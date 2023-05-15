Российские "Кинжалы" достали в Киеве "неуязвимые" американские "Пэтриоты"

09:34 17.05.2023

Появились подробности и названа локация уничтоженного "Пэтриот" в Киеве

Олег Кравцов. 17.05.2023 08:33 (Мск) , МоскваПросмотров: 1124



Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина



Появились подробности, как именно ВС РФ был уничтожен американский ЗРК "Пэтриот" в Киеве.



Так, военно-аналитический телеграм-канал "Рыбарь" указывает, что его команде удалось установить точное местоположение зенитной батареи.



Появились подробности, как именно ВС РФ был уничтожен американский ЗРК "Пэтриот" в Киеве. Так,...

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"Как минимум, две пусковые установки находились в аэропорту "Жуляны", куда и попал "Кинжал". Координаты: 50.404161, 30.443186. Еще одним местом, где была замечена работа украинской ПВО, стали окрестности киевского зоопарка, куда свалились обломки выпущенной ЗУР. Сам комплекс работал в непосредственной близости от Киевского Политехнического университета имени Сикорского. Координаты: 50.452699, 30.459805



Что же касается аэродрома "Жуляны", то в Сеть попали кадры с камеры наблюдения. На видео отчетливо можно разглядеть пуски 32 ракет (итого по 16 на каждую пусковую установку), а также работу ствольной зенитной артиллерии - судя по всему, "Пэтриоты" прикрывала ЗСУ "Гепард".



После израсходования боекомплекта раздался взрыв: российский "Кинжал" сумел поразить позиционный район, несмотря на два "Пэтриота" и один "Гепард", – пишет "Рыбарь".



При этом украинская сторона утверждала, что все российские ракеты в ту ночь были сбиты, в том числе шесть "Кинжалов".



Впрочем, американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник, сообщил, что "Пэтриот" получил повреждение, а сейчас идет оценка нанесенного урона.



"С учетом появления на CNN информации о повреждении комплекса - если не уничтожение, то хотя бы частичный вывод из строя американских ЗРК можно считать свершившимся фактом. Есть еще одна интересная деталь: появление настойчивого слуха, что операторы ЗРК могли намеренно выпустить весь боекомплект, чтобы уменьшить радиус взрыва. То есть, по этой версии, они знали о летящем "Кинжале" и специально израсходовали боекомплект, чтобы уменьшить силу последующей детонации. Увы, как было на самом деле, мы не узнаем.



Зато мы отчетливо видим, что "Пэтриот" не является супероружием, и его можно и нужно бить. Как и ЗСУ "Гепард", которая уже второй раз не справилась с задачей по прикрытию позиционного района ПВО от российских средств поражения", – подчеркивает Рыбарь".



По словам военного эксперта Алексея Леонкова, поставленный Украине "Пэтриот" – это одна из первых версий, которую возят на полуприцепах.



"Его особенность в том, что он занимает определенный позиционный район размером примерно два на два километра. Другая особенность - у него было восемь пусковых установок, хотя обычно на батарею приходится две–три. И вот мы увидели отчаянную попытку Patriot сбить "Кинжал", который летел к ним. Они израсходовали весь боезапас. 32 ракеты улетели, не попали. В результате "Кинжал" уничтожил сердце этого Patriot - РЛС и пункт управления. И он стал бесполезен", – сказал Леонков "Известиям".



Он утверждает, что ВС РФ применили тактику, которая была известна еще в 90-х годах.



"Раскрывать детали не буду, но она заставила Patriot вступить в боевую работу. Тем самым был обнаружен позиционный район, где находился Patriot, и по нему был нанесен удар "Кинжалом". Это доказывает, что РЛС "Пэтриота" не смогла определить подлет "Кинжала". И только когда стало ясно, что "Кинжал" уже направляется к ним, они начали отстреливаться. Но Patriot не может сбивать "Кинжалы", 32 ракеты - это очень большой расход. Это говорит о полной неэффективности Patriot по отношению к гиперзвуковому комплексу", – считает аналитик.



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Он характеризует запуск сразу 32 ракет как "жест отчаяния, а не действия профессионалов".



Удивился заявлению ВСУ о "Кинжалах" и министр обороны РФ Сергей Шойгу.



"Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем, количество этих "украинских перехватов", а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, - в три раза больше, чем мы пускаем", - заявил Шойгу.



В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался признать поражение ЗРК в Киеве,



"Мы не будем комментировать заявление министерства обороны враждебного государства, больше ничего не буду говорить", – ушел от ответа украинских журналистов Игнат.



Директор музея ПВО Юрий Кнутов говоирт, что в уничтожении американского ЗРК первую скрипку сыграли российские противорадиолокационные ракеты.



"Удары по ЗРК наносятся с помощью наших баллистических ракет типа "Искандер", могут также наносится крылатыми ракетами "Калибр", гиперзвуковыми "Кинжалами" или дронами-"камикадзе". Но основу, как правило, составляют наши противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые сами наводятся на цели и уничтожают радиолокатор. После того, как радиолокатор выведен из строя уже можно работать и по остальным элементам комплекса - это пусковые установки, пункт управления, средства связи", – рассказал Кнутов "Московскому комсомольцу".



Позднее источник в ВСУ поделились с "Рыбарем" деталями уничтожения "Пэтриот" в аэропорту Жуляны.



"Всего в позиционном районе находилось три пусковые установки. Одна была уничтожена, вторая - серьезно повреждена, но уцелела. Третья пусковая установка избежала урона.



Две установки стояли рядом, а третья - за постройкой. Российский "Кинжал" прилетел между установками, но ближе к первой: произошла детонация топлива. Ошметки первой установки и куски грунта/асфальта изрешетили вторую.



Почему третья установка в Жулянах не была задействована и не участвовала в отражении удара (или, как минимум, ее пуски не попали на видео) - вопрос, на который у нас нет ответа", – резюмирует паблик.