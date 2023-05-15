Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие

06:47 17.05.2023

Президент Казахстана отмечает 70-летие Фото: akorda.kz

Сегодня президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 70 лет, сообщает Zakon.kz.

Ранее его пресс-секретарь Руслан Желдибай сообщил, что никаких праздничных мероприятий по поводу дня рождения главы государства не будет - это принципиальная позиция казахстанского лидера.



В эти дни президент будет находиться в Китае с госвизитом в заранее запланированной рабочей поездке.



Как сообщали ранее, накануне президенту подарили боксерские перчатки во время встречи с победителями Чемпионата мира по боксу в Ташкенте.



Елена Вебер