 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бил флейтистку. Раскрыты детали скандала с сыном экс-президента Узбекистана Каримовым в Подмосковье
11:36 17.05.2023

Его подруга-флейтистка пожаловалась на избиение

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Выяснились подробности инцидента в Подмосковье, где участником семейного скандала стал сын экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, Петр Каримов. Подруга потомка известного рода заявила, что была избита.

Как стало известно "МК", последние три года Каримов и его девушка Юлия проживали вместе. То в квартире в Красногорске, то в Ташкенте, на родине Петра. Юлия - музыкант, играет на флейте, постоянно нигде не работает, однако богатый кавалер позволяет ей вести достаточно комфортный образ жизни.

Какое-то время назад женщина обращалась в полицию с заявлением о краже часов "Ролекс" с бриллиантами стоимостью в миллионы рублей. Эти часы ей подарил предыдущий супруг, гражданин Японии, а следующий кавалер похитил хронометр и флейту. Поэтому, как она пояснила полицейским, женщина временно нигде не работает.

По ее словам, с Каримовым до последнего времени никаких проблем криминального толка не возникало.

Что касается сына Ислама Каримова, то он, в отличие от своей подруги, несколько раз становился жертвой криминальных инцидентов. Какое-то время Петр Каримов занимал высокий пост в национальной авиакомпании Узбекистана, однако ушел оттуда со скандалом и подал в суд на выплату компенсации.

Кроме того, Каримов-младший пострадал от мошенника, который пообещал ему за крупное вознаграждение (6 млн рублей) помочь вернуть вклад, застрявший в банке после лишения кредитного учреждения лицензии. Свои обещания аферист не сдержал, и Петр Исламович написал на него заявление в полицию. Несколько месяцев Каримов был вынужден лежать в ташкентской больнице после неудачной операции. Все это время Юлия находилась с ним и помогала выхаживать больного.

Недавно во время очередного полета в Ташкент мужчина пострадал от воров – у него украли большую сумму денег и карточки. На днях Петр прилетел из Узбекистана, после чего и произошел неприятный инцидент с сожительницей. Юлия заявила сотрудникам полиции, что в понедельник вечером ее друг вернулся домой в возбужденном состоянии и потребовал, чтобы она снова купила ему билет в Ташкент.

Юлия отказалась, после чего ей в висок швырнули мобильный телефон. Женщина получила травмы, гематомы живота и ног. Она дважды вызывала правоохранителей и скорую помощь. После второго вызова полицейские забрали Каримова в ОМВД, где с ним провели профилактическую беседу. Сама Юлия собирается обратиться в больницу, где зафиксировать причиненные побои.

Виктория Чумакова

Источник - МК
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