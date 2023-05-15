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Израиль, Италия, Германия, Штаты и т.д. Куда свалили бывшие вице-премьеры РФ
20:53 16.05.2023

Алексей Иванов

В прошлом году депутаты Госдумы от Компартии подняли вопрос о сбежавших за бугор высокопоставленных чиновниках и топ-менеджерах крупных компаний. "Учитывая, что, кроме богемы, представители пятой колонны из высших эшелонов власти потянулись в недружественные страны, может, все-таки поручить Комитету по безопасности проверить, как носители высших государственных тайн могут на воскресенье выезжать оформлять паспорта своим женам и детям? Как вообще могут выезжать люди, которые были полпредами, вице-премьерами? Они же туда едут не просто так, а предавать по-серьезному страну. Это очень важный вопрос. […] Говорят, Хлопонин, говорят, Кудрин, Чубайс, и могу перечислить вам по списку фамилий примерно 40", - заявил секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель руководителя думской фракции КПРФ, первый зампред Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он настоятельно попросил выяснить, как деятели, имеющие доступ к государственной тайне, могут беспрепятственно покидать Россию. "В стране есть не только пятая - шестая колонна. Пятая уже или предала, или сбежала. Я недавно посмотрел список всех министров и вице-премьеров и ахнул просто: за последнее время сбежало пять вице-премьеров, которые продавали страну в розницу и оптом под диктовку американских ЦРУшников. Сбежали те, кто выступали в роли главных экономических советников президента и здесь нас учили постоянно", - продолжил тему председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ, член Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Геннадий Зюганов.

Позже Геннадий Андреевич в интервью политобозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову добавил: "Надо избавиться от этого нашествия чубайсятины, этой мерзости, воровства и грязи. Я выступал недавно в Думе и сказал: разве можно с пятой колонной что-то сделать? Пять вице-премьеров сбежало за кордон. Там целая группа. Я тебе прямо скажу, это было настолько неожиданно, что сейчас сидят и упражняются. Илья Клебанов был такой, он, оказывается, оборонкой у нас занимался. Дворкович. Чубайс тот же самый был. Там надо посмотреть весь список. Я был просто поражен. Там Илларионов, кто был главным советником по экономике. Люди, которые возглавляли ключевые министерства, ведомства и направления, которые знают государственные секреты, оказались там, в лапах этих ЦРУшников. Это вообще недопустимо. Надо капитальную чистку проводить".

Беглая пятерка экс-вице-премьеров по версии Компартии выглядела следующим образом: экс-спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-председатель правления АО "Роснано" и РАО "ЕЭС России", бывший член международного наблюдательного совета американского банка J. P. Morgan Chase Анатолий Чубайс, экс-полпред Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, член совета директоров ПАО "Совкомфлот" Илья Клебанов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и член совета директоров Российской экономической школы Аркадий Дворкович, советник ректора Финансового университета при Правительстве РФ и председатель совета директоров ООО "УК "Интергео"" Александр Хлопонин, еще в 2015-м эмигрировавший в ФРГ Альфред Кох (получил немецкое гражданство по упрощенной схеме, объявлен в розыск за контрабанду культурных ценностей).

"Когда сбежали - хорошо. Плохое другое: когда они возвращаются обратно", - резюмировал в тогдашнем эфире "Царьграда" член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Намедни тема заиграла новыми красками. Благодаря политологу и социологу Владимиру Лепехину (директор Института ЕАЭС, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", ректор Школы солидарной экономики и политики, бывший депутат Госдумы РФ, внесен в санкционный список Украины), опубликовавшему в своем Telegram-канале любопытный текст.

Цитируем:

"Не так давно лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что из России за рубеж сбежали 5 бывших вице-премьеров.
На самом деле ситуация гораздо хуже.

Во-первых, сбежали туда целый бывший ПРЕМЬЕР (Касьянов) и 8 (!) бывших вице-премьеров.
При этом еще три экс-вице-премьера и, как минимум, один действующий вице-премьер живут на две страны.

Во-вторых, если считать еще экс-глав Администрации Президента (!) - Юмашева, Волошина и Чубайса, а также всех сбежавших министров и их заместителей (вроде Козырева, Скрынник, Вавилова, Чуяна, Реймера и т.п.), то это будет еще человек 50. И я уже не говорю про десятки экс-губернаторов и вице-губернаторов и сотни чиновников только федерального правительства.

В-третьих, если же посчитать тех высокопоставленных чиновников РФ, кто отправил за рубеж своих чад и, следовательно, так или иначе готовится отправиться туда сам, то это еще десятки и десятки персоналий.

В-четвертых, несмотря на СВО, экс-вице-премьеры и экс-министры продолжают туда бежать беспрепятственно (Чубайс, Кудрин) - вместе с украденным баблом и гостайнами.

Словом, формула жизненного успеха почти не изменилась. Если в советское время она звучала так: "украл - выпил - в тюрьму", то теперь она почти такая же: "украл - перевел бабло за рубеж - уехал сам".

Но вернемся к списку бывших вице-премьеров. Это:
Илья Клебанов - в Израиле,
Альфред Кох - в Германии,
Аркадий Дворкович - в США,
Александр Хлопонин - в Израиле,
Яков Уринсон - в Израиле,
Максим Акимов - в Израиле,
Анатолий Чубайс - в Италии,
Андрей Кудрин - в Израиле...
Ольга Голодец живет то ли наездами, то ли постоянно в Италии. Виктор Христенко по такой же схеме - в Испании.
Игорь Шувалов, имея квартиры в Австрии и Швейцарии, по слухам вот-вот переместится за рубеж.
Ну и действующий вице-премьер Татьяна Голикова проводит немало времени на своей вилле в Испании.

Очевидно, что если бы не санкции Запада, этот список был бы уже раза в два длиннее.
И как всегда возникает масса вопросов, долгие годы остающиеся без ответа:
Кто в нашей стране и как занимается кадровой политикой?
Кто тащит наверх потенциальных воров и предателей?
Почему подобное до сих пор допускает Федеральный закон о государственной службе?
Куда смотрит Совет Безопасности?"

--------------------

Этим постом Лепехин мгновенно взбаламутил соцсети. Правда, есть вопросы. Разве Нанотолий не в Мелкобриташке? Аркаша-шахматист по прозвищу "Изумруд" разве не в Исраиловке? Кошерный "казак" Хлопонин действительно свинтил окончательно, и даже не в Италию? Что ж, все утверждения на совести автора, ему виднее.

Замечание касаемо Кудрина - паспорт паспортом, однако бывший глава Счетной палаты РФ и Минфина РФ в начале мая точно обретался в Москве (где советник по корпоративному развитию компании "Яндекс" в том числе, по слухам, встретился с прилетавшей из Израиля Аллой Борисовной), имеются свидетели.

Мимолетное дополнение от ТГ-канала "Образ будущего": "Акимов на днях хочет приехать порешать имущественные вопросы (продажа), распространяя слухи о желании вернуться на работу в госорганы. Остальные сидят ровно".

15 мая 23

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684259580


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