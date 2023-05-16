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Чубайс получает израильский паспорт и меняет фамилию на Сагал
07:03 17.05.2023

Бросил вместе с родиной папу: Чубайс меняет фамилию на Сагал
Елена Острякова . 16.05.2023

Бывший специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс и его жена режиссер Авдотья Смирнова подали сегодня запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов.

Об этом сообщил израильский портал "Детали", приложив фото, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Кроме того, портал утверждает, что Чубайсу принадлежит "как минимум, один объект недвижимости" в стране.

Сам "отец ваучера" в разговоре с ТАСС опроверг эту информацию.

Однако в России опровержению не поверили. Издание "Октагон" утверждает, что Чубайс в израильском паспорте получит имя Анатолий Борухович Сагал.

"Позор какой. То есть, теперь нет АБЧ, а есть АБС и то, не тот. К Чубайсу у многих из российских бизнесменов сохранилось хорошее отношение, особенно у энергетиков. Но, невозможно сохранять уважение к человеку, делающему такое. Родину не меняют, ее можно оставить, но не предавать историю жизни своих родителей, своей малой родины и страны",- написал в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

В марте прошлого года Чубайс отказался от своей должности советника президента ЕС и выехал из России. Через день после его отъезда новый глава "Роснано" Сергей Куликов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы. Однако еще в 2016 году проявились признаки несостоятельности (банкротства) "Роснано", в которое государство вложило 200 млрд руб. Деньги тратились на завышенные зарплаты и расходы и выводились за границу.

В конце 2021 года компания отказалась платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями "Роснано". В результате ее индекс упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже "Газпрома". Под угрозой был страновой кредитный рейтинг.

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Кроме того, эксперты полагают, что Чубайс помог своему другу Борису Минцу в 2018 году похитить 300 млрд руб, вложенных российскими пенсионерами в три негосударственных пенсионных фонда.

В июне прошлого года госСМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Чубайса и его окружение проверят на коррупцию, а также скрытые в Европе счета, сумма иностранной валюты на которых может достигать нескольких миллиардов.

С тех пор информации о возбуждении уголовных дел не поступало, а Чубайс светился то в Турции, то в Италии и Израиле, то на Кипре. В июле он был госпитализирован в тяжелом состоянии с редким заболеванием иммунной системы – синдромом Гийена-Барре.

Впрочем, заболевание могло быть частью общей пиар кампании "великого приватизатора", направленной на то, чтобы вызвать жалость. В прессу попадали исключительно такие фото Чубайса, на которых он выглядит бедно, если не жалко: то у банкомата, то с пустой тележкой в супермаркете, то в дешевой забегаловке-тошниловке в аэропорту.

Однако Россию "отец ваучера" тоже не забывал. Букет алых и белых роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле Бориса Ельцина в день его рождения 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве.

С другой стороны, Россия пытается забыть Чубайса, как страшный сон. В октябре прошлого года его убрали из правления Российской Ассоциации Ветроиндустрии, заменив депутатом Госдумы из Ульяновской области Сергеем Морозовым. Тогда же появились слухи о расформировании "Роснано", которое Чубайс обанкротил.

Источник - politnavigator.net
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