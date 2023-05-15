Почему президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев спешит с выборами? - Рамзия Мирзобекова

18:39 16.05.2023

Почему президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев спешит с выборами?



Рамзия Мирзобекова, Asia-Plus



По нынешнему сроку у главы Узбекистана "сгорают" 3,5 года.



В начале прошлой недели в Узбекистане сообщили о проведении досрочных президентских выборах, а к концу недели уже стали известны участники. В их числе - нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, у которого при этом "сгорают" 3,5 года по нынешнему сроку.



У нас возник вопрос - почему он так спешит?



З0 апреля в Узбекистане прошел референдум, инициатором которого был президент страны Шавкат Мирзиеев. По данным узбекского ЦИК, изменения в основной закон страны поддержали 90,21% голосовавших. Общая явка составила 84,54%.



Согласно отчету наблюдателей ОБСЕ, референдум прошел "в условиях, не отвечающих требованиям подлинного политического плюрализма и конкуренции". По их мнению, в ходе голосования практически не было представлено альтернативных взглядов по отношению к позиции властей, а агитация чиновников проходила с широким злоупотреблением административных ресурсов и давлением на общественность с целью заставить ее проголосовать за новый вариант Конституции.



Также были зафиксированы факты вбросов бюллетеней.



О нарушениях также отмечали независимые наблюдатели. В частности, они отмечали принуждение к участию в выборах студентов.



Наблюдатели от СНГ заявили, что выборы прошли на высоком уровне, а оценку западных наблюдателей назвали "ложью".



Напомним, правки в Конституцию Узбекистана в частности предусматривали повышение срока президентского правления с 5 до 7 лет с правом избрания дважды подряд, при этом мандаты нынешнего главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, который правит уже второй срок, были обнулены и он получил право баллотироваться еще на два срока подряд.



Таким образом, во главе Узбекистана он мог бы оставаться еще более 20 лет.



Но 8 мая он подписал указ о проведении досрочных президентских выборов, дата которых назначена на 9 июля этого года. Документы о регистрации кандидатов будут приниматься с 17 мая по 1 июня. На сегодняшний день четыре партии уже выдвинули своих кандидатов, среди них и сам Мирзиеев.



В соответствии с прежним законодательством Узбекистана, основанием для досрочных выборов могла бы стать неспособность управление страной президентом в течение трех месяцев. Тогда право правления переходит к главе Сената. Но в соответствии с новым основным законом, право объявления о досрочных выборах закрепляется за президентом.



Что может быть причиной такой поспешности, тем более, что Мирзиеев при этом теряет 3,5 года от нынешнего срока?



Сам он обосновал это внутренними и внешними факторами.



В первом случае, по его словам, согласно новой Конституции, реформируются все ветви власти и серьезно меняются отношения и баланс между ними и "поскольку единственным источником государственной власти является народ, целесообразно доверить руководство страной только тому лидеру, которому народ доверяет".



О второй причине было сказано несколько обтекаемо: "В нынешней ситуации, когда в мире и в регионе преобладают острые и сложные процессы, выявление правильного и эффективного пути развития становится самым насущным и неотложным вопросом".



Эксперты дают оценки действиям Мирзиеева



Так, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов поделился своим мнением с информационным ресурсом ORDA. Он отметил, что Мирзиеев идет по пути Казахстана, а точнее его президента Касым-Жомарта Токаева, "которому после январских событий в Казахстане надо было утвердить свои полномочия уже не в качестве преемника Назарбаева" и который также пожертвовал остатками второго срока - до окончания президентских полномочий оставалось еще 2 года.



По мнению Дубнова, казахстанские изменения "немного обескуражили" узбекского соседа, хотя Токаев по итогам казахстанского референдума по Конституции оставил себе и следующим президентам только один семилетний срок.



"Мирзиееву важно закрепить сегодня свой статус в окружающем мире – жестко и надолго. Ему нужно своему народу показать, что он пришел надолго.



Чтобы успокоить электорат, особенно в это турбулентное время, когда меняется миропорядок. Сейчас действительно мало, кто понимает, как оно все обернется, не только с Украиной, но и с усилением Китая (в общем, на Азиатском континенте скучно точно не будет). Поэтому он решил заранее расставить красные линии. Сказать, что не надо создавать такие коллизии, которые поставят под сомнение его власть", - цитирует политолога ORDA.



Дубнов также считает, что Мирзиеев, как и Токаев, претендует на роль реформатора, реформ предстоит принять очень много, а для этого нужна устойчивая власть.



"Главная задача Мирзиеева – осадить местную бюрократию, сделать ее гораздо более зависимой от населения, чтобы она не разводила номенклатурное хамство на местах, и чтобы местные начальники подчинялись не только президенту, но и были подотчетны простым жителям.



Как и везде, царь, в общем-то, должен оставаться хорошим, а бояре должны знать, что всегда могут оказаться плохими. Эта концепция ожидаемо станет руководством к действию", - отмечает Дубнов.



Таджикский политолог Нуриддин Худоеров считает, что досрочные выборы – вполне естественные шаги авторитарных режимов.



"Да, он теряет 3,5 года, но взамен приобретает 14. Почему он так делает? Трудно понять логику, но к досрочным выборам прибегают, как правило, авторитарные лидеры. Они делают это, чтобы не дать оппозиции подготовиться к выборам, другие – у которых нет оппозиции, как в случае с Мирзиеевым, опасаются форс-мажорных ситуаций или каких-то дворцовых заговоров и пытаются скорее "оформить" свою власть в правовом плане.



У Мирзиеева немало латентных противников, особенно среди спецслужб, влияние которых при нем сильно снизилось. Поэтому реализация досрочных выборов, в какой-то степени, позволит ему спокойнее спать по ночам", - говорит политолог.