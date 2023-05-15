 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.05.2023
09:34  Российские "Кинжалы" достали в Киеве "неуязвимые" американские "Пэтриоты"
09:29  Перестрелка в Дмитриевке. ДУМ Киргизии опроверг слухи о захвате медресе террористами
08:06  Не Эрдоганом единым. Насколько важны для России "турецкие братушки", - CП
07:03  Чубайс получает израильский паспорт и меняет фамилию на Сагал
06:59  Вернутся ли бухарские евреи в Таджикистан? - Акмал Усманов
06:52  Расследование против Трампа бросило тень на Обаму, - Г.Петров
06:49  На взятке в 2,7 млн долл. попался глава ВерхСуда Украины Князев

06:47  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие
01:21  В турецких выборах возможны неожиданные повороты, - О.Кривошапов и А.Тищенко
00:50  Определены 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по образцу Китая
00:39  Москва усомнилась в надежности партнеров. Страны ЦА могут поддержать антироссийские санкции, - НГ
00:15  Век Запада заканчивается и потому нам страшно.., - генерал Пелз
Вторник, 16.05.2023
22:43  Евгения Гуцул от пророссийской партии "Шор" окончательно избрана новым башканом (главой) Гагаузии
20:53  Израиль, Италия, Германия, Штаты и т.д. Куда свалили бывшие вице-премьеры РФ
18:39  Почему президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев спешит с выборами? - Рамзия Мирзобекова
18:37  Огромную очередь и давку из-за бесплатных донеров сняли на видео в Актобе
18:30  При пожаре и взрыве на АГЗС 9 мая в Самаркандской области пострадал один человек
18:05  Упырьки Дайрабаевы. Какая только дрянь не заседает в КазПарламенте
18:02  В Казахстане хотят за счет спонсоров установить скважины для водопоя сайгаков
17:57  Стоп, буровая: Европа и американцы ударили по газодобыче в США
17:53  После взрыва "снарядов с ураном" в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи
16:44  Две казахстанские красавицы Лукас и Муздиман подерутся на республиканской Спартакиаде по боксу
15:57  ЕС пытается наказать Индию за дружбу с российской нефтью, - Financial Times
15:52  "Для Эрдогана это не катастрофа". О чем говорят результаты первого тура выборов в Турции
15:47  Конец американской "исключительности"? - Филип Джиралди
15:44  Гагаузия взяла курс на независимость
15:40  Даже в РосДуме требуют расторгнуть позорную зерновую сделку
15:38  Водный вопрос, тревоги Европы и Туркменистан, - Леонид Закс
15:36  Энергопереход по-российски: из Европы в Азию вместе с углем, - Александр Григорьев
15:33  Операция "Хайбатулла" становится опасной для соседей Афганистана, - Гаус Джанбаз
15:32  Азиаты не сядут в одну лодку с членами НАТО, - Владимир Скосырев
15:29  УзбМораль. Уволен имам Ташлакского района, запрещавший школьницам танцевать вальс
15:24  Сын бывшего президента Узбекистана избил жену в Подмосковье
15:21  67-летний генерал в отставке Кыязов выиграл марафон на Иссык-Куле, пробежав 42 км за 4 часа 15 минут
14:06  В Узбекистане будет внедрена единая система движения газа
13:32  Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО
13:06  Гордий Семенович Саблуков как востоковед, - П.Густерин
12:18  Турецкий выбор еще не сделан: Эрдоган и Кылычдароглу идут на второй тур
11:37  Президент Казахстана принял годовой отчет Национального банка
11:28  Повторная "шредеризация" Европы?
00:56  Водный вопрос, тревоги Европы и Туркменистан
00:41  Asia Times: Россия активно наращивает прямые поставки зерновых в Китай
00:33  Турция: предчувствие цветной революции, - Антон Трофимов
00:25  Минкульт Узбекистана предложил включать на предприятиях народную музыку
00:12  Европейская промышленность обвалилась рекордно за последние три года
00:10  Как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно?
Понедельник, 15.05.2023
20:42  dikGAZETE: по предварительным итогам выборов в Турции уже ясно - победа будет за Эрдоганом
18:17  Baijiahao: Путин выполнил обещание и сделал самый большой страх США реальностью
17:20  As-Sabeel: США являются пионерами запугивания и террора, а не демократии
17:19  Алматинцы останутся без озера Сайран
17:16  Машинное воспитание: что общего у Макиавелли и искусственного интеллекта
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российские "Кинжалы" достали в Киеве "неуязвимые" американские "Пэтриоты"
09:34 17.05.2023

Появились подробности и названа локация уничтоженного "Пэтриот" в Киеве
Олег Кравцов. 17.05.2023 08:33 (Мск) , МоскваПросмотров: 1124

Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина

Появились подробности, как именно ВС РФ был уничтожен американский ЗРК "Пэтриот" в Киеве.

Так, военно-аналитический телеграм-канал "Рыбарь" указывает, что его команде удалось установить точное местоположение зенитной батареи.

Появились подробности, как именно ВС РФ был уничтожен американский ЗРК "Пэтриот" в Киеве. Так,...
Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

market.yandex.ru
РЕКЛАМА

"Как минимум, две пусковые установки находились в аэропорту "Жуляны", куда и попал "Кинжал". Координаты: 50.404161, 30.443186. Еще одним местом, где была замечена работа украинской ПВО, стали окрестности киевского зоопарка, куда свалились обломки выпущенной ЗУР. Сам комплекс работал в непосредственной близости от Киевского Политехнического университета имени Сикорского. Координаты: 50.452699, 30.459805

Что же касается аэродрома "Жуляны", то в Сеть попали кадры с камеры наблюдения. На видео отчетливо можно разглядеть пуски 32 ракет (итого по 16 на каждую пусковую установку), а также работу ствольной зенитной артиллерии - судя по всему, "Пэтриоты" прикрывала ЗСУ "Гепард".

После израсходования боекомплекта раздался взрыв: российский "Кинжал" сумел поразить позиционный район, несмотря на два "Пэтриота" и один "Гепард", – пишет "Рыбарь".

При этом украинская сторона утверждала, что все российские ракеты в ту ночь были сбиты, в том числе шесть "Кинжалов".

Впрочем, американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник, сообщил, что "Пэтриот" получил повреждение, а сейчас идет оценка нанесенного урона.

"С учетом появления на CNN информации о повреждении комплекса - если не уничтожение, то хотя бы частичный вывод из строя американских ЗРК можно считать свершившимся фактом. Есть еще одна интересная деталь: появление настойчивого слуха, что операторы ЗРК могли намеренно выпустить весь боекомплект, чтобы уменьшить радиус взрыва. То есть, по этой версии, они знали о летящем "Кинжале" и специально израсходовали боекомплект, чтобы уменьшить силу последующей детонации. Увы, как было на самом деле, мы не узнаем.

Зато мы отчетливо видим, что "Пэтриот" не является супероружием, и его можно и нужно бить. Как и ЗСУ "Гепард", которая уже второй раз не справилась с задачей по прикрытию позиционного района ПВО от российских средств поражения", – подчеркивает Рыбарь".

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, поставленный Украине "Пэтриот" – это одна из первых версий, которую возят на полуприцепах.

"Его особенность в том, что он занимает определенный позиционный район размером примерно два на два километра. Другая особенность - у него было восемь пусковых установок, хотя обычно на батарею приходится две–три. И вот мы увидели отчаянную попытку Patriot сбить "Кинжал", который летел к ним. Они израсходовали весь боезапас. 32 ракеты улетели, не попали. В результате "Кинжал" уничтожил сердце этого Patriot - РЛС и пункт управления. И он стал бесполезен", – сказал Леонков "Известиям".

Он утверждает, что ВС РФ применили тактику, которая была известна еще в 90-х годах.

"Раскрывать детали не буду, но она заставила Patriot вступить в боевую работу. Тем самым был обнаружен позиционный район, где находился Patriot, и по нему был нанесен удар "Кинжалом". Это доказывает, что РЛС "Пэтриота" не смогла определить подлет "Кинжала". И только когда стало ясно, что "Кинжал" уже направляется к ним, они начали отстреливаться. Но Patriot не может сбивать "Кинжалы", 32 ракеты - это очень большой расход. Это говорит о полной неэффективности Patriot по отношению к гиперзвуковому комплексу", – считает аналитик.

169.ru
РЕКЛАМА
Он характеризует запуск сразу 32 ракет как "жест отчаяния, а не действия профессионалов".

Удивился заявлению ВСУ о "Кинжалах" и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем, количество этих "украинских перехватов", а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, - в три раза больше, чем мы пускаем", - заявил Шойгу.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался признать поражение ЗРК в Киеве,

"Мы не будем комментировать заявление министерства обороны враждебного государства, больше ничего не буду говорить", – ушел от ответа украинских журналистов Игнат.

Директор музея ПВО Юрий Кнутов говоирт, что в уничтожении американского ЗРК первую скрипку сыграли российские противорадиолокационные ракеты.

"Удары по ЗРК наносятся с помощью наших баллистических ракет типа "Искандер", могут также наносится крылатыми ракетами "Калибр", гиперзвуковыми "Кинжалами" или дронами-"камикадзе". Но основу, как правило, составляют наши противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые сами наводятся на цели и уничтожают радиолокатор. После того, как радиолокатор выведен из строя уже можно работать и по остальным элементам комплекса - это пусковые установки, пункт управления, средства связи", – рассказал Кнутов "Московскому комсомольцу".

Позднее источник в ВСУ поделились с "Рыбарем" деталями уничтожения "Пэтриот" в аэропорту Жуляны.

"Всего в позиционном районе находилось три пусковые установки. Одна была уничтожена, вторая - серьезно повреждена, но уцелела. Третья пусковая установка избежала урона.

Две установки стояли рядом, а третья - за постройкой. Российский "Кинжал" прилетел между установками, но ближе к первой: произошла детонация топлива. Ошметки первой установки и куски грунта/асфальта изрешетили вторую.

Почему третья установка в Жулянах не была задействована и не участвовала в отражении удара (или, как минимум, ее пуски не попали на видео) - вопрос, на который у нас нет ответа", – резюмирует паблик.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684305240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 мая 2023 года №217
- Маулен Ашимбаев встретился с председателем группы дружбы "Бельгия-Казахстан" Тимом Ванденпутом
- Алихан Смаилов встретился с исполнительным директором ЮНФПА
- Ерлан Кошанов принял участие в праздновании 100-летия Гейдара Алиева
- Экономика Казахстана выросла на 5%
- Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2022 год презентовали в Мажилисе
- Активнее внедрять системы раннего обнаружения пожаров в природных парках и заповедниках поручил Алихан Смаилов
- Казахстан и Европейский Союз намечают новые направления сотрудничества
- Какие реформы и модернизации предстоит осуществить в оборонном комплексе страны?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  