|Огромную очередь и давку из-за бесплатных донеров сняли на видео в Актобе
18:37 16.05.2023
Огромную очередь и давку устроили жители Актобе за бесплатными донерами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В социальных сетях появилось видео, как толпа людей собралась у здания, судя по видео, в очереди выстроилась в основном молодежь.
"Признаюсь, я не в состоянии понять мотивов этих людей. Давить друг друга и торчать час в очереди за шаурмой, слопать ее за минуту - зачем? Они голодают? У них нет денег на еду? Закрыты все донерные города?" - задаются вопросами пользователи, снявшие на видео происходящее в Актобе.
По некоторым данным, давка возникла из-за открытия кафе, где устроили бесплатную раздачу донеров.
По данным издания "Диапазон", в полиции заявили, что организаторы данного мероприятия привлечены к административной ответственности по статье 505 КоАП РК ("Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов").
В марте этого года в социальных сетях появились видео со скандалами и толпами за бесплатным пловом в честь празднования Наурыза. 22 марта в честь национального праздника во многих городах Казахстана бесплатно раздавали плов, наурыз-коже и баурсаки.
Позже психологи объяснили поведение казахстанцев в очереди за бесплатной едой.
В чем разница между шаурмой и донер?
Донер и шаурма похожи только в одном: мясо для начинки обжаривают на вертикальном вертеле. Кстати, по-турецки он называется "doner", "вращающийся". Главное отличие - способ подачи. По традиции донер-кебаб заворачивают не в лаваш или питу, а только и исключительно в лепешку.