|При пожаре и взрыве на АГЗС 9 мая в Самаркандской области пострадал один человек
18:30 16.05.2023
В Пахтачийском районе Самаркандской области на АГЗС при сливе газа из цистерны автомобиля в резервную емкость произошел пожар, за которым последовал сильный взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек.
Сильный пожар произошел вечером 9 мая на автомобильной газозаправочной станции, расположенной недалеко от предприятия газоснабжения, в Пахтачийском районе Самаркандской области. Он привел ко взрыву, который оказался запечатлен на многочисленных видео, распространившихся в социальных сетях.
Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщила, что сообщение о пожаре было получено в 21:25. На место были отправлены пять пожарно-спасательных расчетов, в 22:30 пожар был локализован и в 23:00 потушен.
В результате пожара на территории заправочной станции были повреждены три автомобиля Isuzu и находившиеся в них 50-литровые баллоны со сжиженным газом.
Предположительно инцидент произошел в результате нарушения правил техники безопасности при сливе газа из автомобиля-цистерны MAN в резервную емкость, говорится в сообщении.
По предварительной информации, телесные повреждения получил один человек. Ведутся работы по устранению последствий инцидента.
Следственный отдел областного УВД возбудил уголовное дело по части 1 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана. Назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и судебной оценочной экспертиз.