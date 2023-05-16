Расследование против Трампа бросило тень на Обаму, - Г.Петров

06:52 17.05.2023

Спецпрокурор США снял с самого популярного политика-республиканца обвинения в связях с Россией

Геннадий Петров

16.05.2023



Расследование, способное изменить ход кампании по выборам американского президента, провел спецпрокурор Джон Дарэм (в центре).

Дональд Трамп подтвердил репутацию везунчика, чей рейтинг нельзя обрушить никакими обвинениями. По свежим опросам, он, несмотря на все многочисленные уголовные и гражданские дела, где фигурирует его имя, остается лидером симпатий республиканцев. Шансы Трампа вернуться в Белый дом могут еще больше увеличиться после завершения расследования спецпрокурора Джона Дарэма. Тот установил, что в 2016 году политик стал жертвой неправомерного преследования со стороны спецслужб, за которыми, может быть, стояла тогдашняя демократическая администрация Барака Обамы.

Обнародован свежий опрос социологической службы Morning Consult, проведенный 12–14 мая. Согласно ему, Трамп – безусловный фаворит предстоящих внутрипартийных выборов кандидата в президенты. Его собираются поддержать 61% республиканцев. Ближайший конкурент, губернатор Флориды Рон Десантис, который, как ожидается, в конце мая объявит о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах ноября 2024 года, сильно отстает. Лишь 18% республиканцев готовы его сейчас поддержать. Конечно, до съезда партии, где будет назван ее кандидат в президенты, остается полтора года. За это время может многое поменяться. Но Трамп все увереннее создает себе солидный задел для будущей победы.



Ему помог Дарэм. Спецпрокурор, назначенный в 2019 году тогдашним министром юстиции Уильямом Барром, чтобы проверить обоснованность действий ФБР, заподозрившего тремя годами ранее Трампа в сговоре с Россией, наконец завершил свое расследование. В выпущенном 305-страничном докладе делается вывод: спецслужбы допустили ошибку, может быть, умышленную. Расследование было начато ФБР на основании непроверенной информации, к тому же частично предоставленной политическим противником Трампа от Демократической партии – Хиллари Клинтон, тогдашней его конкуренткой в кампании по выборам президента. Это уже косвенно пятнает демократа Обаму. Ведь доклад не может не вызвать вопрос: как так получилось, что подчиняющееся исполнительной ветви власти ФБР вдруг безоговорочно поверило в "досье Стила"? Оно, напомним, было написано частным детективом Кристофером Стилом по заказу связанного с Клинтон юриста. В досье утверждалось, что у российских властей есть компромат на Трампа и поэтому Кремль может рассматривать его как проводника своих интересов. Впоследствии выяснилось, что Стил выполнил свою работу недобросовестно. Два человека, причастных к составлению его досье, стараниями Дарэма предстали перед судом. Их оправдали, но сомнений в том, что труд Стила был основан на домыслах, а не фактах, теперь нет даже у убежденных противников Трампа. Несмотря на то что недостоверность досье можно было легко установить, ФБР продолжило расследование, которое в итоге привело к созданию известной комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. Она едва не добилась импичмента Трампу.



Доклад Дарэма передан в Конгресс. Теперь этот документ станет объектом внутрипартийной борьбы. Демократы будут упирать на то, что Дарэм был назначен спецпрокурором во время президентства Трампа. Республиканцы станут напоминать, что Барр не находился в формальном подчинении президента. А вот Джеймс Коми, являвшийся директором ФБР в 2016 году и начавший дело против Трампа, главе Белого дома подчинялся. Более того, в том же году Обама его и уволил. Второе в истории ФБР увольнение директора этой организации произошло после того, как Коми за 11 дней до президентских выборов решил начать расследование против Хиллари Клинтон по делу о нарушении правил обращения с секретной информацией. Как утверждали в стане Трампа, тем самым он пытался снять с себя обвинения в необъективности из-за скандала с "досье Стила".



Можно предположить, какое впечатление препирательства двух партий произведут на избирателей. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии "НГ" сделал вывод, что доклад Дарэма укрепит "тефлоновый" имидж Трампа, которого не могут политически "похоронить" никакие обвинения. "Он в глазах своих сторонников еще раз предстанет истинным защитником республиканских ценностей, коего за эту защиту атаковали глубинное государство и, что немаловажно, демократическая администрация Обамы", – считает эксперт. По его мнению, именно для демократического экс-президента доклад Дарэма может представлять наибольшую опасность. "Демократы считают Обаму рыцарем без страха и упрека, на которого нет и не может быть компромата. И вот доклад Дарэма такой компромат если и не предоставляет, то по крайней мере дает основания для неудобных вопросов об участии тогдашней демократической администрации в расследовании 2016 года", – полагает Васильев. Между тем, эксперт не исключил вариант, при котором Обаме придется выйти из политической тени и сыграть важную роль в судьбе своей партии. Может быть, он даже попытается выдвинуть собственную кандидатуру в президенты, если Джозеф Байден по каким-либо причинам сойдет с дистанции. Тогда доклад Дарэма будет более серьезным политическим оружием, чем он есть сейчас.