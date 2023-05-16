Бишкек. Бродячий спiвак Меладзе поет песню "Иностранец" в кыргызском чапане и калпаке

11:09 17.05.2023

Меладзе на концерте в Бишкеке выступил в кыргызском чапане и калпаке



Певцу Валерию Меладзе 16 мая на концерте в Бишкеке подарили кыргызский чапан и калпак.



Артист продолжил выступление в кыргызской национальной одежде. Он исполнил песню "Иностранец", начал он ее петь на грузинском языке.



