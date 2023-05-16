 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.05.2023
16:28  О японском цинизме. Сколько мы еще будем снабжать воюющих против нас энергоносителями, продовольствием и удобрениями? - А.Кошкин
15:56  Россия и Иран договорились соединить свои железные дороги в Азербайджане
15:05  Сиань искушения: Китай переманивает "усомнившуюся" в России Центральную Азию, - France-Presse
14:59  Чем опасен соперник Эрдогана для России, Ирана и Азербайджана? - Петр Македонцев
14:53  "Уверен, форум даст нам...". Таджпремьер Расулзода с визитом в Татарстане
12:06  "Это все неправда". КазДепутат Дайрабаев отрицает, что держал семейных рабов
11:36  Бил флейтистку. Раскрыты детали скандала с сыном экс-президента Узбекистана Каримовым в Подмосковье

11:32  Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году домашнего ареста. За "торговлю влиянием"
11:31  Праздновать 70-летие Токаев улетел в Пекин. Может чем одарят?
11:14  В Сирии откопали живого мужчину спустя 3 месяца после землетрясения
11:11  Сколько можно обслуживать интересы фальшивой Каз"элиты"? - Ю.Анохин
11:09  Бишкек. Бродячий спiвак Меладзе поет песню "Иностранец" в кыргызском чапане и калпаке
11:07  Петр Своик: Что делать казахам, пока мир делится?
11:03  Обнимашки с целовашками. Сунак трогательно принял Зеленского
11:01  Яков Кедми: Радиоактивное облако из украинского Хмельницкого снесло на Польшу. В Люблине шкалит висмут
10:47  Президент Жапаров присвоил своему "братишке"-соправителю Камчыбеку Ташиеву звание Героя Кыргызстана - "за возвращение земель"
10:33  Абдул Кабир сменил Мохаммада Ахунда на посту главы правительства Эмирата Афганистан
10:28  Прокурорша Жамиля Жаманбаева избрана новым омбудсменом Кыргызстана
09:34  Российские "Кинжалы" достали в Киеве "неуязвимые" американские "Пэтриоты"
09:29  Перестрелка в Дмитриевке. ДУМ Киргизии опроверг слухи о захвате медресе террористами
08:06  Не Эрдоганом единым. Насколько важны для России "турецкие братушки", - CП
07:03  Чубайс получает израильский паспорт и меняет фамилию на Сагал
06:59  Вернутся ли бухарские евреи в Таджикистан? - Акмал Усманов
06:52  Расследование против Трампа бросило тень на Обаму, - Г.Петров
06:49  На взятке в 2,7 млн долл. попался глава ВерхСуда Украины Князев
06:47  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие
01:21  В турецких выборах возможны неожиданные повороты, - О.Кривошапов и А.Тищенко
00:50  Определены 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по образцу Китая
00:39  Москва усомнилась в надежности партнеров. Страны ЦА могут поддержать антироссийские санкции, - НГ
00:15  Век Запада заканчивается и потому нам страшно.., - генерал Пелз
Вторник, 16.05.2023
22:43  Евгения Гуцул от пророссийской партии "Шор" окончательно избрана новым башканом (главой) Гагаузии
20:53  Израиль, Италия, Германия, Штаты и т.д. Куда свалили бывшие вице-премьеры РФ
18:39  Почему президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев спешит с выборами? - Рамзия Мирзобекова
18:37  Огромную очередь и давку из-за бесплатных донеров сняли на видео в Актобе
18:30  При пожаре и взрыве на АГЗС 9 мая в Самаркандской области пострадал один человек
18:05  Упырьки Дайрабаевы. Какая только дрянь не заседает в КазПарламенте
18:02  В Казахстане хотят за счет спонсоров установить скважины для водопоя сайгаков
17:57  Стоп, буровая: Европа и американцы ударили по газодобыче в США
17:53  После взрыва "снарядов с ураном" в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи
16:44  Две казахстанские красавицы Лукас и Муздиман подерутся на республиканской Спартакиаде по боксу
15:57  ЕС пытается наказать Индию за дружбу с российской нефтью, - Financial Times
15:52  "Для Эрдогана это не катастрофа". О чем говорят результаты первого тура выборов в Турции
15:47  Конец американской "исключительности"? - Филип Джиралди
15:44  Гагаузия взяла курс на независимость
15:40  Даже в РосДуме требуют расторгнуть позорную зерновую сделку
15:38  Водный вопрос, тревоги Европы и Туркменистан, - Леонид Закс
15:36  Энергопереход по-российски: из Европы в Азию вместе с углем, - Александр Григорьев
15:33  Операция "Хайбатулла" становится опасной для соседей Афганистана, - Гаус Джанбаз
15:32  Азиаты не сядут в одну лодку с членами НАТО, - Владимир Скосырев
15:29  УзбМораль. Уволен имам Ташлакского района, запрещавший школьницам танцевать вальс
15:24  Сын бывшего президента Узбекистана избил жену в Подмосковье
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
"Уверен, форум даст нам...". Таджпремьер Расулзода с визитом в Татарстане
14:53 17.05.2023

Минниханов и Расулзода обсудили увеличение товарооборота

Несмотря на то что по последним статистическим данным торговля между странами превысила 30 млн долларов, общие объемы пока остаются небольшими
ДУШАНБЕ, 17 мая - Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, сообщает пресс-служба главы республики.
Поскольку Расулзода приехал в регион для участия в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", основные вопросы встречи были посвящены экономике.
Уточняется, что стороны обсудили совместный товарооборот.
"Несмотря на то что наш товарооборот увеличивался и превысил 30 млн долларов, его объемы пока остаются небольшими. Будем работать над тем, чтобы его увеличить в разы", - сказал Минниханов.

По его словам, после мартовского визита в Таджикистан министерствам Татарстана и местным компаниям были даны поручения представить предложения по активизации таджикско-татарстанского сотрудничества.
В свою очередь, Расулзода поблагодарил татарстанского лидера и передал ему слова приветствия от президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Расулзода прибыл в Татарстан для участия в экономическом форуме
"Уверен, форум даст нам новые возможности для сотрудничества. Мы со своей стороны сделаем все возможное для увеличения товарооборота", - подчеркнул премьер-министр.

Источник - tj.sputniknews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684324380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 мая 2023 года №217
- Маулен Ашимбаев встретился с председателем группы дружбы "Бельгия-Казахстан" Тимом Ванденпутом
- Алихан Смаилов встретился с исполнительным директором ЮНФПА
- Ерлан Кошанов принял участие в праздновании 100-летия Гейдара Алиева
- Экономика Казахстана выросла на 5%
- Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2022 год презентовали в Мажилисе
- Активнее внедрять системы раннего обнаружения пожаров в природных парках и заповедниках поручил Алихан Смаилов
- Казахстан и Европейский Союз намечают новые направления сотрудничества
- Какие реформы и модернизации предстоит осуществить в оборонном комплексе страны?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  