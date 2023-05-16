|Обнимашки с целовашками. Сунак трогательно принял Зеленского
11:03 17.05.2023
Фото страстно обнимающихся Зеленского и Сунака вызвало шок в Сети
Пользователи Twitter высмеяли фото обнимающихся Риши Сунака и Владимира Зеленского
Фотография, опубликованная премьер-министром Великобритании
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пользователей Twitter удивила совместная фотография премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Украины Владимира Зеленского.
"Агония любви", - сыронизировал один из комментаторов.
"Проверь карманы", - съязвил другой читатель.
"Выглядит не очень", - отметил еще один юзер.
"Такой стыд, что у меня аж зубы скрипят", - ужаснулся пользователь.
"Боже, что это", - поразились в комментариях.
"Назовите мне лучший пример "крепкой мужской дружбы", я подожду", - резюмировали участники дискуссии.
Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании.