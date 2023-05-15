Огромную очередь и давку из-за бесплатных донеров сняли на видео в Актобе

18:37 16.05.2023

Огромную очередь и давку устроили жители Актобе за бесплатными донерами, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В социальных сетях появилось видео, как толпа людей собралась у здания, судя по видео, в очереди выстроилась в основном молодежь.



