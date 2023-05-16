Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году домашнего ареста. За "торговлю влиянием"

11:32 17.05.2023

Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к реальному заключению по делу о торговле влиянием. Он будет отбывать год на дому с электронным браслетом и два условно, передает AFP.



Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь бывшему судье Жильберу Азиберу получить должность в княжестве Монако. Взамен политик планировал получить информацию о ходе расследования незаконного финансирования своей предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal.



По делу также проходили сам Азибер и адвокат Саркози Тьерри Эрзог. Оба признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.