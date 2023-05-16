"Это все неправда". КазДепутат Дайрабаев отрицает, что держал семейных рабов

12:06 17.05.2023

Дайрабаев опроверг заявление, что его сыновья держали в рабстве мужчину



Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев 17 мая опроверг информацию о том, что его сыновья держали в рабстве мужчину. Слова 60-летнего жителя Жамбылской области Василия Ковешникова он назвал неправдой, сообщает Zakon.kz.

Жигули Дайрабаев заявил, что есть адвокат, и он со всем этим будет разбираться.



"Это все неправда. У нас есть адвокат, он со всем этим будет разбираться. Дайте мне возможность подготовиться", – сказал Жигули Дайрабаев в кулуарах Мажилиса перед началом правительственного часа.

Он заявил, что с мужчиной лично не знаком, несмотря на то, что Василий Ковешников утверждал, что видел Жигули Дайрабаева.



"Может, и видел меня, меня многие знают. 20 млн человек меня видят. Я не знаю этого мужчину. Этим вопросом конкретно будут заниматься адвокаты. Дождемся от них ответов, и после я отвечу".

Жигули Дайрабаев

Журналисты поинтересовались у него, не пришло ли время сдать депутатский мандат.



"Не задавайте мне таких вопросов".

Жигули Дайрабаев

Ранее 60-летний житель Жамбылской области Василий Ковешников заявил, что сыновья Жигули Дайрабаева держали его у себя в доме в качестве разнорабочего и не платили деньги за работу, подвергали избиениям.



Жадра Жулмухаметова