержать любые колебания в импортной политике отдельных юрисдикций", объяснил источник.

"Экспорт российской нефти остается на удивление стабильным с тех пор, как был введен потолок цен, несмотря на заявления России о сокращении добычи", – сказал этот чиновник.

"Мы уверены, что пока ничто не может подорвать успех нашей политики ценового потолка", – добавил он.



Принятие мер в отношении экспорта продуктов нефтепереработки ознаменует собой существенное изменение в санкционном режиме Запада, который разрабатывался таким образом, чтобы сбалансировать стремление ограничить доходы Москвы и риск исчезновения слишком больших объемов топлива с мирового рынка. И страны "Большой семерки", и члены Евросоюза хотят запретить импорт российского газа на тех маршрутах, на которых Москва уже сократила поставки.

Но что касается нефти, Соединенные Штаты сильно встревожены вероятностью скачка цен, который причинит ущерб мировой экономике и, вероятно, принесет Москве больше прибыль, даже если объемы ее экспорта уменьшатся.



Кроме того, в рамках действующих санкций – в том числе против Ирана и Венесуэлы – в целом принято считать, что после переработки нефть перестает быть продуктом той страны, где она была добыта. Этот факт только усугубляет сложившуюся ситуацию.

К примеру, индийские нефтеперерабатывающие предприятия используют сырую нефть, полученную из разных источников, включая Россию, это лишает возможности точно определить происхождение тех или иных баррелей дизельного топлива или бензина.



Однако сдерживающего эффекта можно добиться, даже если просто заговорить о возможных санкциях. По словам одного аналитика, работающего в нефтяной сфере, Индия и другие страны могут перестать покупать российскую нефть, если они решат, что существует угроза лишиться европейского рынка для продажи своего очищенного топлива. Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти в мире после Саудовской Аравии, и уже есть опасения, что в этом году на глобальном рынке нефти может возникнуть дефицит, что приведет к росту цен.

Боррель отметил, что любой механизм, направленный

на ограничение потока российской нефти на рынки, должен реализовываться "национальными властями". Он добавил, что Евросоюз может принять меры в отношении покупателей индийского очищенного топлива, если сочтет, что это топливо было произведено с использованием российской нефти.

"Если они продают, значит кто-то покупает. И мы должны смотреть, кто покупает", – сказал Боррель.



Авторы статьи: Генри Фой (Henry Foy), Дэвид Шеппард (David Sheppard)