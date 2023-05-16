Яков Кедми: Радиоактивное облако из украинского Хмельницкого снесло на Польшу. В Люблине шкалит висмут

11:01 17.05.2023

рассказал о скачках радиации в Польше после ударов РФ по Украине



Яков Кедми рассказал о скачках радиации в Польше после ударов РФ по Украине



На востоке Польши зафиксированы скачки радиации в воздухе. Об этом во вторник, 16 мая, рассказал израильский политолог, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.



Как написал эксперт в своем Telegram-канале, 15 мая в польском Люблине измерительные приборы зарегистрировали резкое повышение уровня висмута - в 6-7 раз. Политолог напомнил, что висмут – это продукт распада обедненного урана, используемого в боеприпасах.



Жители Польши, которых цитирует Кедми, предположили, что радиационная угроза пришла из Хмельницкой области Украины, где утром 14 мая ударом российских "Гераней" был уничтожен 649-й авиационный склад.



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Взрыв в украинском городе Хмельницкий вызвал панику среди местного населения: из города вывозят детей, взрослые опустошили аптеки, скупая препараты с йодом. Российские ученые рассказали про образование канцерогенного облака при взрыве снарядов с обедненным ураном и объяснили, чего следует бояться украинцам.



Пресс-служба Администрации Хмельницкой области при этом распространила заявление, в котором говорится, что радиационной опасности для населения региона нет.



Авторы: ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА