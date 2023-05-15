В Казахстане хотят за счет спонсоров установить скважины для водопоя сайгаков

18:02 16.05.2023

– В Казахстане хотят за счет спонсоров установить скважины для водопоя сайгаков, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.



"В целях создания условий для концентрации сайгаков на территории Бокейординского резервата запланированы работы по созданию искусственных водопоев. До конца текущего года за счет спонсорских средств планируется установить две скважины. Кроме того, подготовлена карта территории для определения точек бурения порядка 15 скважин, ведется подготовка бюджетной заявки", – говорится в сообщении ведомства.



На территории Бокейординского резервата установлены чучела протяженностью 40 километров для отпуга животных, дополнительно инспекторами РГКП "ПО Охотзоопром" и Бокейординского резервата осуществляется патрулирование с целью сдерживания сайгаков на территории Бокейординского резервата и Ащиозекского заказника.



Также в ведомстве сообщили, что они направили в акимат ЗКО письмо с просьбой передать в Бокейординский резерват 120 тыс. га земель сельских округов Борсы, Жаксыбай и Таловка Жанибекского района, являющихся основными естественными местами окота 90% сайгаков Уральской популяции.



В минкэкологии предлагают разработать методику расчета ущерба, наносимого потравой дикими животными, а также возмещения вреда сельхозтоваропроизводителям; рассмотреть вопрос выплаты компенсации за изъятие земель.