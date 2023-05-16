Обнимашки с целовашками. Сунак трогательно принял Зеленского

11:03 17.05.2023

Фото страстно обнимающихся Зеленского и Сунака вызвало шок в Сети



Пользователи Twitter высмеяли фото обнимающихся Риши Сунака и Владимира Зеленского



Фотография, опубликованная премьер-министром Великобритании



МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пользователей Twitter удивила совместная фотография премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Украины Владимира Зеленского.



"Агония любви", - сыронизировал один из комментаторов.



"Проверь карманы", - съязвил другой читатель.



"Выглядит не очень", - отметил еще один юзер.



"Такой стыд, что у меня аж зубы скрипят", - ужаснулся пользователь.



"Боже, что это", - поразились в комментариях.



"Назовите мне лучший пример "крепкой мужской дружбы", я подожду", - резюмировали участники дискуссии.



Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании.