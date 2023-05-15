 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Перестрелка в Дмитриевке. ДУМ Киргизии опроверг слухи о захвате медресе террористами
09:29 17.05.2023

17 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

В социальных сетях сообщили о захвате медресе в селе Дмитриевка во время перестрелки с вооруженным террористом.

В пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана опровергли информацию. По их данным, спецоперация проводилась между зданиями женского медресе "Зулкарнайн" и местным айыл окмоту.

"Студенты медресе эвакуированы в безопасное место", - отметили в муфтияте.

Сегодня утром в селе Дмитриевка произошла перестрелка. Во время спецоперации, по предварительным данным, пострадали два человека. МВД сообщило о ликвидации террориста, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.

Источник - 24.k
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