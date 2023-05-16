Праздновать 70-летие Токаев улетел в Пекин. Может чем одарят?

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11:31 17.05.2023
17 мая президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы президента, в рамках визита глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.
Кроме того, 18 мая президент встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя.
19 мая глава государства будет участвовать в саммите "Центральная Азия – Китай".
Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства нашей страны в Сиане.
В интервью китайскому телеканалу CCTV Токаев заявил, что Китай играет важную роль во внешней политике Казахстана.
Стоит отметить, что у президента сегодня юбилей – 70 лет. Ранее его пресс-секретарь Руслан Желдибай сообщил, что никаких праздничных мероприятий по поводу дня рождения главы государства не будет – это принципиальная позиция казахстанского лидера.
Анастасия Московчук