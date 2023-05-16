На взятке в 2,7 млн долл. попался глава ВерхСуда Украины Князев

06:49 17.05.2023

Миллионы вскружили голову председателю Верховного суда Украины



Ключевой внутренней угрозой страны граждане назвали коррупцию

Наталья Приходко

16.05.2023



Сотрудники антикоррупционных ведомств разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины и задержали на взятке в 2,7 млн долл. его председателя Всеволода Князева. Во время конфликта и прежде впечатлявшая своими объемами коррупция в украинском государстве еще больше возросла, и зачастую они и вовсе теряют голову, определили эксперты. Участники недавнего соцопроса подтвердили, что коррупция сегодня стала главной внутренней угрозой для Украины. Причем борьбе с этим злом не слишком помогает обилие антикоррупционных структур.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины (ВС). В частности, при получении взятки в 2,7 млн долл. был задержан председатель ВС Всеволод Князев, занимавший эту должность с декабря 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба НАБУ в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В этой связи на странице Верховного суда в соцсети появилось извещение о предстоящем в этот же день внеочередном заседании пленума ВС – в связи с происходящими вокруг его главы событиями.



Примечательно, что задержание председателя ВС могло послужить ответом на опубликованные накануне в "Зеркале недели" (украинское издание, доступ к которому ограничен Роскомнадзором) результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова, которые и были изложены в статье редактора отдела экономики Юлии Самаевой под названием "Главные внутренние враги украинцев – коррупционеры во власти. Банковая, спишь?". Как в ней рассказывалось, в ответ на вопрос: "Кто для вас "внутренние враги"?" 53% опрошенных указали, что это коррупционеры во власти. Даже вариант "Агентурная сеть России в украинских спецслужбах и органах власти" выбрали 47% респондентов, а вариант "Политики и пропагандисты, призывающие к единству Украины с Россией – "русским миром", СССР и Российской империей" предпочли 46,8%. Подобные результаты автор объяснила тем, что представители власти, призывавшие сограждан стать "единым кулаком" и совместно сделать все возможное для победы, забыли, что для этого необходимо и их участие. "Истории о компаниях, стабильно выигрывающих госзакупки любовниц, "понятных" руководству государства руководителей госкомпаний, "своих" в контролирующих органах, "телефонное право" и "схемы на потоках" привычны для Украины до 2022 года. Но после 2022-го их очень тяжело терпеть", – подчеркнула Самаева. Однако за период военного конфликта с РФ масштабы коррупции отнюдь не низового уровня, как и размеры взяток, только возросли. Так на 20,7% увеличились взятки сотрудникам военкоматов, на 16% – врачам (что также можно увязать с мобилизационной проблематикой), на 14% – местным чиновникам (вероятно, за решение проблем внутренне перемещенных лиц), на 13% – таможенникам, которые "поддерживают" наш бизнес как умеют". "Люди все видят… Возмущение от того, что пока одни отдают последнее "на тачку, на прицел", другие подставляют карманы кителей и халатов, не сдержать", – подчеркнула журналист.



Показательно, что в последнее время украинские правоохранители и в самом деле предпочитали ограничиваться расследованиями в отношении представителей оппозиции или структур, как-либо связанных с Россией, а также местных деятелей по достаточно давним делам. К слову, во вторник киевские СМИ также информировали о том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного правонарушения в финансировании партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). На ее счет было внесено 3 591 550 гривен пятью физическими лицами, суммы доходов которых не соответствовали таким вкладам. Это могло указывать на финансирование партии анонимными фигурантами с привлечением подставных лиц. В связи с чем НАПК инициировало досудебное расследование.



Кроме того, в этот же день киевские СМИ сообщили, что суд оставил без изменений меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде содержания под стражей с залогом в 13 млн грн. Тогда как сторона обвинения просила увеличить залог до 50 млн грн. Как уточнялось, Труханова арестовали 4 мая по подозрению в организации коррупционной схемы при покупке Одесской городской радой обанкротившегося завода "Краян" в 2016 году. По предположению следователей, при этом мэр незаконно присвоил более 90 млн грн. 5 мая Труханов вышел из СИЗО под залог 13,4 млн грн, который внес за него местный депутат Дмитрий Танцура. А далее 8-го числа в том же "Зеркале недели" была опубликована статья редактора отдела политики Ирины Ведерниковой "Труханов будет руководить Одессой после того, как вышел из СИЗО?". В ней автор также задался вопросом, не воспользуется ли офис президента Украины, расположенный на Банковой улице в Киеве, данной историей и для того, чтобы после отстранения Труханова от должности Высшим антикоррупционным судом "отдать обезглавленные Одессу и регион на кормление одной из своих групп влияния"? И если упомянутая задачка может проясниться лишь со временем, то ответ на другой, тоже озадачивший автора вопрос о том, почему за давнюю историю с продажей завода "Краян" в 2016 году правоохранители взялись только сейчас, – возможно вывести уже сегодня. Во всяком случае, один из вероятных его вариантов, который явно просматривался из сообщений украинских СМИ, опубликованных 5 мая. В них информировалось о решении Программы развития ООН (ПРООН) и Европейского инвестиционного банка выделить в 2023 году на восстановление социальной инфраструктуры Одесской области 1,5 млрд евро. Как рассказала на брифинге в медиацентре "Украина-Одесса" представитель ПРООН Татьяна Хоменко, указанные средства предполагалось направить на реализацию 13 проектов, в частности по строительству жилья для переселенцев, восстановлению и капремонту зданий, закупке оборудования для образовательных и медицинских учреждений и т.п.



Разумеется, в условиях военного конфликта, заметил "НГ" ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, и ранее процветавшая в украинском государстве коррупция еще более возросла. "Можно сказать, что в нынешний период Украина стала парником для коррупционных разнообразных преступлений. Они наблюдаются повсюду, какую сферу ни возьми – поставки вооружения, зерновую сделку, энергетический сектор или волонтерскую деятельность. На сегодня коррупция стала одним из основных источников обогащения", – пояснил Дудчак.



В этих условиях, продолжил он, и в отношении председателя Верховного суда мог сработать целый комплекс причин. Например, его могли просто "списать" для демонстрации эффективной антикоррупционной борьбы. Или проблема заключалась в том, что он не поделился с кем-то. Или же на его должность захотели поставить другого "своего человека", отметил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.



Задействованных в данной сфере структур немало. Выше уже упоминались и Национальное антикоррупционное бюро, и Специализированная антикоррупционная прокуратура, и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, и Высший антикоррупционный суд (ВАС). А еще имеется Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и др. Уж не говоря о Генпрокуратуре, МВД, СБУ… Кстати, при всем обилии профильных ведомств, вопреки первоначальным обещаниям расследовать в самые кратчайшие сроки инцидент с падением вертолета в Броварах 18 января, когда погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, о завершении расследования сообщили совсем недавно. При этом выводы следствия засекретили.