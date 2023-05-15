 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.05.2023
01:21  В турецких выборах возможны неожиданные повороты, - О.Кривошапов и А.Тищенко
00:50  Определены 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по образцу Китая
00:39  Москва усомнилась в надежности партнеров. Страны ЦА могут поддержать антироссийские санкции, - НГ
00:15  Век Запада заканчивается и потому нам страшно.., - генерал Пелз
Вторник, 16.05.2023
22:43  Евгения Гуцул от пророссийской партии "Шор" окончательно избрана новым башканом (главой) Гагаузии
20:53  Израиль, Италия, Германия, Штаты и т.д. Куда свалили бывшие вице-премьеры РФ
18:39  Почему президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев спешит с выборами? - Рамзия Мирзобекова

18:37  Огромную очередь и давку из-за бесплатных донеров сняли на видео в Актобе
18:30  При пожаре и взрыве на АГЗС 9 мая в Самаркандской области пострадал один человек
18:05  Упырьки Дайрабаевы. Какая только дрянь не заседает в КазПарламенте
18:02  В Казахстане хотят за счет спонсоров установить скважины для водопоя сайгаков
17:57  Стоп, буровая: Европа и американцы ударили по газодобыче в США
17:53  После взрыва "снарядов с ураном" в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи
16:44  Две казахстанские красавицы Лукас и Муздиман подерутся на республиканской Спартакиаде по боксу
15:57  ЕС пытается наказать Индию за дружбу с российской нефтью, - Financial Times
15:52  "Для Эрдогана это не катастрофа". О чем говорят результаты первого тура выборов в Турции
15:47  Конец американской "исключительности"? - Филип Джиралди
15:44  Гагаузия взяла курс на независимость
15:40  Даже в РосДуме требуют расторгнуть позорную зерновую сделку
15:38  Водный вопрос, тревоги Европы и Туркменистан, - Леонид Закс
15:36  Энергопереход по-российски: из Европы в Азию вместе с углем, - Александр Григорьев
15:33  Операция "Хайбатулла" становится опасной для соседей Афганистана, - Гаус Джанбаз
15:32  Азиаты не сядут в одну лодку с членами НАТО, - Владимир Скосырев
15:29  УзбМораль. Уволен имам Ташлакского района, запрещавший школьницам танцевать вальс
15:24  Сын бывшего президента Узбекистана избил жену в Подмосковье
15:21  67-летний генерал в отставке Кыязов выиграл марафон на Иссык-Куле, пробежав 42 км за 4 часа 15 минут
14:06  В Узбекистане будет внедрена единая система движения газа
13:32  Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО
13:06  Гордий Семенович Саблуков как востоковед, - П.Густерин
12:18  Турецкий выбор еще не сделан: Эрдоган и Кылычдароглу идут на второй тур
11:37  Президент Казахстана принял годовой отчет Национального банка
11:28  Повторная "шредеризация" Европы?
00:56  Водный вопрос, тревоги Европы и Туркменистан
00:41  Asia Times: Россия активно наращивает прямые поставки зерновых в Китай
00:33  Турция: предчувствие цветной революции, - Антон Трофимов
00:25  Минкульт Узбекистана предложил включать на предприятиях народную музыку
00:12  Европейская промышленность обвалилась рекордно за последние три года
00:10  Как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно?
Понедельник, 15.05.2023
20:42  dikGAZETE: по предварительным итогам выборов в Турции уже ясно - победа будет за Эрдоганом
18:17  Baijiahao: Путин выполнил обещание и сделал самый большой страх США реальностью
17:20  As-Sabeel: США являются пионерами запугивания и террора, а не демократии
17:19  Алматинцы останутся без озера Сайран
17:16  Машинное воспитание: что общего у Макиавелли и искусственного интеллекта
17:15  Сколько бедных в Казахстане?
17:12  Baijiahao: Китай, избавляясь от доллара, как сумасшедший скупает золото
17:07  Был ли Чингисхан казахом? Каз-наука не унимается...
17:05  Формула власти Гейдара Алиева как ответ на вызовы меняющихся эпох, - Г.Бондарев
17:00  Кость в горле... Казахстанцы стали меньше есть, - "Караван"
12:27  Newsweek: Американцы переезжают в Россию за традиционными ценностями
11:57  Родитель номер три. Что не так с новейшей технологией оплодотворения. Открытия Шухрата Миталипова
11:55  "Кыргызский Месси" Алыкулов расторг контракт с казахстанским "Кайратом" и выплатит клубу компенсацию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Определены 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по образцу Китая
00:50 17.05.2023

Названы 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по опыту Китая
Программу по выведению из бедности на основе опыта Китая (с улучшением дорожно-транспортной и другой инфраструктуры) реализуют в 14 районах Узбекистана, в том числе Чиланзарском районе Ташкента. Со следующего года программа может охватить всю страну.

На совещании у президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 15 мая были названы районы, где будет реализована программа по сокращению бедности на основе опыта Китая. О таких планах сообщалось несколькими днями ранее.

Китай имеет большой опыт в области сокращения бедности, говорилось на совещании. В разрабатываемой на основе этого опыта программе для каждой области Узбекистана главное внимание будет уделено улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры, развитию малых и средних городов, индустриализации махаллей в районах с высоким уровнем бедности.

Отныне аналогичным образом будут формироваться государственные инвестиционные программы, утверждаемые ежегодно, было отмечено на совещании.

Президент поручил вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, министру занятости и сокращения бедности Бехзоду Мусаеву и министру экономики и финансов Шерзоду Кудбиеву в течение месяца разработать комплексную программу по выводу из бедности 14 выбранных районов. Как сообщил телеканал "Узбекистан 24", это следующие районы:

Бозатауский район Каракалпакстана;
Пахтаабадский район Андижанской области;
Вабкентский район Бухарской области;
Дустликский район Джизакской области;
Шахрисабзский район Кашкадарьинской области;
Навбахорский район Навоийской области;
Чустский район Наманганской области;
Булунгурский район Самаркандской области;
Хавастский район Сырдарьинской области;
Джаркурганский район Сурхандарьинской области;
Уртачирчикский район Ташкентской области;
Язъяванский район Ферганской области;
Ургенчский район Хорезмской области;
Чиланзарский район Ташкента.
"Если мы доведем до конца эксперимент и реализуем китайский опыт [по сокращению бедности], то в следующем году реализуем это по всей республике", - заявил глава государства.

Он поставил задачу до конца года внедрить в Узбекистане 10 высокодоходных проектов из сферы сельского хозяйства Китая.

В сотрудничестве с китайскими центрами планируется обучить всех 9445 помощников хокимов в махаллях страны, минимум 200 из них, показавшие хорошие результаты, отправятся на практику в Китай.

"Мы выделяем большие средства. Теперь нужно правильно использовать их", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Как мы писали ранее, с 1 июня в Узбекистане также запускается программа "20 тысяч предпринимателей - 500 тысяч квалифицированных специалистов", на которую выделят 1 млрд долларов. Бизнес, участвующий в программе, освободят от уплаты имущественных налогов, снизят социальный налог, а налоговые органы не будут проверять их деятельность.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684273800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: "Проводимые в Казахстане реформы основываются на запросах общества"
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по обеспечению национальной безопасности
- Износ инфраструктуры ЖКХ планируется снизить в среднем на 20% в Казахстане
- О демографической ситуации за январь-март 2023 года
- Алихан Смаилов провел встречу с Губернатором Челябинской области РФ
- Обратить внимание на беды молодого поколения призвала общественность Аида Балаева
- Кто выиграет от повышения тарифов по программе "Тариф в обмен на инвестиции"?
- Вице-премьер Алтай Кульгинов встретился с представителями АНК Павлодарской области
- Нужно увеличить центры лечения детей с аутизмом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  