После взрыва "снарядов с ураном" в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи

17:53 16.05.2023

Власти говорят, что все нормально, но им не верят



СМИ твердят об угрожающей ситуации в городе Хмельницком, где произошел колоссальный по своим масштабам взрыв склада боеприпасов, среди которых, предположительно, были и снаряды с обедненным ураном. Однако власти города уверяют, что все в порядке. Городской глава Хмельницкого Александр Семчишин на специально созванном брифинге заявил, что ситуация в городе стабильна - радиационные замеры зафиксировали, что показатели в Хмельницком аж в 2,5 ниже предельно допустимого уровня.



Глава города уверял, что воздух в городе чист и никаких химических загрязнений в нем нет. Правда, непонятно - как дозиметр мог фиксировать отсутствие или присутствие химических загрязнений, ведь прочих специальных исследований не проводилось? И зачем вообще потребовалось проводить дозиметрические измерения, если ничего опасного на взорванных складах не хранилось?



Жители отметили, что Семчишин на пресс-конференции говорил будто по заученному тексту, но при этом - с сильной хрипотой, что может указывать как на обычную простуду, так и на начальную стадию облучения.



В соцсетях местные жители проявляют по этому поводу большую активность и задаются множеством вопросов, несмотря на то, что ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) принялся активно чистить комментарии от любых разговоров о радиации. Так что же волнует жителей Хмельницкого?



Во-первых, внезапная организация очистки городского водопровода. Во-вторых, непонятна чрезмерная активность в городе коммунальной техники. "Кто-нибудь объяснит, почему у меня под окном целый день работают коммунальщики на технике?", - спрашивает один украинец. "У меня такой же вопрос", - дополняет его другой. В-третьих, 14 мая, на следующий день после взрыва на складе, на хмельницкие берега Южного Буга массового выбрасывало мертвую рыбу, что власти объяснять не стали.



Так же, как не объясняется, зачем потребовалось эвакуировать из города людей. В Одессу вывезли всего 90 человек. Возможно, наиболее ценных. Но зачем-то их отправили подальше? Остальные горожане тоже начали неспешно покидать Хмельницкий в разных направлениях - самостоятельно. Но таких, кажется, пока не очень много. Большинство просто находится в смятении, не зная, кому верить, и просто ждет, что будет дальше.



"Нам опять говорят, что все нормально и ничего опасного не произошло. Когда Чернобыль случился, людям тоже ничего не говорили и отправили на демонстрацию на 1 мая. Ничего не изменилось", - напомнила украинка аварию на Чернобыльской АЭС в комментарии под постом городского сообщества.



Из Хмельницкого призвали эвакуировать детей в связи со взрывом снарядов с обедненным ураном



"Это все же совершенно разные истории", - отметил в разговоре с "МК" политолог и экономист Александр Дудчак, сравнивая нынешнюю ситуацию в Хмельницком с трагическими последствиями взрыва четвертого энергоблока на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.



"Тогда была катастрофа и у государства было огромное желание людей спасать. Здесь ничего подобного нет. Им плевать на собственное население. Желания спасать, эвакуировать ни у кого не видно.



А ведь не нужно быть специалистом, чтобы понимать, какой вред это может наносить людям. С пылью даже небольшая доза радиации может попадать в организм и наносить сильный ущерб, вызывать рак и другие заболевания. История их ничему научить не может, потому что она их не интересует. У них своя история", - заключил политолог.



ВИКТОР ЖДАНОВ