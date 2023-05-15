Стоп, буровая: Европа и американцы ударили по газодобыче в США

17:57 16.05.2023

В США снижается спрос на газ, как и экспорт СПГ, и цены на топливо продолжают оставаться на минимальном уровне. Добывающие компании останавливают на месторождениях буровые установки.



По данным сервисной компании Baker Hughes, за неделю к 12 мая количество активных буровых установок в США снизилось сразу на 17 единиц. При этом на газовых месторождениях их количество упало сразу на 16, что составляет более 10% всех действующих. Управление информации Минэнерго США (EIA) сообщало, что 2 мая их было 157.



"Снижение по газовым буровым установкам стало крупнейшим за последние более чем семь лет с февраля 2016 года",

- пишет в Twitter Джон Кемп из Reuters. По его мнению, добывающие компании снижают темп в ответ на падение цены на газ.

Сегодня, 16 мая, стоимость топлива на бирже Henry Hub составляет $ 84 за тысячу кубометров. На таком низком уровне котировки находятся с конца марта, когда в США упал спрос на газ. Такое падение цены фиксировали ранее во время пандемии и в 2016 году.



По данным EIA, резко снижается коммерческое и бытовое потребление газа. К началу мая оно уменьшилось с 555 млн кубометров в сутки до 372 млн кубометров.



Также по цене газа в США, очевидно, бьет и снижение экспорта СПГ. Данные RonhEnergy говорят о том, что поставки уменьшились с рекордных 408 млн кубометров в сутки в середине апреля до 366 млн кубометров 15 мая. В Азии и Европе сейчас невысокий спрос на газ, а запасы в хранилищах стран ЕС достаточно высокие для того, чтобы ажиотажно закачивать топливо.



Низкие цены на газ в США выгодны долгосрочным закупщикам СПГ, которые платят за газ по формуле с привязкой к Henry Hub. В мае американский СПГ может обходиться им дешевле $ 250 за тысячу кубометров с доставкой.



Пока низкий спрос еще не ударил сильно по самой добыче газа. По данным Минэнерго США, к 10 мая производство снизилось до 2,83 млрд кубометров в сутки - на 28 млн кубометров, или 1% за неделю.