При пожаре и взрыве на АГЗС 9 мая в Самаркандской области пострадал один человек

18:30 16.05.2023

В Пахтачийском районе Самаркандской области на АГЗС при сливе газа из цистерны автомобиля в резервную емкость произошел пожар, за которым последовал сильный взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек.



Сильный пожар произошел вечером 9 мая на автомобильной газозаправочной станции, расположенной недалеко от предприятия газоснабжения, в Пахтачийском районе Самаркандской области. Он привел ко взрыву, который оказался запечатлен на многочисленных видео, распространившихся в социальных сетях.



