Москва усомнилась в надежности партнеров. Страны ЦА могут поддержать антироссийские санкции, - НГ

00:39 17.05.2023 16.05.2023



Страны Центральной Азии могут поддержать антироссийские санкции

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Касым-Жомарт Токаев не может дать Владимиру Путину никаких обещаний в связи с санкциями.

В МИД РФ допустили, что страны Центральной Азии поддержат антироссийские санкции. Брюссель готовит 11-й пакет санкций против России, который затронет несколько стран, имеющих тесные связи с Москвой. Особенно уязвимы в этом контексте Казахстан и Узбекистан. Есть вероятность того, что они стремятся максимально обезопасить свои экономики. По мнению экспертов, прекращение сотрудничества с РФ может принести им больше убытков, чем выгоды.



"Некоторые страны Центральной Азии демонстрируют неготовность взять на себя риски и могут присоединиться к санкциям против России", – об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". "Несмотря на совпадение в позициях относительно неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии все же не желают нести риски и демонстрируют готовность следовать западным ограничительным мерам", – отметил замминистра. Галузин также подчеркнул, что Россия не навязывает никому свою внешнюю и внутриполитическую линию, когда это не противоречит взаимным обязательствам, включая ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и СНГ.



"Мы уверены, что в столицах Центральной Азии это хорошо видно и понятно: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций", – добавил он. Замминистра подчеркнул, что Россия стремится последовательно укреплять отношения стратегического партнерства со странами Центральной Азии.



Этот вопрос обсуждал президент Владимир Путин. 15 мая он cозвал внеочередное заседание Совбеза РФ, в ходе которого напомнил, что недавно в Москву приезжали для участия в Параде Победы главы ряда стран СНГ, с которыми у России есть конкурентные преимущества, позволяющие достигать положительных результатов во многих областях.



Президент отметил, что наличие общих транспортных и энергетических систем, отсутствие языкового барьера и другие факторы создают благоприятные условия для эффективной работы на этом пространстве. В этой связи на совещании президент предложил обсудить дополнительные меры, которые помогут достичь наилучших результатов в совместной работе.



Брюссель тем временем разрабатывает новый 11-й пакет антироссийских санкций, наполненный угрожающих вторичных рестрикций в адрес Китая, ОАЭ, Сирии, Ирана, Узбекистана и Казахстана. Будет установлен запрет для казахстанских нефтяных танкеров на разгрузку в открытом море или на прибытие в порты с отключенными GPS-трекерами. Эта новая мера призвана предотвратить торговлю нефтью, нарушающую санкции.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что первая часть санкционного пакета расширит список запрещенных товаров, которые попадают в Россию через третьи страны. Также в ЕС хотят создать новые инструменты, которые помешают обходу санкций третьими странами.



Разбираться в Брюссель поехал 16 мая министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Он обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Борреллем меры по нивелированию возможных негативных последствий от европейских санкционных режимов для казахстанской экономики. Об этом сообщила пресс-служба МИД РК. В ведомстве отметили, что дипломаты уделили особое внимание обсуждению практических шагов по развитию сотрудничества во многих сферах: энергетики, цифровизации, транспорта и логистики, добычи и использованию критически важных сырьевых материалов, гражданской авиации.



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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин допустил

поддержку странами Центральной Азии

санкций против России.

Кадр из видео с сайта www.valdaiclub.comДоктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев сказал "НГ", что Россия и Китай вряд ли оставят Центрально-Азиатский регион без своей поддержки. Эксперт провел анализ возможностей каждой из стран в этом регионе. Он указал, что наименее проблемными являются те, у которых маленькая экономика, такие как Киргизия, Таджикистан, в похожем положении и Туркменистан, поскольку США и Евросоюз не финансируют крупные проекты, от которых зависит судьба этих стран.

"Например, ущерб для киргизской экономики со стороны США и ЕС был бы относительно незначителен. Конечно, в этой республике наиболее развит проамериканский неправительственный сектор, который в случае необходимости можно активировать и использовать для внутриполитической дестабилизации. Однако в случае возникновения такой ситуации у нас есть опыт казахстанских событий января 2022 года, когда ОДКБ приняла участие в стабилизации обстановки в стране. Почему бы ОДКБ не оказать подобную помощь Киргизии, если потребуется? Похоже, что Бишкек уже сделал свой выбор в пользу сотрудничества с Россией. Конечно же, киргизские власти рассчитывают на то, что в случае введения вторичных санкций Россия компенсирует ущерб. Не меньшие ожидания также возлагаются на Китай", – подчеркнул эксперт.



Впрочем, глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев фактически опроверг предположение Галузина о том, что страны региона могут поддержать антироссийские санкции. В частности, в интервью телеканалу "Россия-1", отвечая на вопрос о влиянии угрозы вторичных санкций, министр заявил, что "Кыргызстан не видит препятствий для сотрудничества с Россией и руководствуется своими интересами".



Что касается Таджикистана (РТ), то это тоже страна с малой экономикой, ущерб которой от западных стран будет не слишком значительным. Попытки дестабилизации сведены к нулю, в стране отсутствует политическая оппозиция. При этом Князев считает, что для нейтрализации каких-либо террористических группировок, которые могут быть использованы против РТ, достаточно сил и ресурсов как в самом Таджикистане, так и у ОДКБ.



Туркменистан, активизировавший сотрудничество с Россией в прошлом году, старается не выпячивать его. Однако маловероятно, что у западного сообщества есть какие-либо рычаги давления на Ашхабад. Основой туркменской экономики является экспорт газа в Китай. Москва, в свою очередь, предлагает Туркменистану целый ряд интересных проектов, начиная от модернизации железнодорожной ветки коридора Север–Юг и заканчивая возможным строительством газопровода TAPI. По мнению эксперта, зависимость туркменской экономики от Запада так же минимальна, как и Таджикистана, и Киргизии.



"Для двух крупных экономик региона, Казахстана и Узбекистана, вторичные санкции могут причинить серьезный ущерб. Поскольку львиная доля казахстанского экспорта направлена в страны Европы. Если мы внимательно рассмотрим поведение казахстанского руководства, то можно отметить, что оно постоянно находится в поиске каких-то сбалансированных решений. Казахстан можно считать наиболее уязвимой страной. Однако если Астана поддержит санкции, то она рискует потерять не только российский импорт, имеющий жизненно важное значение для массового потребления, не только получит проблемы с коммуникациями. Нужно еще учитывать, что Казахстан имеет самую протяженную и открытую границу с Россией в мире, а рядом и Китай", – отметил Князев.



Эксперт подчеркнул, что вопрос введения Западом вторичных санкций против Казахстана тоже не простой. Во всяком случае, для Европы. Например, ведение санкций в банковской сфере автоматически подвергает сомнению поставки казахстанской нефти. Поэтому, вероятнее всего, Казахстан будет имитировать поддержку антироссийских санкций, как это происходит сейчас.



У Узбекистана на протяжении всего периода санкций наблюдаются наилучшие показатели в сотрудничестве с РФ. Хотя уже есть прецеденты – например, крупнейшее предприятие "Ахангаранцементом" попало под санкции, которые были введены США. В Узбекистане многое, по мнению Александра Князева, зависит от руководства республики в построенной жесткой иерархии власти, а она следует национальным интересам республики.



Как ранее сказал "НГ" первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований Акрам Нематов, Узбекистану не нужно выбирать между сотрудничеством с Евросоюзом и Россией. В ЕС осознают, что Узбекистан и Россия связаны множеством уз, разрыв которых будет болезненным как для Москвы, так и для Ташкента. Россия – крупнейший инвестор в Узбекистан, крупнейший торговый партнер даже в условиях санкций (см. "НГ" от 03.05.23).



"Если проанализируем результаты прошлого года и первого квартала текущего, то мы увидим, что все страны Центральной Азии выиграли от новой ситуации и усилили сотрудничество с Россией. Они не хотят терять эти позитивные результаты. Кроме того, необходимо учитывать фактор Китая, где 17–19 мая состоится саммит "Китай–Центральная Азия", на котором странам региона будут предложены новые инвестиционные пакеты, от которых скорее всего нельзя будет отказаться. Все эти факторы в комплексе позволяют говорить, что ситуация, которая существует сегодня, не является полностью определенной и будет наблюдаться и дальше", – подытожил Князев. Источник - НГ

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