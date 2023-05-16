Президент Жапаров присвоил своему "братишке"-соправителю Камчыбеку Ташиеву звание Героя Кыргызстана - "за возвращение земель"

10:47 17.05.2023

Ранее о награде уже говорили, но не сообщалось, за что она была вручена главе ГКНБ.



Президент Садыр Жапаров заявил, что присвоил звание Героя (Баатыра) Кыргызской Республики главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за возвращение кыргызских земель в соглашении с Узбекистаном. Об этом он сказал 12 мая на встрече с кандидатами в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу, передает Kloop.kg



По его словам, делегация во главе с Ташиевым в течение полутора лет выезжала в Ташкент и усилиями главы ГКНБ удалось вернуть участок Гавасай площадью 19 гектаров, который во время СССР передали Узбекской ССР. Участок Гавасай находится на территории села Кок-Таш в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и используется как пастбище.



"Эти земли вернули с большим трудом. Да, были споры, конфликты, стороны даже разбрасывались папками и уходили с матом... Поэтому я присвоил ему звание героя, так как его вклад остался в истории. Многие при этом писали, что президент присвоил звание своему другу. Но хочу отметить, что история даст свою оценку", - отметил Жапаров.



Высшую степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву присвоили еще 1 сентября 2022 года. В указе, который подписал тогда президент, говорилось, что награду Ташиеву присвоили "за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана".



Жапаров говорил, что присвоил звание Героя Ташиеву за то, что глава ГКНБ "остановил конфликт и примирил народы" во время событий, которые угрожали единству кыргызстанцев. При этом Садыр Жапаров не пояснял, о каких событиях идет речь.



В конце 2022 года президенты Кыргызстана и Узбекистана подписали законы о ратификации Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках государственной границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища.