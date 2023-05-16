Вернутся ли бухарские евреи в Таджикистан? - Акмал Усманов

06:59 17.05.2023 Вернутся ли бухарские евреи в Таджикистан?

16 мая 23



Автор: Акмал Усманов, специально для Asia-Plus



Об этом "Азия-Плюс" рассказала исследовательница истории, бывшая душанбинка, которая мечтает привезти детей на свою вторую Родину.



Уроженка Душанбе, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Хана Даниэлова (Толмас) рассказала, как занимается популяризацией бухарских евреев в Международной ассоциации творческой интеллигенции Согдиана", которая объединяет выходцев из Таджикистана, Узбекистана и стран СНГ.



Немного Библии и истории человечества

История прихода бухарских евреев в Среднюю Азию до сих пор до конца не изучена, овеяна мифами и легендами. По одной из версий, их предки были принудительно выселены ассирийцами из Израильского царства в 722 году до н. э., в местность под названием Хадор, которую евреи отождествляют с Бухарой.



По другой, в первые века нашей эры, Иудейская война (66-70г.г.), и восстания Бар Кохбы (132-135г.г.), вынудили их покинуть свои родные места и переселиться в Среднюю Азию.



Очевидно только одно – с древнейших времен проживая среди ираноязычных народов, бухарские евреи приобщившись к персидскому языку, переняли один из его диалектов – таджикский. Окончательно классический бухарско-еврейский язык сформировался Х-ХI в эпоху правления таджикской династии Саманидов, а его основоположником считается писатель Мавлана Шахин, сохранивший для написания нового языка еврейский алфавит.



"Бухарские евреи в Нью-Йорке помнят о своих душанбинских корнях!"

С завоеванием Центральной Азии войсками Чингисхана, вместе с политической, миграционной картой менялась и языковая. Тюркские языки стали доминировать и вытеснять другие, но евреи сохранили верность выбранному, продолжая говорить на ставшем родным – таджикском.



Язык – выразитель мировосприятия или менталитета народа, его системы ценностей, традиций, обычаев. За тысячу лет совместного проживания история и культура двух народов, таджиков и евреев, тесно переплелась, а местами срослась насколько, что сейчас их практически невозможно разделить и определить, кому они больше принадлежат, да и важно ли это?!



Важен исторический феномен, этногенез бухарских евреев, сохранивших свою национальную идентичность, религию и письменность, в другой этнической среде, принявших язык и элементы культуры коренного народа.



Изучению духовных генов бухарских евреев, переходящих из поколения в поколение, позволивших им сохранить национальную целостность на непростых перекрестках истории и посвятила свою жизнь ученый, писатель и популяризатор истории – Хана Даниэлова (Толмас).



Семья и Школа

Хана родилась в Душанбе, ее родители были простыми людьми из благородных родов бухарских евреев Даниэловых и Толмасовых. Отец Амнун Даниэлов всю свою жизнь проработал в сфере бытового обслуживания, мать Тамара Толмасова – воспитателем в дошкольном учреждении.



"Они всегда стремились дать своим детям, мне и брату, все самое лучшее, а самое главное, свою любовь, ласку и тепло. Образованные люди всегда были в почете у нас в семье. Родители очень хотели, чтобы мы стали такими же. Мы жили и росли в окружении грамотных и интеллигентных людей. Очень хотелось быть похожими на них", - рассказывает она.



Душанбинская школа №9, 70-80 годов, в которой училась Хана Даниэлова, была обычной Советской школой, с модным английским уклоном. Воспоминания о той поре у нее очень теплые, особенно взаимоотношения людей, реальный интернационализм и атмосфера стабильности, казавшиеся чем-то обыденным и привычным, сегодня воспринимаются, как сказочные картинки из детства.



"Школа № 9 – один из незабываемых периодов моей жизни. В нашем классе учились дети разных национальностей: таджики, узбеки, русские, украинцы, евреи, осетины и др. Десять лет мы прожили одной дружной семьей. С некоторыми поддерживаем отношения по настоящее время, несмотря на то, что жизнь нас разбросала по разным уголкам планеты".



Именно школа и талантливые учителя повлияли на выбор профессии будущего ученого.



"У нас были прекрасные учителя. Но первая моя учительница в начальных классах - Елизавета Васильевна и преподаватель английского - Яфа Борисовна, сыграли немалую роль в моем становлении и выборе профессии, стать педагогом. По окончанию школы я поступила на факультет иностранных языков Душанбинского пединститута", - рассказывает она.



Наука. Через тернии к звездам

Хана с успехом заканчивает факультет иностранных языков Душанбинского пединститута и остается преподавать английский язык в "Альма-Матер".



Молодого педагога замечают и отправляют на стажировку в Ленинградский госуниверситет. Это меняет ее жизнь и определяет научные приоритеты. Попав в насыщенную академическую среду, она знакомится со многими известными востоковедами, определившими ее научное кредо и выбор темы исследований – язык, фольклор, этнография бухарских евреев.



А известная ученая, профессор Анна Розенфельд, поставила точку в колебаниях начинающего ученого: "Английский язык без тебя справится, а вот бухарские – нет!"



В это же время в СССР начиналась "перестройка" и "гласность", все "еврейское" уже допускалось, открывались ранее закрытые и секретные архивы.



Это была ее стихия, она целыми днями пропадает в библиотеках, ищет новые факты о происхождении своего народа, изучает еврейскую письменность, арабский алфавит. Открывает для себя много нового, ранее запретного - о существовании в 1920-30 годы школ для "местных" евреев в городах Средней Азии, об учебниках, словарях и книгах, написанные еврейской и латинской графикой.



"Мне стали известны имена еврейско-персидских поэтов: Шохин Шерози (14 век), Имрони (15 век), Рогиб (17 век), Иброхим ибн Абу-ал-Хайр (19 век). Кстати, произведение последнего "Ба еди Худойдод" (В память о Ходойдате) сохранилось и на арабской графике, - рассказывает исследовательница. - Я узнала об основоположнике литературного еврейско-таджикского языка Шимона Хахама (19-20 век) и о писателях на заре советского периода, творчество которых было резко прервано указом "свыше" о закрытии школ, театров, газет и других изданий на языке бухарских евреев".

Вернувшись из Ленинграда в Душанбе, она поступает в Аспирантуру института востоковедения АН Таджикистана. Темой диссертации выбирает историю бухарских евреев. Тогда, в 1980-ые годы, она собирала любой материал, все было ново и не исследовано.



Занималась языком и литературой, историей и этнографией, устным и музыкальным фольклором, всем тем, что хоть немного приоткрывало исторические тайны жизни ее народа.



Научным руководителем молодого аспиранта стал профессор Альберт Хромов – большой ученый, человек огромной души.



20:00 28 июня, 2018

Древние как мир: чем отличаются евреи Бухары от остальных?

"Помню, как он представлял меня своим коллегам в Академии Наук: "шогирди джавон" (молодой студент).



Благодаря Якубу Исааковичу Калонтарову и его супруге Розе Львовне Неменовой, сотрудникам института языка и литературы при АН Таджикистана, которых я называю своими наставниками, у меня появились интерес и огромное желание заняться исследованием языка бухарских евреев".



Хана еще в детстве обращала внимание, что родители говорили дома на родном языке, как ей казалось, таджикском, а на улице с другими людьми меняли свое произношение, интонацию, слова. Ее пытливый ум искал ответы на ее же вопрос - почему?



"Вроде местное население нас понимает, мы их тоже. Это только потом, я отметила определенное количество слов в языке бухарских евреев явно неперсидского происхождения. Так, я впервые выступила с докладом на конференции в Душанбе, чуть позже появилась моя первая статья в Москве о гебраизмах (древнееврейских словах) в языке среднеазиатских (бухарских) евреев", - рассказывает она.



Большая Алия

Конец 80-х начало 90-х в некогда спокойной и стабильной стране пришли в движение давно забытые тектонические плиты национализма и антисемитизма, набирал силу политический и экономический кризис, стало неспокойно и в Таджикистане.



Начинается самая массовая репатриация еврейского населения на историческую Родину Израиль - Большая Алия, Родину от которой они были оторваны многие века.



Главной заповедью-пожеланием всех поколений иудеев долгие годы было – "Встретимся в следующем году в Иерусалиме", а в каждом доме на стенах имелась надпись: "Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим".



На правом косяке входной двери еврейского дома всегда была укреплена мезуза – пергамент с двумя отрывками из молитвы "Шма", которую произносили мужчины, входя в дом и положив на нее руку.



В этот период из СССР выехало 1,6 млн. евреев.



Хана - уже мать двоих аспирантов с почти готовой диссертацией, оказывается в числе репатриантов.



Земля обетованная

Израиль встречает молодую семью, курортным городом Тверия на севере страны и многочисленными курсами по изучению иврита, центрами абсорбции, всем тем, что необходимо для быстрейшей ассимиляции переселенцев.



"Переезд в Израиль для меня означал, прежде всего, возвращение на родину предков. Считаю, каждый должен жить в своей стране. Израиль надо полюбить, тогда он ответит тебе тем же", - говорит она.



По приезду изменилось все, но только не отношение Ханы к науке. Знания и научный багаж, накопленный в Таджикистане, не дает ей покоя, она переезжает в город Холон и по рекомендации известного израильского ученого профессора Михаэля Занда, поступает в Иерусалимский университет.



Экзамены сдавала на английском языке, иврита не знала, только начала изучать.



"Это единственный университет в мире, где проводились практические занятия по языку и литературе бухарских евреев. Посещала курсы еврейских языков (не удивляйтесь, есть такой термин), курсы еврейско-таджикского языка и литературы, персидского и, даже, таджикского языка".



Закончив университет, Хана Толмас поступает в докторантуру, и выбирает тему научной работы - "Антропонимия бухарских евреев", начатую еще в Академии наук Таджикистан.



В ней она раскрывает смысл, скрытый под тем или иным именем, почему человеку дали то или иное прозвище (лакаб), откуда и когда произошли фамилии. В связи с чем менялись традиции наречения, как появлялось несколько имен у человека и т.д.



Невозможно было описать антропонимию бухарских евреев, не зная языка, историю, традиций этого народа, все эти аспекты взаимосвязаны.



"Откуда у евреев мусульманские фамилии? Среди евреев Средней Азии в досоветский период встречалась группа под названием "чала" – евреи, принявшие ислам, но соблюдавшие тайно законы иудаизма. Такие евреи получали мусульманские имена, впоследствии ставшие фамилиями последующих поколений, например Абдурахманов, Абдукаримов. Многие скрывали свое происхождение, и использовали "кальку" с еврейского имени на мусульманское, так Натаниэль (данный богом) становился Худойдотом", - поясняет ученый.

Хана делает много научных находок, вроде бы в обычных и очевидных словах и именах. Интересно происхождение имени Латина. Один из высокопоставленных чиновников, воодушевленный идеями социализма, дал имя своей дочери в честь перехода бухарско-еврейской письменности в 1928 году на латиницу.



10:35 17 сентября, 2016

Бухарские евреи: "Мы приехали на юбилей своей родины"

Или еврейская героиня Эстер а-малка (царица Эстер) дала жизнь двум женским именам Эстер и Малка.



В начале 20-го века были очень популярны имена Амнун и Тамар. Как выяснилось, это герои романа "Ахават Цион" (Любовь в Ционе) средневекого еврейского писателя Авраама Мапу, произведение которого стало доступно бухарско-еврейскому читателю благодаря переводу Шимона Хахама (основоположника литературного языка бухарских евреев).



Или еще один пример: после посещения еврейской общины Самарканда миллиардером бароном Эдмондом Ротшильдом в 1882 году, родители, желающие своим детям богатства и славы, стали нарекать своих детей его именем, правда, в своем произношении, Рошель (в персидских языках сочетание одновременно двух согласных невозможно).



"Антропонимия – это богатый этнографический материал, который позволяет воссоздать культурную и общественную жизнь бухарских евреев в прошлом", - говорит доктор, ученый, делающий свои открытия на стыке двух пассионарных культур, таджикской и еврейской.



С профессором Альбертом Хромовым и востоковедом из Дании Уллой Томпсон

Список ее научных трудов очень обширен, а темы затрагиваемые в них энциклопедичны и разноплановы.



"Когда начинаешь работать над одной темой, то приходится рассматривать многие другие, они все взаимосвязаны между собой. Одно вытекает из другого. Надо просто любить то, чем занимаешься. Тогда можно легко "объять необъятное".



Белые пятна

Хана Даниэлова продолжает поиск, изучены тысячи документов и артефактов, работает в библиотеках и хранилищах США, Европы и Ближнего Востока, но в истории бухарских евреев все еще остается много белых пятен и потерянных страниц.



Не освещены отдельные периоды их проживания на территории Средней Азии и Израиля (Эрец Исраэль), не исследован до конца язык как литературный, так и разговорный. Недостаточно описан этнографический материал этого уникального этноса. Не изучена литература, написанная на "форси" (так назывался язык местного населения) квадратным шрифтом. Много таких рукописей в архивах в АН Таджикистана, они ждут своего исследователя.



Церемония вручения диплома PhD. Иерусалимский университет

Институт Бен-Цви в Иерусалиме занимается исследованием восточных общин, в том числе, и бухарских евреев. Но исследователей в этой области, по словам ученого, не так много.



В Израиле это Гиора Фузайлов (специалист по истории нескольких волн репатриации и "Шхунат а-бухарим", кварталу в Иерусалиме, который, кстати, построили богатые купцы из Средней Азии). Историк Маркиэл Фазылов (специалист по истории бухарских евреев Самарканда), Давид Калонтаров, который собирает и публикует материал об участии бухарских евреев во 2-ой мировой войне, Зоя Аршавская – занимается описанием архитектуры синагог и особняков бухарских евреев.



В России – Татьяна Емельяненко (специалист по этнографии), в Канаде – Альберт Каганович (специалист по истории Средней Азии).



Литература

Опыт и знания скрупулезно собранные профессором научных трудах, из частичек утерянных во времени обычаев, языка и фольклора, начинают самостоятельную жизнь в художественных и публицистических произведениях, литератора, члена Союза писателей Израиля.



Хана Толмас опубликовала более 12 книг, они востребованы и читаемы, а антология - "Бухарские евреи. Имена. Фамилии. Прозвища" стала домашней энциклопедий для многих семей страны. Самым маленьким исследователь, в соавторстве с Маркиэлом Фазыловым, своим нынешним мужем подарила сборник "Легенды и сказки бухарских евреев".



1/4

"Главного героя, как, например, Иванушка в русских сказках, или фольклорного персонажа Афанди на Востоке, в сказках бухарских евреев нет. Есть сказки на библейские сюжеты, и, конечно же, это герои из ТАНАХа (Еврейской Библии)", - говорит она.



Согдиана

Хана Даниэлова - председатель созданной вместе с единомышленниками в 2016 году, Международной ассоциации творческой интеллигенции "Согдиана", которая объединяет деятелей из сфер науки, культуры и искусства – выходцев из Таджикистана, Узбекистана и стран СНГ. Ассоциация занимается вопросами развития межкультурного диалога, поддержки талантливой молодежи.



"Мы занимаемся популяризацией бухарских евреев. Публикуем книги, создаем фильмы о писателях, художниках, музыкантах, кухне бухарских евреев и др. Проводим международные конференции, издаем сборники докладов конференции, связанные с историческим и культурным наследием нашего народа и проводим многие другие мероприятия. Таким образом, стараемся по возможности сохранить богатое прошлое для потомков", - говорит она.



Ассоциация рассматривает возможность, проведения совместных "круглых столов" в режиме онлайн и реального времени, с участием студентов, писателей, поэтов и художников, расширения туристических обменов, содействия связям образовательных и исследовательских учреждениями стран Средней Азии и Израиля.



Две Родины… Вернутся ли евреи, в Таджикистан?

Миграция евреев за многие века жизни на чужбине не стала эмиграцией, осваиваясь на новых землях, принимая язык и культуру коренного народа, они сохраняли верность исторической родине – Израилю, который многие поколения даже не видели, и идея возвращения стала для всего народа национальной доктриной, религиозной заповедью.



В своих исследованиях и общественной жизни Хана Толмас не раз обращалась к теме возможного возвращение бухарских евреев на свою малую Родину – Таджикистан и страны региона, страны которые стали их Родиной более чем на 1000 лет, где похоронены их предки, остались синагоги.



"Вернутся ли евреи в Таджикистан или Узбекистан? Мы, международная ассоциация творческой интеллигенции "Согдиана", задавали это вопрос, когда проводили опрос общественного мнения, однозначных ответов – нет. Это и понятно мы буквально недавно в историческом плане обрели свою Родину. Но, думаю, если со временем условия позволят, возвращение возможно. В истории известно, когда на протяжении веков восточные евреи переселялись, шли по Великому Шелковому пути, оставались жить там, где люди к ним хорошо относились.



Многие приезжали в Среднею Азию за лучшей жизнью, другие были вынуждены бежать от насилия и войн. Мир сегодня изменился, границы государств стираются, люди живут в одном месте, а работают в другом. Однозначно могу сказать - многие наши бизнесмены готовы работать в Таджикистане, создавать там предприятия и инвестировать в его экономику", - рассказывает исследовательница.



Ностальгия

Сама Хана очень скучает по городу детства, школе и родному институту, мечтает привезти своих детей на свою вторую Родину.



"В Таджикистане я не была после отъезда, но очень хочу поехать, увидеть насколько он изменился. По истечении уже многих лет ты понимаешь, в какой красивом и незабываемом городе прошли детство и юность. Некоторые из этих зданий реконструировали или, я слышала, снесли, как и здание школы. А жаль, так хотелось увидеть и прикоснуться к прошлому!



Однокласники у Хану дома, среди гостей Далер Назаров

И конечно даже случайные встречи встречи с земляками воодушевляют и дарят минуты искренней радости. Хана в одну из командировок, в аэропорту Нью-Йорка встречает своего бывшего коллегу, заведующего кафедрой педиститута Парвона Джамшедова



О, какая это была радость, спустя тридцать лет… Сейчас он возглавляет Славянский университет в Душанбе. Кстати, П. Джамшедов приезжал к нам, в Израиль, на конференцию с интересным докладом о евреях Таджикистана.



Молодым таджикским ученым

Студентам и молодым ученым родного Душанбинского педагогического университета профессор Иерусалимского университета, советует глубже изучать историю и культуру свой страны, вникать, исследовать их суть



"Исследование чего-либо - это страшно интересно. До сих пор, как только услышу новое слово, выражение или пословицу, стараюсь найти и объяснить его происхождение. И это никогда не заканчивается.



Пожелание молодым ученым – грызите гранит науки. Смело стремитесь к новому, неизведанному. Научный труд – благородный труд".



ДОСЬЕ "Азия-Плюс":

Хана Даниэлова (Толмас) - член Союза писателей Израиля, Председатель международной ассоциации творческой интеллигенции "Согдиана".



Выпускница факультета иностранных языков и преподаватель Душанбинского Педагогического института.



Стажер высших педагогических курсов при Ленинградском Государственном университете. Аспирантка института востоковедения при АН Таджикистана. Доктор наук Еврейского университета в Иерусалиме.



Автор книг: "Страницы истории литературы бухарских евреев", "Бухарские евреи. Библиография", "Бухарские евреи. Имена. Фамилии. Прозвища", "Разговорник. Бухарско-еврейский – англо – иврит", "Легенды и сказки бухарских евреев", "Художники бухарские евреи", "Писатели бухарские евреи", "Бессмертие Шашмакова", " Еврейские кладбища Средней Азии" и многих других… Источник - asiaplustj.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684295940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 15 мая 2023 года №217

- Маулен Ашимбаев встретился с председателем группы дружбы "Бельгия-Казахстан" Тимом Ванденпутом

- Алихан Смаилов встретился с исполнительным директором ЮНФПА

- Ерлан Кошанов принял участие в праздновании 100-летия Гейдара Алиева

- Экономика Казахстана выросла на 5%

- Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2022 год презентовали в Мажилисе

- Активнее внедрять системы раннего обнаружения пожаров в природных парках и заповедниках поручил Алихан Смаилов

- Казахстан и Европейский Союз намечают новые направления сотрудничества

- Какие реформы и модернизации предстоит осуществить в оборонном комплексе страны?

