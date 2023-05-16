"Уверен, форум даст нам...". Таджпремьер Расулзода с визитом в Татарстане

14:53 17.05.2023

Минниханов и Расулзода обсудили увеличение товарооборота



Несмотря на то что по последним статистическим данным торговля между странами превысила 30 млн долларов, общие объемы пока остаются небольшими

ДУШАНБЕ, 17 мая - Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, сообщает пресс-служба главы республики.

Поскольку Расулзода приехал в регион для участия в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", основные вопросы встречи были посвящены экономике.

Уточняется, что стороны обсудили совместный товарооборот.

"Несмотря на то что наш товарооборот увеличивался и превысил 30 млн долларов, его объемы пока остаются небольшими. Будем работать над тем, чтобы его увеличить в разы", - сказал Минниханов.



По его словам, после мартовского визита в Таджикистан министерствам Татарстана и местным компаниям были даны поручения представить предложения по активизации таджикско-татарстанского сотрудничества.

В свою очередь, Расулзода поблагодарил татарстанского лидера и передал ему слова приветствия от президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Расулзода прибыл в Татарстан для участия в экономическом форуме

"Уверен, форум даст нам новые возможности для сотрудничества. Мы со своей стороны сделаем все возможное для увеличения товарооборота", - подчеркнул премьер-министр.