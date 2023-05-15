Упырьки Дайрабаевы. Какая только дрянь не заседает в КазПарламенте

18:05 16.05.2023

Заявивший о рабстве у сыновей Жигули Дайрабаева: Меня били, я лгал полиции, что все хорошо



Алматы. 16 мая. КазТАГ – Депутата мажилиса от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева и его сыновей обвинили в содержании человека в рабстве, передает корреспондент агентства.



"Это было в мае 2021 года. Дайрабаев приобрел дом у моего друга, жителя Мерке, и сказал ты не уйдешь, останешься с сыновьями, работать будешь, я говорю, а деньги будешь платить? И он сказал, посмотрим, обещал платить мне Т30 тыс. С этого времени я не видел ни копейки. Я сначала смотрел за полем. Когда Марат (сыновей депутата зовут Даурен, Марат и Дидар – КазТАГ) меня избил один раз, я хотел убежать, но он догнал меня с сыновьями своими, вернул снова в дом и сказал, ты теперь из дома не уйдешь", - рассказал на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности мужчина по имени Василий Ковешников.



С его слов, он неоднократно пытался бежать.



"Хотел уйти с поля, убежал, они снова вернули. И последний раз я рискнул в три часа ночи напрямую в Мерке, напрямую, половину пути пешком прошел, а добрые люди дальше довезли бесплатно. Жил на поле в "УАЗике". В 2021 году посадили на поле клубнику 20 га. За этим полем мы смотрели и до 25 декабря я жил в "УАЗике", в холоде. В 2022 году то же самое, жил в мае до 25 ноября в "УАЗике" также, в холоде, питался "бичпакетами", ни копейки, то же самое. А в этом году рискнул, сбежал. Вот так я и жил. Когда на зиму я ушел в 2022 году к Дидару жить, с ноября у него за скотом смотрел. Он мне сказал, скот выкормишь, я мясо сдам, деньги получишь. Он скот сдал, я выкормил и также ни копейки не получил. Я спрашиваю про деньги, думаю, ну уйду как-нибудь от него, терпение кончилось. Марат меня два раза избивал, один раз дома у Дидара, один раз у себя. Я потом месяц встать не мог, дышать не мог, грудная клетка вся пробитая. В больницу не ходил, кто меня поведет? Не выпускали", - добавил мужчина.



Присутствовавший на пресс-конференции журналист издания Pravo.kz Сабыр Макажанов рассказал, что о ситуации ему рассказал человек по имени Саид с города Мерке.



"Сказал, что к нему пришел человек, который находился у сыновей Дайрабаева младшего и среднего на поле, что он находился там, его не выпускали, что он пытался уйти, у него не получалось, но в какой-то момент ему удалось убежать. Сказали, что он пришел в одних носках, его приютили и позвонили мне. Он позвонил мне, потому что мы проводили журналистское расследование в отношении его дома. Многие сейчас знают, что у него незаконно отняли дом, наше расследование касалось этого, и Василий пришел именно к этому человеку", - сообщил журналист.



По его словам, это не единичный случай рабства на плантациях Дайрабаевых.



"В прошлом году, в ноябре, с плантаций сыновей Дайрабаева сбежали два гражданина Узбекистана, им также не платили. И Василий через них дал номер своего друга, Саида, попросил, чтобы тот его забрал. Они приехали в Мерке, позвонили Саиду, сказали, что Василий просит его забрать. Саид связался с общественником, который написал пост в Facebook, "тегнул" полицию, всех, кого можно. И в тот момент в дом к одному из братьев приехала полиция, записали видео. Через 10 дней еще раз. Одно из видео разместили в Instagram департамента полиции Жамбылской области. На видео Василий говорит, что все нормально, мне все платят, никто меня не бьет. И под моими постами начали публиковать видео, где Василий признается полиции, что все хорошо, все ему платят", - сказал Макажанов.



Ковешников рассказал о том, что происходило в присутствии полиции.



"Полиция приехала, я сам не знал, зачем они приехали. Они стоят, снимают, а Дидар подсказывает, что надо говорить, ну я и говорил, будто все хорошо. Но я врал. (…) Ну откуда я знал, кто это? Они говорят, что это просто полицейская проверка, не знал, откуда проверка. Они сказали, что просто отправят видео в Тараз, что я проживаю здесь и все, что это с управления Тараза", - пояснил мужчина.



Руководитель общественного фонда "Родник" Нина Балабаева сообщила, что по факту содержания Ковешникова в рабстве планируется обращение в полицию.



"Я намерена 16 мая подать заявление в правоохранительные органы по факту трудовой эксплуатации Ковешникова. Также собираюсь обратиться в генпрокуратуру и попросить взять этот случай на контроль. (…) В МВД отреагировали, перезвонил сотрудник с отдела по борьбе с организованной преступностью, сегодня будет подача заявления, город Алматы. Я попросила все документировать, в присутствии нашего юриста будет подаваться заявление", - сказала Балабаева.



Она уточнила, что дело подлежит расследованию правоохранителями Жамбылской области.



Также Ковешникову указали на то, что сам депутат Дайрабаев отвергает обвинения в свой адрес о содержании человека в рабстве, утверждая, что у мужчины документы были на руках и он был волен уехать в любое время.



"Я им доверял, они мне говорили смотреть за полем, я смотрел на свою совесть, но они деньги мне не платили. Я мог бы сбежать, но я им доверился, что они мне зарплату будут платить, я все ждал, а они не оплатили мне. Мне на пенсию скоро, а ничего нет, ни пенсионного фонда", - сказал мужчина.



Он подтвердил, что лично знаком с Жигули Дайрабаевым.



"Да, это было, когда он дом покупал. Я с ним знаком хорошо, он мне даже телефон подарил, но этот телефон забрал и разбил его", - сказал Ковешников.



У мужчины уточнили: "Вы говорите сейчас ,что не уходили, потому что ждали деньги ,а до этого говорили, что пытались сбежать два раза. Как это? Вы пытались сбежать и не могли или не пытались?"



"Я пытался сбежать два раза. Первый раз меня догнали и вернули. Оттуда я уехал на поле, с поля я убежал до дороги, они снова вернули меня на поле. Марат и Дидар. У них было двое рабочих узбеков в прошлом году, они тоже убежали, деньги не получили ни копейки", - сказал спикер.



Также был задан уточняющий вопрос: "Не совсем понятно, вы были в рабстве или вам не платили?"



"Я считаю это рабством", - подчеркнул Ковешников.



Глава фонда "Родник" пояснила, что торговля людьми не означает продажу людей за определенную сумму.



"Конечная цель торговли людьми – это эксплуатация. То есть люди обогащаются за счет использования рабского труда", - сказала Балабаева.



Также был задан вопрос: "Я посмотрел видео полиции с вашим участием. Скажите, если вы подвергались рабству, насилию, угрозам, у вас была такая возможность в тот момент уйти от них и написать заявление в полицию? Почему вы не сделали это? Вы написали заявление, что вам очень хорошо там. Что вы не имеете претензий ни к кому, что у вас есть удостоверение личности. Я читал в новостях, что вы выкрали свое удостоверение, как вы это сделали?"



"Я психолог по образованию, я знаю, что такое посттравматический синдром. У человека могут быть открыты двери, но он не уйдет, потому что чувство страха и пружина самосохранения. Дважды сбегал – дважды возвращали, избивали", - сказала Балабаева.



У самого потерпевшего поинтерсовались: "Вы решили рассказать об этом, потому что Жигули Дайрабаев стал депутатом мажилиса?"



"Я рассказал, потому что сбежал и теперь могу рассказать, я никому на поле не мог рассказать", - заключил Ковешников.



Напомним, ранее стало известно, что трое сыновей члена партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева в разное время привлекались к уголовной ответственности за мошенничество. Примечательно, что в одном случае против одного из сыновей парламентария дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, то есть, все трое сыновей депутата оказались в итоге аферистами.