|Определены 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по образцу Китая
00:50 17.05.2023
Названы 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по опыту Китая
Программу по выведению из бедности на основе опыта Китая (с улучшением дорожно-транспортной и другой инфраструктуры) реализуют в 14 районах Узбекистана, в том числе Чиланзарском районе Ташкента. Со следующего года программа может охватить всю страну.
На совещании у президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 15 мая были названы районы, где будет реализована программа по сокращению бедности на основе опыта Китая. О таких планах сообщалось несколькими днями ранее.
Китай имеет большой опыт в области сокращения бедности, говорилось на совещании. В разрабатываемой на основе этого опыта программе для каждой области Узбекистана главное внимание будет уделено улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры, развитию малых и средних городов, индустриализации махаллей в районах с высоким уровнем бедности.
Отныне аналогичным образом будут формироваться государственные инвестиционные программы, утверждаемые ежегодно, было отмечено на совещании.
Президент поручил вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, министру занятости и сокращения бедности Бехзоду Мусаеву и министру экономики и финансов Шерзоду Кудбиеву в течение месяца разработать комплексную программу по выводу из бедности 14 выбранных районов. Как сообщил телеканал "Узбекистан 24", это следующие районы:
Бозатауский район Каракалпакстана;
Пахтаабадский район Андижанской области;
Вабкентский район Бухарской области;
Дустликский район Джизакской области;
Шахрисабзский район Кашкадарьинской области;
Навбахорский район Навоийской области;
Чустский район Наманганской области;
Булунгурский район Самаркандской области;
Хавастский район Сырдарьинской области;
Джаркурганский район Сурхандарьинской области;
Уртачирчикский район Ташкентской области;
Язъяванский район Ферганской области;
Ургенчский район Хорезмской области;
Чиланзарский район Ташкента.
"Если мы доведем до конца эксперимент и реализуем китайский опыт [по сокращению бедности], то в следующем году реализуем это по всей республике", - заявил глава государства.
Он поставил задачу до конца года внедрить в Узбекистане 10 высокодоходных проектов из сферы сельского хозяйства Китая.
В сотрудничестве с китайскими центрами планируется обучить всех 9445 помощников хокимов в махаллях страны, минимум 200 из них, показавшие хорошие результаты, отправятся на практику в Китай.
"Мы выделяем большие средства. Теперь нужно правильно использовать их", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.
Как мы писали ранее, с 1 июня в Узбекистане также запускается программа "20 тысяч предпринимателей - 500 тысяч квалифицированных специалистов", на которую выделят 1 млрд долларов. Бизнес, участвующий в программе, освободят от уплаты имущественных налогов, снизят социальный налог, а налоговые органы не будут проверять их деятельность.