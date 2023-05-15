Определены 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по образцу Китая

00:50 17.05.2023

Названы 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по опыту Китая

Программу по выведению из бедности на основе опыта Китая (с улучшением дорожно-транспортной и другой инфраструктуры) реализуют в 14 районах Узбекистана, в том числе Чиланзарском районе Ташкента. Со следующего года программа может охватить всю страну.



На совещании у президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 15 мая были названы районы, где будет реализована программа по сокращению бедности на основе опыта Китая. О таких планах сообщалось несколькими днями ранее.



Китай имеет большой опыт в области сокращения бедности, говорилось на совещании. В разрабатываемой на основе этого опыта программе для каждой области Узбекистана главное внимание будет уделено улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры, развитию малых и средних городов, индустриализации махаллей в районах с высоким уровнем бедности.



Отныне аналогичным образом будут формироваться государственные инвестиционные программы, утверждаемые ежегодно, было отмечено на совещании.



Президент поручил вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, министру занятости и сокращения бедности Бехзоду Мусаеву и министру экономики и финансов Шерзоду Кудбиеву в течение месяца разработать комплексную программу по выводу из бедности 14 выбранных районов. Как сообщил телеканал "Узбекистан 24", это следующие районы:



Бозатауский район Каракалпакстана;

Пахтаабадский район Андижанской области;

Вабкентский район Бухарской области;

Дустликский район Джизакской области;

Шахрисабзский район Кашкадарьинской области;

Навбахорский район Навоийской области;

Чустский район Наманганской области;

Булунгурский район Самаркандской области;

Хавастский район Сырдарьинской области;

Джаркурганский район Сурхандарьинской области;

Уртачирчикский район Ташкентской области;

Язъяванский район Ферганской области;

Ургенчский район Хорезмской области;

Чиланзарский район Ташкента.

"Если мы доведем до конца эксперимент и реализуем китайский опыт [по сокращению бедности], то в следующем году реализуем это по всей республике", - заявил глава государства.



Он поставил задачу до конца года внедрить в Узбекистане 10 высокодоходных проектов из сферы сельского хозяйства Китая.



В сотрудничестве с китайскими центрами планируется обучить всех 9445 помощников хокимов в махаллях страны, минимум 200 из них, показавшие хорошие результаты, отправятся на практику в Китай.



"Мы выделяем большие средства. Теперь нужно правильно использовать их", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.



Как мы писали ранее, с 1 июня в Узбекистане также запускается программа "20 тысяч предпринимателей - 500 тысяч квалифицированных специалистов", на которую выделят 1 млрд долларов. Бизнес, участвующий в программе, освободят от уплаты имущественных налогов, снизят социальный налог, а налоговые органы не будут проверять их деятельность.