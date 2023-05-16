Чем опасен соперник Эрдогана для России, Ирана и Азербайджана? - Петр Македонцев

14:59 17.05.2023 16 мая 2023



Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу. Иллюстрация: rudaw.net

В Турции 14 мая прошли парламентские выборы, по результатам которых победила коалиция партий, поддерживающая действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В тот же самый день прошел и первый тур президентских выборов, в ходе которого Эрдоган получил 49,5% голосов, а его главный соперник Кемаль Кылычдароглу из Республиканской народной партии набрал 44,9% голосов. Двое других кандидатов - Синан Оган и Мухаррем Индже - набрали 5,2 и 0,4% голосов.



Таким образом, во втором туре борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Вероятная победа последнего несет серьезные риски для ряда стран, прежде всего для России, Ирана и Азербайджана.



Начнем с России. Еще в начале марта 2022 года (то есть за год с лишним до выборов) Кылычдароглу, критикуя Эрдогана и его систему, сравнил турецкого президента и его окружение с президентом России Владимиром Путиным и российскими олигархами, держащими активы на Западе.



Этот эпизод можно считать серьезным выпадом против России. Кылычдароглу уколол российских олигархов не потому, что он возмущен их деятельностью, направленной на выкачивание ресурсов из России, а потому, что хочет вместе со странами Запада шантажировать российских нуворишей, чтобы те, в свою очередь, оказали давление на российское руководство. Сейчас у России существует еще больше поводов подозревать Кылычдароглу в стремлении нанести ущерб российско-турецким экономическим связям. Незадолго до выборов, в начале мая, турецкие СМИ сообщали, что в интервью американскому изданию Wall Street Journal Кылычдароглу обещал в случае своей победы защищать турецкие инвестиции в России и соблюдать антироссийские санкции, заявив:



"Турция является членом западного альянса и НАТО, и Путин это хорошо знает… Турция обязана выполнять решения, принятые НАТО".

Кроме того, он обещал усилить роль Турции как "ключевой страны" НАТО и реанимировать процесс вступления в Европейский союз.



Следовательно, то, что Кылычдароглу обещает помириться с президентом Сирии Башаром Асадом и вернуть сирийских беженцев, еще не означает, что в качестве президента Турции он будет более удобным для России, чем Эрдоган. Наоборот, получается, что Кылычдароглу хочет помириться с Сирией для того, чтобы Турция на все 100% присоединилась к Западу в противостоянии с Россией. Ради этого он готов пожертвовать экономическим благополучием турецких граждан, так как Россия давно стала одним из важнейших экономических партнеров Турецкой Республики. Похоже, что Кылычдароглу забыл, как незначительные экономические контрмеры, предпринятые Россией в отношении Турции во время конфликта 2015−2016 годов, негативно отразились на турецкой экономике.



Все это свидетельствует о том, что Кылычдароглу можно смело называть ставленником США и Европейского союза. А ведь еще в феврале 2021 года EADaily предупреждало, что Кылычдароглу, поздравивший Джо Байдена с победой на президентских выборах в США раньше Эрдогана, и в целом Республиканская народная партия - это агенты влияния США и ЕС (см. Турция между исламом и неомарксизмом: глубинный раскол). В таком случае понятно, почему Кылычдароглу выступал в защиту осужденного филантропа Османа Кавалы, связанного с Джорджем Соросом (см. Германия Турции не указ: Греция может потерять ряд территорий), а также призывал отказаться от строительства АЭС "Аккую" под предлогом того, что эта АЭС поставит Турцию в зависимость от России. Не меньшее значение имеет и вопрос с ЗРК С-400. Если однопартиец Кылычдароглу Унал Чевикез в декабре 2020 года призывал активировать С-400, то в 2022 году нынешний кандидат в президенты Турции призывал от них отказаться, для того чтобы не конфликтовать с НАТО. И это не говоря уже о том, что 11 мая Кылычдароглу успел обвинить Россию во вмешательстве в выборы, написав в Twitter на турецком и русском языках:



"Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу".

Стоит также напомнить, что 12 октября 2022 года, отвечая на вопрос в американском Университете Джонса Хопкинса, Кылычдароглу заявил, что Турция должна поддержать Украину в конфликте с Россией (см. Тюркский мир: новый центр силы или придаток Запада?). Так что, стремясь нормализовать отношения с Сирией, Кылычдароглу постарается втянуть Турцию в противостояние с Россией на стороне Запада.



Новый президент Турции может создать большие проблемы и для Ирана. То, что при Кылычдароглу Турция может вывести войска из Сирии, еще не означает, что при нем между Анкарой и Тегераном не будет конфликтов. Если лидер Республиканской народной партии хочет усилить роль Турции как ключевого члена НАТО, то это неизбежно ведет к ухудшению отношений с Ираном, который вслед за Россией рассматривается Западом как один из противников. Вследствие этого стремящийся соблюдать антироссийские санкции Кылычдароглу может сделать так, что Турция будет жестко выполнять и антииранские санкции Запада. Кроме того, не будем забывать, что 29 сентября 2022 года Кылычдароглу поддержал антиправительственные выступления в Иране (см. Запад и Турция мстят Ирану за сближение с Россией). Зная о симпатиях Кылычдароглу к различным организациям, связанным с Западом, можно ожидать, что при нем Турция превратится в укромное убежище не только для сепаратистов из "Южного Азербайджана", но и для всевозможных активистов, стремящихся разрушить Иран во имя "борьбы за демократию и права человека".



Наконец, как это ни покажется странным, Кылычдароглу в качестве президента Турции представляет определенную угрозу даже для Азербайджана. Здесь нужно пояснить, что урон, который Кылычдароглу может нанести Азербайджану, не столь очевидный, как в случае с Россией и Ираном.



Говоря об отношениях кандидата в президенты Турции с Азербайджаном, необходимо вернуться в недавнее прошлое. В октябре 2020 года, во время второй карабахской войны, Кылычдароглу отправил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо со словами поддержки, в котором привел знаменитое изречение Мустафы Кемаля Ататюрка "Печаль Азербайджана - наша печаль, его радость - наша радость".



А 8 ноября 2020 года будущий кандидат в президенты Турции написал в аккаунте в Twitter:



"Сердечно поздравляю с освобождением Шуши, сердца Карабаха, от оккупации Арменией и славной победой азербайджанской армии".

Таким образом, с этой точки зрения Кылычдароглу ничем не отличается от среднестатистического жителя Турции. Для официального Баку проблемой является то, что партия Кылычдароглу критикует авторитарный стиль правления Алиева и не прочь заняться демократизацией Азербайджана.



Не прибавляет доверия к кандидату от турецкой оппозиции и анонсированная им 6 мая программа по возрождению "Великого шелкового пути" под названием "Ни Запад, ни Восток - это Тюркский путь", в которой Кылычдароглу предложил соединить Турцию с Китаем через Иран, минуя Азербайджан. Этот проект вызвал критику как в самой Турции, так и в Азербайджане. А выступая 10 мая в Шуше, Алиев тоже косвенно раскритиковал проект Кылычдароглу, заявив:



"Сегодня Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии. Хочу напомнить, что именно по инициативе Гейдара Алиева в Азербайджане была проведена очень крупная и представительная международная конференция по Международному транспортному коридору Европа - Кавказ - Азия. Именно в те годы была заложена основа проекта, именуемого нами сегодня „Средний коридор", - Европа - Кавказ - Азия. То есть прохождение этого коридора через территорию Азербайджана было обусловлено в те годы. Хотя некоторые не хотели этого. К сожалению, и сегодня есть те, кто пытается оставить Азербайджан вне этого стратегического проекта, но их желаниям не дано сбыться".

И уж точно в закавказской республике будут не в восторге от победы Кылычдароглу после того, как поддерживающий Республиканскую народную партию журналист Фатих Портакал заявил 14 мая:



"Мы переживаем рискованные дни. Мы переживаем трудные дни. Турция находится в сложной географической позиции. Самое главное в этой непростой позиции то, что у нас нет друзей. У нас не может быть друзей ни из русских, ни из американцев, ни из Сирии, ни из Ирана или Азербайджана. Только если с Северного Кипра. Так что не смотрите на Алиева или на кого-то еще в этом роде. Это человек, который стоит во главе страны, находящейся под контролем России. Нам он кажется искренним, но это потому, что у нас хорошие отношения с Путиным. Все знают, что он один из людей Путина, и поэтому у него есть интересы, связанные с нашей страной, интересы, связанные с нашими гражданами, отношениями. Необходимо действовать и смотреть на это таким образом".

Надо сказать, что заявление весьма странное, так как ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ Азербайджан не входит. Наоборот, еще в середине 1990-х при Алиеве-старшем Азербайджан в экономической, политической и военной сферах переориентировался на страны Запада и Турцию, отвернувшись от России. Как журналисту, Портакалу стоило бы изучить азербайджанские СМИ на предмет новостей о России, особенно после 24 февраля 2022 года. Поэтому своим абсурдным выступлением оппозиционный журналист лишний раз доказал, что Кылычдароглу и его однопартийцы могут сильно подорвать турецко-азербайджанский союз.



Таким образом, гипотетическая победа Кемаля Кылычдароглу по-своему опасна для таких разных стран, как Россия, Иран и Азербайджан. В любом случае, последнее слово остается за турецкими гражданами, которые и выберут нового главу Турецкой Республики 28 мая.



Петр Македонцев Источник - eadaily.com

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